España no está llena ni vacía: está concentrada, y este mapa lo demuestra

El Instituto Nacional de Estadística dice que la población de España es de 49.801.559 personas a 1 de julio de 2026. La densidad poblacional de España es de unos 95-97 habitante/por kilómetro cuadrado frente a los 109,1 de la UE, es decir, que en España vive menos gente por kilómetro cuadrado que la media europea, pero es que además ya sabemos que sus habitantes no se distribuyen uniformemente: es lo que se conoce como la España vaciada. Pero es que en realidad la diferencia es tan abismal, que más que España vaciada, debería llamarse la España concentrada.

Este mapa muestra de un vistazo la enorme desigualdad de población que hay en España. Según datos del INE, el 40,9 % de la población vive en municipios de más de 100.000 habitantes y solo el 2,9 % en municipios de 1.000 habitantes o menos. Y si hablamos de crecimiento, Madrid y Catalunya por sí solas explican la mitad del crecimiento del estado desde 2015, como recoge elDiario.es.

El Ministerio de Política Territorial ya tiene diagnosticada esta despoblación desde hace tiempo y la enorme diferencia de densidad: hay un 48% de municipios por debajo de 12,5 hab/km2, y la mayoría de ellos tienen menos de 500 habitantes. Y todo apunta a que va a peor: la Estrategia para el Reto Demográfico describe que en España hay 78.000 localidades por debajo de los 100 habitantes, 23.000 más que en 1998.

Esta concentración es uno de los detonantes del problema de la vivienda y se traduce en unos servicios infradimensionados y en cuestiones ambientales, aumenta la presión sobre agua, suelo y riesgos en zonas de alta concentración. En zonas de baja, es justo al contrario. Y cabe recordar que el mapa muestra solo residentes, no población estacional como el turismo.

Dónde se concentra la gente en España

El mapa protagonista de este artículo titulado "Población de España" es obra del cartógrafo y analista de datos Milos Popovic y para su elaboración emplea los datos del conjunto de datos geoespacial GHS-POP R2023A del Centro Común de Investigación europeo, que representan la distribución espacial de la población residencial en el mundo. Es, en pocas palabras, una proyección y no un censo, pero sus datos impactan: el 0,30 % del territorio acoge a la mitad de la población. Estamos hablando de unos 25 millones de personas. Las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico (2019), aunque usa unidades de medida distintas, viene a alertar de lo mismo: el 30% del territorio concentra el 90% de la población

La explicación técnica: esta cartografía divide España en cuadraditos de unos 90 metros de lado y pinta de naranja los que tienen al menos cinco habitantes. Precisamente esos puntitos naranjas (que llegan a amarillo en las zonas de mayor densidad) es donde se ubican núcleos urbanos como Madrid y Barcelona. El resto del estado, sobre todo el interior, tiene muy poca gente por cuadradito y por eso se ve del color del relieve (azul)

Madrid es el mayor foco del estado, con un halo radial hacia su periferia. Barcelona visualmente no se queda muy atrás, si bien en su caso su periferia se desparrama hacia el litoral. Después viene el levante, con Valencia, Alicante - Murcia y la Costa del Sol quienes concentran líneas luminosas cercanas al Mediterráneo. Como nodos aislados en el interior destacan también Sevilla y Zaragoza. Fuera de la península, destacan Tenerife y Gran Canaria y Palma e Ibiza en las Baleares.

La meseta, Extremadura y el interior de Aragón aparecen casi sin puntos, dejando ese relieve en azul dominar visualmente, con grandes grupos montañosos como los Pirineos, la cordillera Cantábrica, los sistemas Central e Ibérico. Eso sí, eso no significa que no viva nadie: lo que hay (donde hay) son pueblos pequeños. En el norte llama la atención la dispersión: pequeños puntos naranjas, generalmente capitales, en medio del azul hegemónico.





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Gráfico y portada | Milos Popovic



