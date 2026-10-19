Zaragoza celebraba Pilares así que un jabalí terminó de madrugada en un bar de fiesta del casco histórico

Si has estado en Zaragoza durante estas fiestas del Pilar habrás visto calles anegadas de gente, colas para entrar a casi cualquier local y estado festivo general. La SEO y otras plazas se atestaron de chavales (se han alcanzado los 3 millones de visitas y se estima un total de 6) pero lo que no se esperaba ver era un animal salvaje infiltrado en este hábitat. Salvaje de verdad: en la madrugada del sábado 17 al domingo 18 de octubre, un jabalí se cruzó casi todo el centro de Zaragoza. Heraldo recoge el testimonio del animal corriendo al galope entre niños. Y El Periódico de Aragón también cuenta cómo atravesó las calles en plenas fiestas.

Qué ha pasado. El primer aviso llegó a las 0:40 a la Unidad Central Operativa de la Policía Local: un jabalí corría por las calles Asalto y Jorge Cocci, junto al río Huerva y las vías del tranvía, según HOY Aragón. Hacia la una ya se movía entre la gente por zonas muy concurridas. La Policía de Zaragoza avisó a los viandantes de que tuvieran cuidado. Se movilizaron Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y la unidad de rescate y recuperación animal para cercarlo y reconducirlo fuera de la ciudad.

La ruta. Según las fuentes policiales, el animal pasó por Aznar Molina, el Camino de las Torres, Cesáreo Alierta, la plaza de los Sitios, la calle Sanclemente, el paseo de la Independencia y la calle Coso, con parada en la plaza San Felipe, hasta llegar a la zona de bares del Casco.

Y acabó en el Jardín del Temple, un bar al que se accede por una vía bastante angosta. La hipótesis es que pudo entrar desde Las Fuentes, aunque Aragón Digital recuerda que también podría proceder de huertas, de la ribera o de pinares de la periferia.

Dentro del local. El jabalí no llegó a salir de la ciudad. En su huida entró en un local de ocio nocturno de la calle Temple, en el Casco Viejo, donde embistió a una mujer y le causó lesiones leves. Alberto Samperio, que estaba dentro, cuenta a HOY Aragón que primero creyó que era una persona caída y luego un perro, hasta que vio que era un jabalí y que la gente se apartaba asustada. El balance, dice, fue “muy heavy”.

¿Una alucinación? No todos lo vieron igual. El animal pasó frente al Höhle Club, donde esa noche pinchaba el mítico DJ Rush (una figura clave de la escena techno de Chicago). Durante un buen rato, algunos visitantes pensaron que era una alucinación.

Por suerte, y según fuentes policiales, el responsable del local ayudado por algunos clientes lograron neutralizar al animal. Después lo sacrificaron “para evitar un peligro mayor”, antes de que llegaran los agentes. El servicio de FCC retiró el cuerpo con un vehículo específico. No ha trascendido cómo se produjo la muerte ni si habrá actuaciones al respecto.

Por qué aparecen. El caso de Zaragoza no es aislado. Según El Español, que cita el censo del Gobierno de 2024, en España había 1,2 millones de jabalíes, y se preveía que la cifra se duplicara en 2025. Sus causas: el abandono del medio rural, el aumento de cultivos de regadío y las temperaturas más altas, que favorecen la reproducción.

En Barcelona, la Generalitat planeó sacrificar a 12.000 ejemplares para frenar la peste porcina africana. Los expertos consultados por Maldita explican que, cuando un jabalí identifica un recurso disponible en la ciudad, incorpora calles y carreteras a sus desplazamientos habituales.

Si te cruzas con uno. Lo mejor es no hacer nada: los jabalíes no suelen ser agresivos, salvo que estén heridos o se sientan acorralados. Conviene no hostigarlos, no intentar capturar una cría y atar o sujetar al perro si estás paseándolo. Al volante, la situación cambia, porque son la principal causa de accidentes con fauna en España. El 49%, nada menos: el año pasado se registraron casi 5.300 accidentes de tráfico con animales en 2025, un 4,5% más que en 2024, y una tercera parte eran jabalís.

Falta por saber por dónde entró realmente el jabalí y por qué no pudo reconducirse fuera de la ciudad. En cuanto a la mujer herida, se sabe que sus lesiones fueron leves. El único que acabó entrando en la fiesta y saliendo de ella con las patas por delante fue el pobre animal.

Imágenes | Recreación generada a partir de la fotografía original del Heraldo de Aragón recurriendo a ChatGPT

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