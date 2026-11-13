Cinco televisores con buena relación calidad-precio para disfrutar de 'GTA VI'

Quedan tan solo unos días para la llegada de 'GTA VI', uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. Por ello, si has decidido renovar el televisor para tener una buena experiencia con esta nueva entrega, vamos a hacer un repaso a algunos de los mejores chollos que están disponibles antes del Black Friday.

Eso sí, tal y como comentan nuestros compañeros de 3DJuegos, Rockstar ha limitado los FPS de 'GTA VI' en todas las consolas. No obstante, tendremos en cuenta la tasa de refresco de los televisores para disfrutar también de otros videojuegos y otros contenidos.

LG OLED B6 por 1.099 euros con regalo, con tratamiento antirreflejos y diagonal de 65 pulgadas.

por 1.099 euros con regalo, con tratamiento antirreflejos y diagonal de 65 pulgadas. TCL P8L por 699 euros al añadir al carrito, un televisor MiniLED con diagonal de 75 pulgadas.

por 699 euros al añadir al carrito, un televisor MiniLED con diagonal de 75 pulgadas. Hisense U7S por 729 euros, con tratamiento antirreflejos y hasta 165 Hz.

por 729 euros, con tratamiento antirreflejos y hasta 165 Hz. LG OLED C6 por 1.099 euros, con pantalla OLED de 55 pulgadas.

por 1.099 euros, con pantalla OLED de 55 pulgadas. TCL C6K Pro por 579 euros, una tele MiniLED de 65 pulgadas.

LG OLED B6

Si queremos un televisor OLED con gran diagonal de pantalla, el LG OLED B6 se encuentra en MediaMarkt por 1.099 euros. Se trata de un modelo de 65 pulgadas que trae tratamiento antirreflejos y compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos. Su tasa de refresco nativa es de 120 Hz e incluye tecnologías gaming como G-Sync o FreeSync. Además, incorpora cuatro puertos HDMI 2.1.

Además, MediaMarkt regala la barra de sonido LG S40T con la compra de este televisor.

TCL P8L

Si queremos algo más económico, a la par que más grande, el televisor TCL P8L se encuentra también en MediaMarkt por 699 euros; el precio sale al iniciar sesión en la tienda. En este caso hablamos de una tele MiniLED, ideal para contenido variado de cine y series, videojuegos y deportes. Trae una pantalla de 75 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz, además de compatibilidad con HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos.

Incluye un sistema de audio que ofrece una potencia total de 40W (2 x 10 + 20W), viene con un modo dedicado a videojuegos denominado Game Master e incorpora HDMI 2.1.

Hisense U7S

Por un precio similar tenemos el televisor Hisense U7S Pro, disponible por 729 euros en MediaMarkt, aunque también se encuentra al mismo precio en Amazon. Uno de sus puntos más atractivos es que se trata de un modelo MiniLED con tratamiento antirreflejos y diagonal de 65 pulgadas.

Además, es compatible con HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos, su tasa de refresco es de hasta 165 Hz utilizando la tecnología VRR e incorpora cuatro puertos HDMI 2.1.

LG OLED C6

El LG OLED C6 está disponible en MediaMarkt por 1.099 euros, pero también se encuentra al mismo precio en Amazon y PcComponentes. Esta tele trae un panel con tecnología OLED que ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz a través de VRR. Su diagonal es de 55 pulgadas y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

También cuenta con tratamiento antirreflejos, incluye las tecnologías gaming G-Sync y FreeSync, además de un optimizador para videojuegos, y la potencia de audio es del doble que el anterior modelo de LG que hemos comentado, alcanzando los 40W frente a 20W.

TCL C6K Pro

En cambio, si buscamos un televisor más económico, el TCL C6K Pro se encuentra en MediaMarkt por 579 euros. Se trata de un modelo bastante popular por todo lo que ofrece, ya que hablamos de una smart TV MiniLED con pantalla de 65 pulgadas que ofrece compatibilidad con Dolby Vision IQ, HDR10+ y Dolby Atmos.

Además, los altavoces están firmados por Onkyo, la tasa de refresco alcanza los 144 Hz de forma nativa, viene con FreeSync y cuenta con un puerto HDMI 2.1.

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Imágenes | Rockstar, LG, TCL, Hisense

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