Madrid supera a Ámsterdam y ya es el cuarto aeropuerto con más pasajeros de Europa

Madrid tiene el cuarto aeropuerto más concurrido de Europa. El número de pasajeros no deja de crecer mientras que aeropuertos como el neerlandés ha sufrido un estancamiento en lo que llevamos de año. El flujo del tráfico da una idea del momento que está viviendo la ciudad.

53.386.054. Es la cifra de pasajeros que han pasado por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas entre el mes de enero y el de septiembre de 2026. La cifra es un 4,7% superior a la del año pasado y no deja de crecer porque, si sumamos octubre, casi 60 millones de pasajeros han pasado por el aeropuerto madrileño.

Son datos que aporta Aena y que certifican el crecimiento en el número de pasajeros que utilizan Madrid-Barajas como aeródromo para alguno de sus viajes. La cifra viene acompañada por un número de operaciones que crece a un ritmo todavía superior. Y es que en vuelos comerciales, el aeropuerto madrileño sumó un 6% más de operaciones que en el mismo periodo del año pasado.

52.104.913. Es el número de pasajeros que pasaron por el aeropuerto de Schipol entre enero y septiembre de 2026, últimos datos publicados por el propio aeropuerto neerlandés. El dato confirma un estancamiento en el número de pasajeros que utiliza este aeródromo, con un crecimiento de apenas un 0,1% respecto al mismo periodo del año pasado.

La comparación entre ambos aeropuertos también contrasta en el número de operaciones. Mientras que en Madrid crece a buen ritmo, en Schipol han descendido en un 3,2% en los primeros nueve meses del año.

El cuarto aeropuerto de Europa. Con estos datos, Madrid empieza a cimentar su ventaja como el cuarto aeropuerto más concurrido de Europa. Estambul, Londres (Heathrow) y París (Charles de Gaulle) siguen siendo las plazas que más volumen de pasajeros acumulan a lo largo del año.

A principios de año, Expansión ya recogía que Madrid amenazaba este año con superar a Ámsterdam. En 2025, la diferencia entre ambos aeródromos fue mínima y si nada cambia de aquí a final de año, la brecha será cada vez mayor entre el aeropuerto español y el de Países Bajos.

Un síntoma. El aumento de pasajeros en Madrid-Barajas es el síntoma de cómo le marcha al país en términos turísticos. Recordemos que Madrid ha celebrado este año:

Por sí mismo, no son eventos que terminen por declinar la balanza a final de año pero sí que elevan la exposición internacional de la ciudad, lo que redunda en un crecimiento del turismo tanto de la ciudad como del país.

No es el único. Los de ACI demuestran que el crecimiento del aeropuerto madrileño viene acompañado de un aumento en el número de pasajeros en los principales aeródromos españoles. En lo que llevamos de año, Aena refleja una subida general del 4% en los aeropuertos españoles. Pero, además, hay algunas plazas que han crecido a un buen ritmo:

Málaga ha crecido un 6,4%

Barcelona ha crecido un 4%

Bilbao ha crecido un 10,4%

Santander ha crecido un 7,1%

San Sebastián ha crecido un 3,3%

Valencia ha crecido un 8%

Por y para el turismo. Estos crecimientos en los vuelos españoles vienen apuntalados, sobre todo, por el turismo internacional. España lleva años peleando por el ser el país más visitado del mundo (ahora mismo sólo Francia nos supera) y romper el techo de los 100 millones de visitantes en un año.

Los datos dicen que nuestro país sigue ganando terreno entre las prioridades turísticas fuera de nuestras fronteras. Así, el volumen de pasajeros internacionales ha crecido en la mayoría de los aeródromos anteriores (sólo Santander desciende, condicionada por la salida de Ryanair):

Madrid crece un 5,1% en pasajeros internacionales

Barcelona también crece un 5,1% en pasajeros internacionales

Málaga crece un 7,2% en pasajeros internacionales

Bilbao crece un 20,7% en pasajeros internacionales

San Sebastián crece un 55,8% en pasajeros internacionales

Valencia crece un 11% en pasajeros internacionales

Foto | John Oswald

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