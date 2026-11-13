Huawei estrena nuevos auriculares, y vaya precio: hasta 80 horas de autonomía por menos de 50 euros con su oferta de lanzamiento

Huawei estrena nuevos auriculares poco después de lanzar los Huawei FreeBuds Neo. La marca se adentra en la gama de entrada con una propuesta bastante particular, y es que hablamos de unos auriculares que, por las especificaciones, bien podrían tener un precio más elevado. Hablamos de los Huawei FreeBuds SE 5 Max, unos auriculares que acaban de llegar por un precio de 79 euros, pero que en Amazon tienen oferta de lanzamiento por 49 euros.

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La gama FreeBuds SE recibe un nuevo modelo cargado de autonomía

La gama FreeBuds SE está orientada a un público amplio que busca calidad a un precio mucho más comedido que propuestas de gamas medias o altas. Lo bueno es que con cada generación Huawei ha ido mejorando bastante la experiencia de usuario con especificaciones que solemos encontrar en auriculares bastante más caros.

Lo interesante de los Huawei FreeBuds SE 5 Max es que ofrecen una autonomía teórica de hasta 80 horas, una cifra que en la práctica suele ser inferior dependiendo del volumen y otros ajustes, pero que igualmente sigue siendo muy alta para unos auriculares tan económicos.

Esta cifra se consigue si tenemos en cuenta el estuche de carga. En cuanto a los auriculares, Huawei asegura que ofrecen una autonomía de hasta 10 horas de uso sin cancelación activa de ruido (ANC) o de hasta 7 horas de uso si tenemos activada la cancelación de ruido. Es, por lo tanto, ideal si buscamos unos auriculares que podamos utilizar durante casi una jornada de trabajo. Además, la batería soporta carga rápida ofreciendo una autonomía de hasta cuatro horas con 10 minutos de carga.

En cuanto a la cancelación activa de ruido, ofrecen una reducción de hasta 52 dB y vienen con cuatro modos: Ultra, orientado a entornos muy ruidosos como el transporte público; General, para entornos como cafeterías o centros comerciales; Cosy, para ambientes más tranquilos como oficinas o bibliotecas; Dynamic, para que la cancelación activa de ruido se ajuste automáticamente dependiendo del ruido ambiente.

Cabe añadir que estos auriculares incorporan transductores dinámicos de 10 mm y son compatibles con el códec LDAC. También vienen con conectividad Bluetooth y ofrecen conexión multipunto con hasta dos dispositivos a la vez. Además, son resistentes al agua y al polvo gracias a la certificación IP55.

En cuanto a su disponibilidad, los Huawei FreeBuds SE 5 Max ya están disponibles en tiendas como Amazon por un precio rebajado de 49 euros en lugar de 79 euros (precio oficial). Se pueden elegir con tres acabados diferentes en blanco, azul o negro.

⚡ EN RESUMEN: Huawei FreeBuds SE 5 Max ✅ LO MEJOR Su batería al alcanzar cifras teóricas de hasta 80 horas.

al alcanzar cifras teóricas de hasta 80 horas. Son compatibles con el códec LDAC .

. Su precio en oferta. ❌ LO PEOR No cuentan con detección de proximidad. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares económicos con mucha batería, cancelación de ruido y compatibilidad con el códec LDAC. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres unos auriculares con detección de proximidad o que destaquen menos en las orejas. Los Huawei FreeBuds Neo, por ejemplo, son más caros, pero también son más pequeños.

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