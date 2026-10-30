El mapa de 'GTA VI' es tan grande que cruzarlo en coche apunta a un viaje de unos 30 minutos, el doble que 'GTA V'

Cruzar el mapa de 'GTA 5' de punta a punta por autopista puede costar unos 10 o 15 minutos. En una entrevista con Edge, los directores del juego han dado más detalles acerca de la envergadura del mapa y todo apunta a que atravesar el nuevo estado 'Leónida' va a llevarnos bastante más tiempo.

La confirmación oficial de Rockstar. Llevamos años escuchando filtraciones que apuntaban a que el mapa de 'GTA VI' sería gigantesco, pero ahora ya tenemos detalles concretos y oficiales. Los directores Aaron Garbut y Rob Nelson han hablado en Edge sobre las proporciones del nuevo territorio comparado con otros juegos del estudio.

Según han explicado, el mapa de Leónida tendrá aproximadamente el doble de superficie que el de 'GTA V'. Rockstar no ha publicado una cifra concreta en kilómetros cuadrados, pero la comunidad ya se ha encargado de hacer estimaciones del tamaño y hasta hay quien ha calculado lo que llevaría atravesar el mapa en coche: 29 minutos. Hablamos del doble o incluso el triple de tiempo de lo que lleva cruzar Los Santos.

El doble de grande que 'GTA V'. Leónida es el estado ficticio (inspirado en Florida) en el que transcurre el juego. El principal núcleo urbano es Vice City, inspirado en Miami, y estará rodeado de una enorme extensión de territorios rurales y costeros, como los Leonida Keys (los Cayos de Florida) o los Grassrivers (los Everglades). En palabras de Rob Nelson, responsable de desarrollo "El mapa tiene el doble del tamaño del de 'GTA 5'" y triplicará la superficie jugable de 'Red Dead Redemption 2'. Por ponerlo en contexto el mapa de 'GTA V' suele situarse en torno a los 76 km², aunque esta última cifra procede de mediciones de la comunidad y no de Rockstar.

Vice City también crece. La gran ciudad de esta entrega tendrá por sí sola el doble de tamaño que Los Santos. La comparación resulta todavía más llamativa cuando incluimos sus alrededores: "Vice City, incluyendo sus suburbios, es once veces mayor que Los Santos y sus áreas vecinas", afirma Nelson. Es una diferencia importante porque el nuevo juego no se limita a ampliar su ciudad principal, sino que apuesta por un escenario mucho más extenso alrededor de ella.

Un entorno pensado al detalle. Tener un mapa gigantesco está bien, pero de poco sirve si no hay nada que hacer. Rockstar se puso como objetivo evitar que las zonas rurales queden desiertas, un problema que arrastraba el norte de 'GTA 5'. Sobre ese empeño, Aaron Garbut señaló en 'Edge': "Puedes ir a cualquier lugar, a cualquier sitio aleatorio, y un gran número de personas ya habrá pensado en ese lugar".

Otro de los aspectos en los que Rockstar quiere dar un salto es en la exploración de edificios. En 'GTA V' había muchos establecimientos y edificios a los que no podíamos entrar, pero en 'GTA VI' el estudio quiere que el mundo resulte mucho más accesible también por dentro. Podremos acceder a un mayor número de interiores, desde tiendas y locales comerciales hasta otros edificios repartidos por el mapa, sin que cada entrada suponga una pantalla de carga.

Hay otra cosa que también va a ser enorme. El tamaño del mapa apunta a ser impresionante, pero hay otro detalle que también puede llevarnos bastante tiempo: descargar el juego. Según una filtración recogida por GamesRadar, el juego para PS5 pesará la friolera de 210GB, aproximadamente el doble de lo que pesa 'GTA V' (parece que Rockstar se haya puesto el objetivo de duplicar en todo a la anterior entrega). No es una cifra confirmada y el tamaño total dependerá de la plataforma, pero no tiene pinta de que vaya a ser cosa de descargarlo y ponernos a jugar enseguida.

Vía | Jeuxvideo, Gamestar

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