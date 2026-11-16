Los peñistas de Guadalajara piden una reunión urgente al Ayuntamiento tras recibir 30 expedientes sancionadores

Si algo se toma en serio Guadalajara cada septiembre son sus Ferias, y si algo las sostiene son las peñas. Que se lo digan a los Escopitos. De ahí que la noticia de que casi todas han recibido una multa haya caído como un chupinazo fuera de fecha. Las peñas lo hicieron público en un comunicado a última hora del domingo 15 de noviembre, en el que expresan su malestar por la apertura de una treintena de expedientes sancionadores que consideran absolutamente indiscriminados.

¿Qué ha pasado exactamente? Las Ferias y Fiestas se celebraron del 12 al 20 de septiembre. Dos meses después, según Nueva Alcarria, han llegado las multas: sanciones van de 80 a 500 euros, con peñas que acumulan hasta dos o tres expedientes. Se salvaron solo La Amistad, Choitos, El Tarro y Carajillo.

¿Por qué las multan? La mayoría corresponde al día del pregón: conductores de carrozas (alguno por conducción temeraria), personas subidas a remolques de camiones, desvíos por calles habitualmente vedadas y pasacalles por la calzada en vez de por la acera. Las peñas sostienen que son prácticas que nunca antes se habían sancionado, que no se trataron en las reuniones preparatorias y que alguna restricción llegó horas antes del pregón. También se quejan de que muchas notificaciones no detallan el motivo.

¿Qué dice el Ayuntamiento? De momento, nada en público. Las peñas pidieron información antes del viernes y, al vencer el plazo sin respuesta, publicaron el comunicado. Un representante de las peñas aseguró a La Crónica que ninguno de los expedientes tiene que ver con el ruido o el horario, al contrario de lo que habían indicado a ese diario fuentes municipales.

¿Qué piden? Reclaman una reunión urgente con los concejales de Festejos, Santiago López Pomeda (PP) y, de Seguridad, a Chema Alonso (Vox), para recibir explicaciones y revisar los expedientes. Aseguran que llevan tiempo pidiendo que el responsable de Seguridad acuda a sus reuniones con Festejos (sin respuesta), y rechazan ser el “daño colateral” de problemas de coordinación municipal. No piden privilegios, subrayan, sino proporcionalidad y un marco estable de diálogo para próximas ediciones.

¿Es la primera vez que hay tensión? En parte. En agosto el Ayuntamiento comunicó el reparto de 3.500 entradas por encierro para las peñas, siguiendo criterios acordados con ellas. El 22 de septiembre la alcaldesa, Ana Guarinos, calificó las Ferias de “10”, con participación multitudinaria y apenas incidencias, y dedicó una parte del balance a las peñas.

Pero en 2025 ya hubo ruido, aunque entonces lo hizo la oposición. El 12 de septiembre, la portavoz socialista, Lucía de Luz, acusó al Ayuntamiento de boicotear a las peñas al montar las talanqueras de la calle Mayor antes del desfile, con el nuevo recorrido de los encierros de fondo. Denunció además que algunas carpas de las peñas seguían sin luz a horas de empezar las fiestas. Ya terminadas las Ferias, en su balance, las describió como “las grandes olvidadas”.

¿Qué falta por saber? A falta de disponer de una respuesta pública del Ayuntamiento a la petición de reunión, ni Consistorio ni Policía Local han explicado el por qué de las sanciones. Las leyes de circulación vial son claras, pero los peñistas no entienden por qué lo que en 2025 no se sancionaba, ahora sí.

En su queja insisten un “afán persecutorio”, un intento de “criminalizar” su actividad y de sabotear los montajes de las carpas. De hecho, el comunicado ya suena a ultimatum: quieren saber “si va a seguir así siempre porque si no igual tenemos que tomar medidas como dejar de desfilar”. Cualquiera diría que han enfadado a la gente equivocada.

Imagen | Ayuntamiento de Guadalajara

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