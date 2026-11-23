El Black Friday se ha ido asentando en España con el paso de los años y hoy en día no son pocas las tiendas o marcas que lo celebran. También lo hacen las plataformas de streaming ofreciendo promociones en la que podemos suscribirnos durante varios meses por un precio más rebajado. Y... ¿qué plataformas lo hacen? Vamos a repasarlo.

Movistar Plus - suscripción de dos meses PVP en Movistar Plus — 2,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Las plataformas que han lanzado ofertas

'Separación', de Apple TV

Apple TV, por ejemplo, ahora mismo ofrece seis meses a mitad de precio. El precio habitual por mes es de 9,99 euros, pero ha bajado hasta los 4,99 euros. Lo bueno es que, a diferencia de otras plataformas, esta promoción no tiene anuncios, por lo que no afectarán al visionado de películas, series y documentales. Cuando se acabe la promoción, el precio pasará a 9,99 euros.

Disney+ ofrece ahora mismo dos meses con descuento. Eso sí, únicamente podemos acceder si somos nuevos o antiguos suscriptores, por lo que no funciona si ahora mismo estamos suscritos:

Disney+ - Suscripción Estándar con anuncios PVP en Disney+ — 4,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Movistar Plus ha lanzado una nueva ofertan con la que podemos suscribirnos a su servicio durante dos meses por 2 euros. Al finalizar la promoción, su precio subirá a los 9,99 euros habituales. Entran tanto cine y series como programas de entretenimiento y algunos eventos de deportes.

SkyShowtime también ha lanzado una promoción en sus dos planes semestral y anual sin anuncios:

Estándar semestral por 6,99 euros al mes y anual por 6,69 euros al mes.

Prémium semestral por 10,99 euros al mes y anual por 10,49 euros al mes.

HBO Max tiene una de las mejores promociones al ofrecer 12 meses en oferta. Sin embargo, no entran todas las suscripciones, ya que el pack con DAZN no está de oferta:

Básico con anuncios por 3,49 euros al mes (antes 6,99 euros).

Estándar por 5,49 euros al mes (antes 10,99 euros).

Prémium por 7,99 euros al mes (antes 15,99 euros).

Crunchyroll es ideal si queremos disfrutar de mucho contenido de anime. En este caso, sí que podemos encontrar de oferta los dos niveles de suscripción durante seis meses, aunque únicamente podemos beneficiarnos si somos nuevos o antiguos suscriptores:

Fan por 2,99 euros al mes (antes 5,99 euros).

Mega Fan por 3,49 euros al mes (antes 7,49 euros).

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Imágenes | Movistar, Disney, HBO Max, Apple

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