Amazon pierde 40 satélites tras la explosión de un cohete Vulcan: es un gran revés a sus ambiciosos planes

Por si el pique entre Elon Musk y Jeff Bezos no fuese ya algo legendario, este fin de semana el azar-o la tecnología- ha llevado sus diferencias a otro nivel. El CEO de SpaceX ha hecho historia recuperando por primera vez en el aire la segunda etapa de uno de sus Starship. Este, además, venía de depositar 26 satélites de nueva generación en su constelación Starlink. 24 horas después de este hito, Amazon pretendía añadir también unos cuantos satélites más a su propia constelación, pero en su caso, en vez de un éxito, todo terminó en desastre, con un fallo del cohete que los transportaba que impidió seguir aumentando el tamaño de la constelación Amazon Leo.

El suceso. Los 40 satélites iban a bordo de un cohete Vulcan Centaur, de la compañía United Launch Alliance (ULA), que partió de Cabo Cañaveral (Florida) a las 17:40 GMT (18:40, hora peninsular española) del domingo, 15 de noviembre. Unos 10 minutos después del despegue, hubo una anomalía que impidió que el cohete llegase a órbita para depositar los satélites. Hasta el momento ULA no ha dado información sobre las causas de esta incidencia que impidió depositar los satélites en su destino. ULA ya había tenido problemas antes con los propulsores sólidos de los cohetes Vulcan. Sin embargo, en esta ocasión estos han funcionado correctamente, así que el problema debe ser otro.

Más lejos del objetivo. En 2020, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorizó a Amazon para desplegar 3.236 satélites de telecomunicaciones en órbita terrestre baja. Por otro lado, se exigió que la mitad de ellos, 1.618, estuviesen en órbita para julio de 2026. Hasta ahora, se han puesto en órbita 400 de estos satélites, por lo que ya se ha incumplido este requisito. Además, están muy lejos de alcanzar una buena cobertura, por lo que se debe aumentar la cadencia de lanzamientos. Un suceso como el ocurrido este fin de semana no ayuda, sobre todo porque Amazon tenía mucha confianza depositada en ULA y ahora no tendrá más remedio que pensar en otros socios.

¿Y ahora qué? Amazon ya tenía contratados 38 vuelos Vulcan para lanzar más de 1.500 satélites de primera generación. Por desgracia, ahora tendrán que esperar a que concluya la investigación de ULA para poder volver a contar con su lanzadera. Es por eso que ahora el resto de socios de Amazon se han convertido en piezas indispensables para que la compañía logre sus objetivos. Un buen ejemplo de ello es la compañía Arianespace, con la que ya está contratado el siguiente lanzamiento de satélites Amazon Leo. Si todo va bien, este tendrá lugar el próximo 23 de noviembre, a bordo de un cohete Ariane 6.

Cabe destacar que, desde sus inicios, Amazon ha contado también en tres ocasiones con cohetes Falcon 9 de SpaceX para impulsar sus satélites. Sin embargo, dado que esta compañía es su principal adversaria, es lógico que quiera buscar otros socios con mayor potencial de convertirse en aliados.

Doble mazazo. Algo curioso de todo esto es que ha supuesto un mazazo para Jeff Bezos por dos motivos, ya que no afecta solo a Amazon LEO, sino también a Blue Origin. La primera etapa del Vulcan Centaur está impulsada por motores BE-4, fabricados por la compañía espacial de Bezos. No hay constancia de que sea este el motivo por el que ha fallado el cohete de ULA, pero lógicamente es algo que también habrá que investigar. En definitiva, no ha sido ni de lejos un buen fin de semana para Jeff Bezos. Que sí lo haya sido para Elon Musk, quien ya tiene más de 10.000 satélites en el espacio, no hace más que echar leña al fuego de su rivalidad.

Imagen |ULA

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