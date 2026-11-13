El ciclo de día y noche de 'GTA 6' durará el triple que en 'GTA 5'

Cruzar el mapa de un videojuego en plena puesta de sol y ver cómo se hace de noche en apenas cinco minutos ha sido una constante en los títulos de Rockstar. En 'GTA V' y en 'Red Dead Redemption 2', un ciclo completo de día y noche llevaba 48 minutos. Rockstar ya ha confirmado que los días van a ser más largos en 'GTA VI' y la comunidad ya ha calculado exactamente de cuánto tiempo estamos hablando.

El reloj triplica su duración. Según las filtraciones y estimaciones publicadas por Comicbook, una jornada completa en el juego abarcará 2 horas y 24 minutos, el triple de lo que encontramos en su predecesor. La cifra se ha calculado a partir de un gameplay en el que los jugadores observaron que cada minuto del reloj equivalía aproximadamente a 6 segundos reales. Si lo multiplicamos por las 24 horas del día, nos da un total de 144 minutos.

La comunidad pedía calma. Las quejas sobre el ritmo anterior eran habituales entre la comunidad: "Siempre tuve la sensación de que el tiempo pasaba demasiado rápido en 'Red Dead 2'. Era absurdo que una pequeña salida del campamento me hiciera perder un día entero", decía un usuario en Reddit. . En X, otros usuarios celebraban que las puestas de sol duren más y no se esfumen en segundos.

Rockstar quiere frenar el ritmo. La cifra es una estimación y es posible que cambie en el juego final, pero que los días van a ser más largos es un hecho. Lo confirmó Rob Nelson, codirector del estudio, a la revista EDGE donde explicó que al principio probaron la velocidad de 'GTA 5', pero la descartaron porque "todo parecía demasiado rápido".

Con este ajuste a casi dos horas y media, 'GTA VI' se acerca al ritmo pausado de 'Cyberpunk 2077', cuyas jornadas rozan las tres horas, y a las dos horas de 'Crimson Desert'.

Más fidelidad y realismo. El motivo tiene que ver con el nivel de detalle que le han dado al nuevo universo. Según Nelson, cuando los escenarios tienen un grado de fidelidad mucho mayor, hay cosas que ya no funcionan como antes. La decisión también encaja con las dimensiones del escenario. Como ya contamos, el mapa de Leónida, el estado ficticio de 'GTA VI' será el doble de grande que el de 'GTA V' y cruzarlo en coche de punta a punta podría llevarnos media hora, según las estimaciones. En un escenario de semejantes dimensiones, mantener el ritmo anterior habría hecho que los ciclos de día y noche fueran demasiado rápidos mientras nos desplazamos.

Un mundo que reacciona a lo que sucede. El paso del tiempo es sólo uno de los cambios que Rockstar está introduciendo. Aaron Garbot contó a EDGE que el sistema meteorológico es mucho más complejo en 'GTA VI'. Por ejemplo podremos ver cómo se forma una tormenta en el horizonte y conducir hacia ella mientras el entorno va cambiando progresivamente. También se han mejorado los comportamientos de los peatones, que serán capaces de interpretar lo que hacemos. Por ejemplo no actuarán igual si nos ven con un arma a la espalda o si la llevamos en la mano. En seis días podremos poner a prueba este y muchos otros detalles.

Imagen | Rockstar, editada con Magnific

Vía | Jeuxvideo

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