Las herramientas de programación tienen un selector de modelos para elegir uno u otro según la tarea. ¿Un programa sencillo? Suele servir con lo más básico. Que, de rebote, es también lo más rápido y económico. ¿Quieres montar un clon del GTA VI? Toca señalar al modelo de mayores capacidades y preparar el presupuesto para la quema de tokens. El problema llega cuando la tarea se sitúa en el medio o, simplemente, tiene diversos niveles de dificultad.

El orquestador. Igual que los modelos MoE (mixture-of-experts) activan solo una parte de sus parámetros según lo que necesitan generar, los orquestadores seleccionan el modelo más adecuado para cada paso de la tarea. Esto es muy útil cuando se genera código, por ejemplo.

En el caso de Anthropic, Claude Code incluye algo parecido con su opusplan. Una vez activo, la herramienta usará Sonnet para la generación de código e implementación, mientras se reserva un modelo superior, Opus, para el modo de planificación. ChatGPT Codex no tiene nada similar integrado, aunque sí incluye una función de esfuerzo de razonamiento. Además, siempre es posible hacerlo “manualmente”: se le puede decir a Codex o a Claude Code que usen un modelo inferior para los pasos de la tarea que requieran ejecución y no razonamiento.

Planifica el grande, ejecuta el pequeño. La tendencia de la IA no va solo hacia modelos cada vez más grandes, sino también hacia los de mayor eficiencia. Hacer lo máximo posible con las herramientas que ya hay a mano. Y los orquestadores son una buena muestra de cómo se puede rentabilizar el gasto en IA sin perder calidad en los resultados. Al menos sobre el papel.

Google Antigravity incluye ya su nuevo Orchestrator en la app y en la línea de comandos. Llega junto con Gemini 4 Hydrogen. Y, una vez activado el orquestador, este usa el modelo superior para razonar la mejor estrategia (Argon o Carbon) y el inferior para ejecutarla (Hydrogen).

Si el pequeño se atasca, llega en su ayuda el grande. Argon y Carbon son como el arquitecto que diseña el edificio y cómo debe construirse; Hydrogen se convierte en el capataz y los obreros que se encargan de levantar las paredes. Pero estos roles no son rígidos en el Orchestrator de Antigravity, ya que Hydrogen devuelve el control al modelo superior cuando la ejecución se atasca.

La eficiencia también se nota en los resultados: la promesa es acercarse a la calidad de un modelo de vanguardia gastando menos y terminando antes. Según Google, Orchestrator en Antigravity alcanza en Terminal-Bench 4.1 una tasa de éxito cercana a la de Gemini 4 Carbon con un 24 % menos de cuota y una ejecución un 19 % más rápida.

Hay letra pequeña: lo que se ahorra es cuota de la suscripción, no dinero. Además, con Orchestrator no se puede ajustar el nivel de razonamiento

Ya en las suscripciones. Orchestrator está ya disponible en Antigravity con dos variantes: Orchestrator (Carbon) y Orchestrator (Argon). La primera se reserva para los suscriptores de Google AI Ultra (tienen ambas), la segunda llega también a los de Google AI Pro de pago. Para las empresas, Google introduce el acceso a través de Gemini for business.

Imagen de portada | Kazuo Ota en Unsplash editada

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