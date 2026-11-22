Desde el pasado 7 de noviembre, si quieres irte a vivir a la luna, puedes presentar tu candidatura a la NASA. Ahora, ya te adelanto que no es tan fácil como presentar los papeles para una VPO. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense ha abierto su convocatoria para su próxima hornada de astronautas. Un pequeño detallito sin importancia: la base lunar de la NASA todavía no existe. Pero no hay mal que por bien no venga: más tiempo para prepararse.

¿Quién quiere vivir en la luna? Esta nueva generación de astronautas recibirá un entrenamiento para operar en la superficie lunar y formar parte de ese momento histórico en el que EEUU monte su base lunar, así como su construcción. Eso sin olvidar Marte y las primeras misiones tripuladas a Marte. Pinta emocionante, eso desde luego. El salario tampoco está nada mal: aproximadamente será de 164.395 dólares al año.

Para postularse al puesto es necesario tener la ciudadanía estadounidense, un máster en un campo STEM (o equivalente, como dos años de doctorado, un título médico o la escuela de pilotos de pruebas), al menos tres años de experiencia profesional. Si cumples todo lo anterior y presentas tu solicitud antes del 3 de diciembre, después tendrás que superar también un examen médico bastante extenso y demostrar liderazgo y trabajo en equipo. La NASA anunciará a las personas elegidas a finales de 2027: la última convocatoria fue en 2024, hubo 8.000 solicitudes y eligieron a 10.

Por qué importa. Esta es la primera convocatoria de astronautas que la NASA enmarca en torno a la base lunar y no solo a visitas linares. Jared Isaacman, administrador de la NASA, ha explicado que las personas seleccionadas podrían caminar sobre la Luna, vivir y trabajar en la base y ayudar a crear los sistemas que llevarán tripulaciones a Marte. De hecho, si la selección es en 2027 y después hay dos años de entrenamiento, estaría lista para 2029, justo a tiempo para la fase de infraestructura.

La hoja de ruta de la base lunar. La base se presentó en el evento "Ignition" de marzo, donde explicaron que se desarrollará en tres fases: primero un acceso robótico hasta 2029, entre 2029 y 2032 habrá una ampliación de infraestructura y desde entonces, operaciones humanas.

Cabe recordar que en abril Artemis II llevó a cuatro astronautas a sobrevolar la Luna y que Artemis III (a mediados de 2027) ensayará en órbita terrestre el acoplamiento de Orion con los módulos de aterrizaje de Blue Origin y SpaceX. ¿Y el primer aterrizaje tripulado para cuándo? Si todo sale bien y se sigue el calendario, será en 2028.

El reto técnico. La base lunar estará en el polo sur, un entorno bastante poco amigable: algunas regiones viven en sombra permanentemente, llegando a alcanzar unos -203 °C, si bien las zonas iluminadas próximas son notablemente más cálidas: más de 54 °C, según NewsWeek. El Sol siempre está cerca del horizonte, de modo que además de dificultar la visión, complica la obtención de energía solar, como analiza el Centro de Ingeniería y Seguridad de la NASA.

Y eso sin hablar de la radiación cósmica, el impacto de micrometeoritos o el polvo lunar, que es pegajoso y corrosivo, daña los equipos y es nocivo para los pulmones. ¿Por qué elegir entonces el inhóspito polo sur lunar? Porque allí, en los cráteres sombreados, puede haber hielo de agua, un recurso esencial para producir agua, oxígeno y combustible.









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