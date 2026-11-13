Más de 60 huesos encontrados en Murcia han permitido reconstruir al lince ibérico más antiguo conocido: vivió hace un millón de años

El lince ibérico es el felino más representativo de la península y, durante mucho tiempo, fue también uno de los más amenazados del planeta por su riesgo de desaparecer. Conocemos bien sus hábitos actuales, su inconfundible perfil y su estrecha dependencia del conejo, pero en su árbol genealógico más antiguo siempre hemos encontrado una cierta bruma paleontológica.

Lo que sabemos. Un equipo de paleontólogos ha confirmado el hallazgo del esqueleto más antiguo de un lince ibérico conocido hasta la fecha en el yacimiento de Quibas (Abanilla, Murcia) con 60 piezas de un mismo individuo, con costillas y vértebras, entre otros. Pero este descubrimiento no es fruto de un solo día de suerte con el pincel y la paleta, sino el resultado de años de excavaciones.

Un rompecabezas. La historia de este esqueleto comenzó a perfilarse en 2021 durante las campañas de excavación en la sierra murciana hechas por los investigadores del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, que lograron identificar una colección de huesos excepcionalmente bien conservada.

Hoy, ese trabajo se ha materializado en una réplica compuesta por más de 60 huesos que se exhibirá en el Centro de Interpretación Paleontológica Sierra de Quibas, permitiendo a los visitantes asomarse a la anatomía de un superdepredador prehistórico.

El reloj geológico. En paleontología, poner fecha a un fósil es tan complejo como encontrarlo porque no hay un sistema 100% fiable para ello. Lo que sí sabemos es que el yacimiento de la sección Quibas-Sima es una joya en sí misma, puesto que en 2020 un estudio dató esta sucesión de vertebrados terrestres entre 1,2 y 0,78 millones de años, basándose en los pequeños vertebrados que encontraron y en técnicas de magnetoestratigrafía.

Cruzando toda esta información disponible, los restos de este lince murciano se sitúan en una horquilla temporal de entre 1,07 y 0,99 millones de años. Y este marco temporal es crucial, puesto que la ciencia estimaba la aparición del lince ibérico hace entre 1 y 1,1 millones de años, proponiendo que los linces fósiles del suroeste de Europa a partir del Epivillafranquiense ya pertenecían a Lynx pardinus.

Más grande. Una de las cuestiones que más curiosidad despierta es cómo era este "tatarabuelo" del lince actual. Ahora sabemos que este lince primitivo era de un tamaño algo mayor que los ejemplares que han evolucionado. Además, han apuntado que consumían menos conejo y capturaban con más frecuencia presas de tamaño medio, como crías de gamo o cabra.

Pero el tema de la dieta todavía está entre dudas, puesto que hace falta un artículo científico publicado que analice el desgaste dental, entre otras variables, para poder confirmar qué tipos de presa tenía.

Imágenes | Engin Akyurt

Via | El País

En Xataka | Avistado un lince ibérico en Euskadi por primera vez en más de un siglo. La gran pregunta es qué hace aquí