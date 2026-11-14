Aparece en un castro gallego una piedra de 2.000 años con un grabado cuyo significado sigue siendo un misterio

“Hay una ley que nunca falla: el último día de excavación siempre aparece algo”. Así sentencia la compañía gallega Árbore Arqueoloxía la máxima de muchos espeleólogos y así ha funcionado esta especie de profecía autocumplida. Al levantar una piedra para darle la vuelta, en la cara oculta apareció un trisquel en muy buen estado. La Voz de Galicia recogió el caso hablando con el arqueólogo Benito Vilas.

Al parecer la vieron semanas antes y no la tocaron. Estaba entre los restos de un derrumbe, en el castro del Pico da Bandeira (no el brasileño, sino el gallego, en el monte Torroso de A Guarda, en Pontevedra). Hablamos de un bloque de granito de 25 centímetros de alto por 33 de ancho, con un grabado que ningún arqueólogo del equipo sabía identificar.

Podrían haberlo sacado en el acto, pero optaron por esperar al último día de campaña, el 17 de octubre. Y la razón es poco romántics: en el monte hay quien recoge piedras sin saber lo que son y las acaba usando de relleno en cualquier muro medianero. Si alguien se la llevaba, no habría segunda oportunidad. Lo explicó su directora, Nerea Vilariño, a Telecinco.

Dos símbolos en una piedra. Tres espirales idénticas, girando en el mismo sentido, unidas en un punto central. Eso por un lado; por el otro, un petroglifo que nadie ha sabido interpretar. Para Vilas, ahí está lo extraordinario. Conoce otros trisqueles en poblados castreños, pero ninguno con un grabado en el reverso cuya lectura siga abierta, y asegura que, hasta donde saben, es una pieza única en Galicia.

¿Qué representa el dibujo? ¿Cuál de las dos caras se talló primero? Vilas maneja dos hipótesis: que alguien empezara a grabar una figura, no quedara conforme y aprovechara la otra cara; o que ambos motivos respondan a un mismo propósito. La segunda es la más tentadora, porque significaría que esa piedra decía algo con las dos caras a la vez, y que ese mensaje no ha llegado hasta nosotros.

El único paralelo que se le ocurre es la Pedra Formosa de Briteiros, en Portugal, con un petroglifo en el reverso que se ha interpretado como posible símbolo astral. Ni el motivo ni la pieza coinciden.

Lo de los 2.000 años. Como indica HuffPost, esa cifra no es una datación directa: se basa en el periodo de ocupación conocido del castro, entre los siglos I a. C. y I d. C. El equipo quiere comprobar, además, si la piedra delata una presencia humana anterior. Se desconoce el propósito del trisquel: podía tener un significado ritual o ser un símbolo de prestigio, y no era habitual en todas las viviendas castreñas.

No es de nadie. El trisquel es de esos dibujos que se reconocen en un segundo, y precisamente por eso se le ha cargado de lecturas. Según Mundo Vikingo, el tres era sagrado para los celtas y el trisquel simbolizaba el pasado, el presente y el futuro, o el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, y se usaba como talismán. Conviene tomarlo con cautela: esa web es una tienda de joyería vikinga, y esas lecturas son modernas y populares. El significado del trisquel está muy debatido y varía según a quién se pregunte.

Lo que sí sabemos es que el símbolo es mucho más viejo que los celtas: aparece en el megalito irlandés de Newgrange, de hacia 3200 a. C., mucho antes de su llegada a Irlanda. En Galicia hay trisqueles tallados en Santa Trega, de época La Tène tardía o inicio de la romanización. Y en A Guarda se han encontrado varios en las últimas décadas. Pero ese es el drama del contexto: hemos perdido qué quería decir ese grabado porque nos faltan las demás partes.

Castro casto, casi virgen. Según Vilas, el Pico da Bandeira ocupa unas ocho hectáreas, frente a las veinte de Santa Trega, y se ha investigado menos del 0,1 %. Con esa fracción mínima, la campaña ha sacado parte de una tercera vivienda circular con losas de acceso, un posible amarradero, cerámica y restos de ánforas que apuntan a intercambios comerciales durante la romanización.

No se sabe cuándo empezó la ocupación, que coincidió con la de Santa Trega. El caso es que si esto es lo que sale con solo rascar la superficie, lo que queda es muy prometedor.

Lo que viene. Dar la vuelta a la pieza fue como el gesto de lanzar una moneda. Los romanos, cuyas ánforas llegaron hasta este castro, jugaban a lo que hoy llamamos cara o cruz con otro nombre, “cabeza o nave”, porque sus monedas más antiguas llevaban a Jano en una cara y la proa de un barco en la otra. Jano, el dios de las dos caras, miraba a la vez hacia atrás y hacia delante, y presidía puertas y comienzos. Esta piedra también tiene dos caras: un pasado que no sabemos leer y un futuro que dependió de una decisión.

Antes de su traslado previsto al Museo Quiñones de León, en Vigo, se organizará una actividad para que los vecinos de Salcidos pudieran verla. Y el hallazgo ya ha dado sus frutos: les han encargado una nueva campaña en el castro. Vilariño dice que “Si duró 2.000 años, tiene que durar como mínimo otros tantos”.

Imagen de portada | Árbore Arqueoloxía

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