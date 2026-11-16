Un día sin Outlook y un fallo en cadena que tumbó a Microsoft. Ya se sabe por qué: un bug que llevaba dormido desde julio

Lo que comenzó con una incidencia en el correo de Microsoft terminó arrastrando muchos de sus servicios, incluso los conectores de empresas como Anthropic. Y lo llamativo no fue solo el alcance, también el tiempo de la avería: casi un día sin Outlook y con Teams, Copilot y demás a medias. Como han explicado los responsables de Microsoft, la raíz del fallo se encuentra en una actualización desplegada en julio. Esta llevaba un bug.

El inicio. Los fallos no siempre ocurren por una causa concreta: a menudo aparece un desencadenante que termina afectando a algo que no estaba del todo correcto. Como ese día que te arriesgas con comida picante cuando no tienes el estómago bien asentado. Y termina ocurriendo lo que le pasó a Microsoft: casi 24 horas de inestabilidad.

La empresa lo ha explicado en en X: la base del problema fue una actualización desplegada en julio que llevaba un defecto oculto (el estómago haciendo runrún); la madrugada del jueves 12 de noviembre se produjo una sobrecarga en unos servidores que ya iban justos desde el miércoles (la comida picante), y la incidencia escaló hasta la desconexión del servicio porque entró en funcionamiento el bug introducido en julio.

Anatomía del incidente. El fallo generalizado durante el día es la consecuencia de un bug y un desencadenante. Microsoft ha detallado la secuencia completa de cómo llegamos a un jueves sin acceso a Outlook. Queda de la siguiente manera:

Julio de 2026 . Empieza a desplegarse un parche específico para las pasarelas de red de Microsoft 365. Incluye un bug no detectado: bajo cierta carga, un proceso interno se bloquea y el servidor deja de responder.

. Empieza a desplegarse un parche específico para las pasarelas de red de Microsoft 365. Incluye un bug no detectado: bajo cierta carga, un proceso interno se bloquea y el servidor deja de responder. Semanas siguientes . La actualización se extiende a todo el mundo sin incidencias. Microsoft no detectó el bug porque las pruebas de carga se centraron en hardware con menos núcleos: el fallo es peor en las máquinas más potentes.

. La actualización se extiende a todo el mundo sin incidencias. Microsoft no detectó el bug porque las pruebas de carga se centraron en hardware con menos núcleos: el fallo es peor en las máquinas más potentes. Julio a noviembre . La actualización estuvo desplegada más de tres meses sin impacto.

. La actualización estuvo desplegada más de tres meses sin impacto. Miércoles 11 de noviembre . Un problema no relacionado deja fuera de servicio casi el 14 % de la capacidad de la pasarela. Hay margen suficiente y no se nota.

. Un problema no relacionado deja fuera de servicio casi el 14 % de la capacidad de la pasarela. Hay margen suficiente y no se nota. Madrugada del jueves 12 . Unas 15 horas antes de la caída, Teams pasa de la pasarela alternativa a la “primaria”, la que también usa Exchange Online. Es una maniobra habitual, pero sube la carga y cambia el patrón de tráfico.

. Teams pasa de la pasarela alternativa a la “primaria”, la que también usa Exchange Online. Es una maniobra habitual, pero sube la carga y cambia el patrón de tráfico. Jueves 12, 17:17 (hora punta en Estados Unidos) . Más carga y menos servidores activan el bug introducido con la actualización de julio. Las peticiones se acumulan hasta que los servidores dejan de responder.

. Más carga y menos servidores activan el bug introducido con la actualización de julio. Las peticiones se acumulan hasta que los servidores dejan de responder. Menos de dos horas después . El tráfico se redirige automáticamente a los servidores sanos, que caen por el mismo motivo. Las barreras entre regiones no frenan la cascada, por un problema aparte, y el fallo se hace global. En el peor momento, más del 80 % de los servidores no responde.

. El tráfico se redirige automáticamente a los servidores sanos, que caen por el mismo motivo. Las barreras entre regiones no frenan la cascada, por un problema aparte, y el fallo se hace global. En el peor momento, más del 80 % de los servidores no responde. Durante la caída . Teams, OneDrive, SharePoint y las apps de Office salen de la pasarela averiada y se recuperan antes. Exchange Online no puede hacerlo.

. Teams, OneDrive, SharePoint y las apps de Office salen de la pasarela averiada y se recuperan antes. Exchange Online no puede hacerlo. Recuperación fallida . Los servidores recuperados se saturan al instante con el tráfico en espera y vuelven a caer. Como el bug llevaba meses desplegado, tampoco sirve la marcha atrás rápida.

. Los servidores recuperados se saturan al instante con el tráfico en espera y vuelven a caer. Como el bug llevaba meses desplegado, tampoco sirve la marcha atrás rápida. Solución encontrada por Microsoft. Los ingenieros confirman el defecto y preparan una actualización que devuelve el código al estado previo a julio. La van aplicando en grandes bloques, de más del 50 % de una región cada vez: retiran servidores, parchean, reinician y los devuelven al servicio.

Los ingenieros confirman el defecto y preparan una actualización que devuelve el código al estado previo a julio. La van aplicando en grandes bloques, de más del 50 % de una región cada vez: retiran servidores, parchean, reinician y los devuelven al servicio. Viernes 13, 17:10. Microsoft comunica que el servicio está restablecido.

El bug de julio. Es lo que en programación se llama contención de bloqueos (lock contention): para que varias tareas no modifiquen a la vez el mismo dato, el software usa una especie de cerrojo para reservar ese dato al proceso que llega primero. Deja que haga su trabajo y libera el cerrojo, actuando de la misma manera con el resto de la cola. El parche que Microsoft instaló en julio hacía que, bajo cierta carga, demasiadas tareas compitieran por un mismo cerrojo.

Ante un dato bloqueado que intentaban modificar varias tareas, se formaba una cola cada vez más larga. Como cuando en el supermercado solo está abierta una caja. El servidor se ocupaba solo de gestionar la espera, y dejaba de responder. Cuantos más núcleos tenía la máquina, más tareas se peleaban a la vez por el cerrojo: por eso el problema era peor en los servidores de mayor capacidad. Justo los que Microsoft menos prueba en sus laboratorios.

La enseñanza. Después de haber tenido miles de empresas e instituciones paradas por un fallo en su servicio de correo, quedó claro que la solución se encuentra en no depender solo de un único proveedor y/o plataforma. Quienes permanecen de Microsoft estuvieron sin trabajar, los que usamos la plataforma de Google no tuvimos incidencia alguna. Esta vez, claro: Gmail y compañía también se han caído antes, igual que la nube de Amazon, la red de Cloudflare o medio Windows con la actualización de CrowdStrike. Y la enseñanza que nos queda es esa: tener alternativas a mano por si algún servicio mayoritario termina colapsando.

Microsoft ha pedido disculpas y remite al informe completo que ya se encuentra en el centro de administración de Microsoft 365. Lo que no especifica dicho resumen público es qué va a cambiar para que no se repita esta gigantesca incidencia a nivel mundial.

Imagen de portada | Iván Linares editada

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