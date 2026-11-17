Los cuadernos de Gemini son una de las mejores funciones de la IA si necesitas trabajar sobre tus propios documentos. He usado Gemini Notebook (el antiguo NotebookLM, que Google rebautizó en julio) para documentos de estudio y de trabajo: basta con meterle todos los archivos como fuentes para que la IA responda a partir de esos archivos. Sin que se vaya a buscar fuera, lo que reduce (aunque no elimina) las alucinaciones. Y si con un cuaderno no tienes suficiente, puedes convertirlo en una página web. Con sus enlaces y todo.

Tu cuaderno es una web. Google ha introducido una novedad en Gemini Notebook: la opción de convertir cualquiera de los cuadernos en una página web interactiva. Basta con pedírselo a la IA con solo escribir “Móntame una página web”. Gemini se pondrá a la tarea y convertirá el cuaderno en una página que queda guardada dentro del propio cuaderno. Google permite abrirla en local como pestaña nueva y compartirla con otras personas.

Una manera más práctica de centralizar la información. Una vez subidas todas las fuentes, ya sean documentos, archivos o enlaces, Gemini puede generar todo tipo de contenido a partir de ellas. Al crear una página web, la herramienta organiza todo el contenido para que quede más accesible, navegable y visual. Y como todos sabemos movernos por una web, consultar así el cuaderno resulta más cómodo.

El proceso de creación es sencillo y solo necesita un pequeño prompt. La generación tarda unos minutos, según el volumen de fuentes que tenga el cuaderno. Una vez terminada la página, aparece en el área de Studio de Gemini Notebook: al pulsar sobre el icono se abre la web en pantalla.

Web desde un cuaderno hecho en Gemini Notebook

Diseño pulido y minimalista. He estado probando la nueva herramienta y he creado una página completa a partir de una presentación que tenía guardada en Gemini Notebook. La calidad del resultado ha sido realmente buena: me parece un excelente complemento a los demás formatos que ya genera, como las presentaciones (descargables en PDF o PowerPoint) o las infografías.

No es del todo nuevo. Google acaba de anunciarlo, pero, en sí misma, la creación de páginas web no era algo extraño para quien ya usaba sus cuadernos: bastaba con añadir el cuaderno como fuente en la app de Gemini y pedirle la web a la herramienta Canvas. Lo que sí es nuevo es que ahora se hace sin salir de Gemini Notebook, y que la página queda a mano en el apartado Studio. Bajo mis pruebas, Google mejoró la calidad del resultado y la forma en que la IA organiza el contenido.

Si utilizas Gemini Notebook habitualmente, ahora puedes convertir tu contenido en una web de manera más sencilla. No debes activar nada: la función se está desplegando en todo el mundo. Si aún no te aparece, toca esperar un poco. Google no aclara si hay diferencias entre la versión gratuita y los planes de pago.

Imagen de portada | Claude editada

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