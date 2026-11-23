La competencia por desarrollar nuevos modelos de IA es cada vez más encarnizada, no en vano vemos lanzamientos importantes casi cada semana. Gemini 4 con sus diferentes versiones, Anthropic y su Fable 5.2... Y OpenAI no se queda atrás, que sus modelos GPT-6 siguen marcando el ritmo dentro del catálogo. Pero no todo son nuevos modelos: los de Sam Altman han aprovechado para abrir al mundo una de sus cifras mejor guardadas, la perplejidad.

El número. Jakub Pachocki, científico jefe de OpenAI, ha explicado cómo funciona la medida de la perplejidad dentro de los modelos GPT. En su texto desgrana el estado de los modelos y publica sus mediciones internas como primer paso hacia la transparencia. Lo hace para alertar del enorme riesgo de seguir evolucionando la IA sin contar con unos límites comunes.

La perplejidad mide la capacidad predictiva del modelo a la hora de prever el próximo token en textos que no ha visto durante el entrenamiento. Es decir, cuánto le sorprende lo que desconoce: cuanto más bajo es el número, mejor predice. Desde GPT-3.5, OpenAI hace este examen con su propio código interno.

Por qué es importante. Hasta ahora, conocíamos la cantidad de parámetros con la que podían trabajar los modelos, su ventana de contexto, sabíamos las puntuaciones que sacaban en los benchmarks y otros datos que ayudaban a entender cómo de capaz es cada IA. Con la cifra de perplejidad OpenAI da un salto en transparencia: es el termómetro con el que sigue el preentrenamiento, la fase en la que el modelo aprende a predecir texto.

Dado que los modelos de IA generativa están entrenados para anticipar el próximo token de la cadena, predecir mejor suele implicar el saber hacer más cosas. Según Pachocki, los avances en perplejidad han provocado grandes saltos en capacidades, muchos de los cuales no se vieron venir. GPT-3.5 marcaba alrededor de 0,99, suficiente para conversar con fluidez; con la llegada de GPT-4 bajó a 0,91, y con ella llegó el razonamiento paso a paso. Fue el origen de los modelos razonadores.

Cuanto más baja sea la cifra de perplejidad, más capaz suele ser el modelo. Esto es realmente útil en investigación y matemáticas: por debajo de 0,8, siempre según OpenAI, aparecieron capacidades transformadoras en ese terreno y en ciberseguridad

OpenAI se desnuda. No solo ha explicado el concepto y por qué es relevante para el desarrollo de modelos, también ha desvelado el último hito que ha alcanzado OpenAI: un modelo mejorado con una perplejidad de alrededor de 0,76. Pachocki explica que en ese número el modelo comenzó a dar resultados pioneros en problemas matemáticos abiertos. Y que el próximo paso llega entre 0,68 y 0,7 de perplejidad: esto traería más capacidades transformadoras, aunque ni el propio Pachocki sabe cuáles.

Evolución del nivel de perplejidad según los lanzamientos de OpenAI. Gráfico de OpenAI

La confesión no es casual. Enseñar estas cifras da pistas a la competencia, pero en la decisión pesó más la urgencia de tener medidas de seguridad compartidas. Además, hay otras dos razones posibles: mantener a OpenAI en el foco de la actualidad y ponerse como referencia para que sus competidores se sumen a compartir sus cifras. Puede que la idea principal sea la de ponerle coto a los modelos para que no entrañen peligros, pero también forma parte de una estrategia: que OpenAI sea quien marque el camino de la IA generativa.

Límites comunes. El científico jefe de OpenAI propone que los grandes laboratorios acuerden cómo evaluar sus modelos para someterlos a pruebas de ataque antes de lanzarlos. También que fijen “límites comunes”: umbrales de perplejidad y otras medidas que nadie cruzaría hasta alcanzar un hito concreto en la comprensión y la vigilancia de la IA.

Pachocky no solo alerta de los riesgos, también mete prisa: cree que ya en 2027 podría llegar una avalancha de avances en preentrenamiento. Y reconoce que los modelos recientes de OpenAI ya han echado una mano para diseñar a los siguientes modelos que estarán disponibles. La IA entrenando a la IA es una realidad.

Los peros. El propio Pachocki admite que la perplejidad cojea como medida común: cada laboratorio puede utilizar métricas diferentes, la cifra no se traduce tal cual en tareas reales, deja fuera lo que se gana con la cadena de pensamiento y nadie sabe bien dónde está el suelo.

Una propuesta, por buena que sea, necesita que los demás también tengan ganas de firmarla. La pelota está ahora en el tejado de Google, Anthropic y compañía: si enseñan sus cifras, tendremos una vara común para medir de manera más o menos objetiva cómo va la carrera hacia la IA de vanguardia. Si no, la perplejidad seguirá siendo solo el número de OpenAI.

Imagen | OpenAI

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