Italia multa a Meta con 805 millones de euros por mirar en la galería de 20 millones de móviles

Meta puede sumar una multa más a su larga lista de escándalos relacionados con la privacidad y además es una de las más duras de su historia: el Garante per la Protezione dei Dati Personali (algo así como la agencia italiana de protección de datos) acaba de sancionarle por acceder a fotos y vídeos de usuarios de Android sin consentimiento específico ni la información adecuada. La sanción llega por una función a priori inocente: sugerirte fotos para publicar.

Qué ha pasado. La sanción refiere a una función disponible desde 2023 que, mientras navegas por Facebook, te propone fotos y vídeos de la galería del teléfono a modo de idea de publicación. Según el Garante, el acceso se solicitaba con una única autorización genérica que valía para toda la app y para varias funciones con necesidades distintas, de modo que no quedaba claro qué se autorizaba. Además, la función venía activada de serie.

Ojo, solo es para la versión de Facebook para Android y solo aplica los usuarios y usuarias en Italia. La investigación empezó en julio de 2025 gracias a una denuncia del Centro de Tutela de Consumidores y Usuarios de Bolzano y se apoyó en un análisis técnico de la propia autoridad.

Por qué importa. Porque Meta defiende que el usuario da el permiso en su móvil y puede retirarlo cuando quiera, pero el Garante no opina igual. Según la agencia italiana, un permiso de estas características deja a la app leer todo el archivo de fotos de forma permanente y que ni la persona afectada en cuestión ni las autoridades pueden comprobar qué se usa de verdad y qué no. Como curiosidad, Android 14 introdujo el acceso parcial a fotos y vídeos, que permite ser más concreto y elegir qué compartir.

Es una cuestión de consentimiento y transparencia y aunque administrativamente solo aplica a Italia, habida cuenta de que se basa en una directiva europea, el resto de estados podrían seguir sus pasos.

Contexto. La norma aplicada es el artículo 122 del Código de Privacidad, cuya base legal es la directiva europea ePrivacy (el artículo 5.3), y que protege el teléfono como parte de la esfera privada. ¿Qué significa esto? Que cualquier acceso a su contenido exige consentimiento libre e informado, independientemente de que los datos se transmitan o de que exista daño.

La pregunta del millón. El procedimiento no aborda si los contenidos expuestos se han usado para entrenar a la IA, algo que Meta niega. De hecho, en la hoja de ruta del Garante hay una investigación independiente sobre una función que llegó este año y que procesa la galería en la nube. En 2025, Meta ya probó en Estados Unidos y Canadá funciones de IA sobre la galería, como recoge TechCrunch, lo que anticipa uno de los riegos de dejar expuesto todo el carrete.

Qué va a pasar ahora. Meta califica la multa de desproporcionada y ya ha anunciado que recurrirá, según Reuters. En cualquier caso, Meta dispone de 60 días para solicitar el consentimiento con una fórmula diferente, más clara y más explícita, detallando para qué sirve la función, qué implica el acceso a la galería y cómo desactivarla, además de mantenerla apagarla por defecto incluso de forma retroactiva, para esa gente que ya dio el consentimiento válido. Si decide acogerse a ese plazo, tiene 30 días para empezar a actuar y 90 para detallar las medidas.

Un multón. No es la multa más grande en materia de privacidad de la UE, un dudoso honor que también recae a Meta: los históricos 1.200 millones de 2023 por transferir datos a EEUU, pero según la prensa italiana, sí que es la sanción más alta que ha impuesto jamás el regulador del país transalpino.

Estos 805 millones de euros de multa equivale al 0,47% de su facturación mundial y para calcularlo, el Garante consideró los 20 millones de usuarios afectados, la duración de la infracción, un precedente de 2019 y la escasa colaboración. Como atenuante, los cambios posteriores tras la denuncia, aunque en su opinión llegaron tarde y de forma limitada.





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Portada | Flickr (TechCrunch) con IA







