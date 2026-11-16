El vuelo 14 de Starship fue un éxito, con su inserción en órbita por primera vez para depositar una carga útil. Solo la mitad del vuelo 15 ha sido exitoso, pero ha sido justamente la mitad más importante, así que hay un gran revuelo al respecto. Ahora toca pensar en qué será lo siguiente. ¿Habrá un vuelo 16? ¿Qué hará SpaceX con la nave que han recuperado? ¿Cómo se investigará lo sucedido con la primera etapa? Vayamos por partes.

Vuelo 16 a la vista (pero no mucho). Lógicamente, habrá un vuelo 16. Sin embargo, de momento no hay información oficial al respecto. Algunos medios de comunicación hablan de una fecha tentativa en torno al mes que viene (diciembre de 2026). No obstante, se trata de datos citados en prensa a partir de material de planificación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, por lo que no proceden directamente de SpaceX.

Tampoco hay mucha información sobre el desarrollo de dicho vuelo. Se ha mencionado que podría ir cargado con el lote 30-1 de Starlink y que sería el primer vuelo de Starship en lanzarse desde Florida, aunque se seguirán haciendo lanzamientos desde Starbase (Texas). Sea como sea, hay que tener en cuenta que, incluso si SpaceX contaba de verdad con lanzar en diciembre, esta fecha podría experimentar retrasos, ya que debe quedar claro qué es lo que falló con la recuperación de la primera etapa en el vuelo 15 antes de programar definitivamente el siguiente.

Después del vuelo 15. Tras el vuelo 15 ha llegado el momento de que SpaceX demuestre que puede reutilizar de forma rápida cualquiera de las dos etapas. El propulsor Super Heavy se ha reutilizado en dos ocasiones, pero con meses de diferencia, y la segunda etapa nunca ha volado dos veces. No se pudo recuperar el Super Heavy con el vuelo 15, pero sí la Ship que compone la segunda etapa, por lo que la siguiente fase será prepararla para su reutilización. Aunque en un principio se habló de usarla en el vuelo 16, desde NASA Space Flight señalan que lo más probable es que dicha prueba se lleve a cabo sin esperar a que la Ship del vuelo 15 esté lista.

Más reutilización, más vuelos. Elon Musk ha manifestado en varias ocasiones que su objetivo es llevar a cabo 10.000 lanzamientos por año de Starship en 2030. Eso sería más de un lanzamiento por hora. Lógicamente, para que sea viable económicamente y, de paso, no abarrote aún más la órbita terrestre de basura espacial, lo ideal sería reutilizar tanto la primera como la segunda etapa de la misma. Lo logrado con el vuelo 15 demuestra que es una posibilidad. Ahora hay que trabajar en ella.

Destino: la Luna. Si todo va bien, la Ship de Starship, esa segunda etapa que se ha logrado recuperar, se convertirá en uno de los módulos de aterrizaje de los que dispondrá la NASA para alunizar durante las misiones Artemis. Por eso, además de seguir demostrando su viabilidad para colocar cargas útiles en órbita, se debe seguir trabajando en la instalación de una cabina y un sistema de soporte vital. Así, podrá albergar a los tripulantes elegidos para alunizar, mientras el resto siguen en la cápsula Orión de la NASA.

SpaceX ya está trabajando en un prototipo de tierra, llamado Cabin 1, que debe estar listo para finales de 2026. Además, para que la Ship pueda llegar a la Luna necesita más combustible del que puede acarrear desde la Tierra, por lo que tendrá que repostar directamente en órbita. Esto se hará gracias a dos tipos de Ship: una que actuará como camión cisterna y otra que hará de depósito y permanecerá siempre en órbita. El objetivo es que las Ships cisterna viajen regularmente a llenar el depósito, al que se tendrá que acoplar la Ship que debe repostar para el alunizaje. Todo esto también se debe perfeccionar para que Starship esté lista para Artemis IV, cuando finalmente, si todo va bien, los humanos vuelvan a caminar sobre la Luna. No es poco todo lo que le queda por delante a SpaceX después del gran logro de su décimo quinto vuelo.

Imágenes | SpaceX

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