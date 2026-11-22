Seguirle la pista a los modelos de IA, sus diferentes versiones y las compañías que están detrás es prácticamente imposible. Salimos a LLM casi semanal. No solo eso, después viene Google y renueva por completo su catálogo con incorporaciones que no se esperaban: cuatro modelos Gemini 4 en siete semanas. Porque ¿para qué necesita Gemini 4 tener cuatro ramas diferentes?

La elección de Google. OpenAI optó por nombres de astros (Sol, Terra, Luna y Astra) para sus modelos de IA, Anthropic por formas literarias (Haiku, Sonnet, Fable…). Mientras empresas como xAI o DeepSeek mantienen las versiones con número, algo más liosas, Google ha decidido tirar por nombres que sean reconocibles y den mayor peso a las diferentes familias dentro de su IA.

La tabla periódica alberga una variada selección de posibilidades a la hora de bautizar a Gemini. Google ha decidido utilizar los gases nobles para la mitad del catálogo (argón y neón) y dos de los elementos más habituales en la naturaleza: el carbono, en la zona superior de capacidades, y el hidrógeno, para la parte inferior. Tener un nombre llamativo facilita la identificación del modelo, es indudable. Por eso Google debió de pensar: ¿y si lo complico?

¿Cuál elijo? La evolución pasó de multiplicar los modelos a simplificarlos: ChatGPT, Claude, Gemini y los demás redujeron sus opciones para facilitar que los usuarios eligiesen. Incluso OpenAI llegó a estrenar con GPT-5 un router que elegía por nosotros. Ahora caminamos en sentido contrario, porque, con la introducción de Gemini 4 Neon, el usuario tiene cuatro modelos diferentes a elegir en la API y en Antigravity. En la app no, ya que dicho Neon sustituye a Gemini 4 Argon. Con un detalle: Carbon es exclusivo de Google AI Ultra. Quien paga Pro ya no ve en la app ningún modelo etiquetado para programar.

El nuevo Neon está indicado para programación y analítica, igual que Gemini 4 Argon. Y son familia estrecha: de Argon salió Gemini 4 Carbon, y de Carbon derivan Hydrogen y Neon. Esto hace complicada la elección a quien usa la herramienta para programar: Google no especifica para qué va mejor uno u otro.

El anuncio de Neon en Antigravity, donde se convierte en el modelo por defecto para las nuevas conversaciones, ni siquiera menciona a Argon. Y eso que con la llegada de Carbon Google aún lo recomendaba como la opción más indicada para las tareas de ingeniería de software. Hasta que ocho días después lo retiraba de la aplicación: si buscaba simplificar la experiencia, parece que esté consiguiendo lo contrario.

Pisando el acelerador. Gemini había recuperado terreno con los modelos de la tercera generación, aunque no tardó en ver cómo Claude Fable 5 o GPT-6 Sol veían a Google por el retrovisor, mientras el prometido Gemini 3.5 Pro acababa cancelado. Gemini 4 ha supuesto un importante empuje para la empresa: Carbon fue el mejor modelo durante trece días, hasta que Claude Fable 5.2 le robó la tostada. Con una declaración de intenciones: Google no solo sabe desarrollar modelos potentes multimodales, uno de los grandes aciertos de su tabla periódica es la rapidez en la generación y, sobre todo, el coste por tarea.

Un último guiño de la química. El argón fue el primer gas noble que se aisló, en 1894, y su nombre viene del griego argós (inactivo). El neón llegó cuatro años más tarde. Y a Google le han bastado siete semanas para que Neon jubile a Argon en la app de Gemini. No en Antigravity, ahí ambos modelos siguen compartiendo selector. Quien programa con ellos debe hacer de Mendeléyev, el creador de la tabla periódica: probar, comparar y deducir por su cuenta qué hace cada modelo. Y elegirlo.

Imagen de portada | ChatGPT editada

En Xataka | Google ha presentado Gemini 4 pero casi nadie puede usarlo: es la nueva realidad de los modelos IA de vanguardia