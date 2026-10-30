Cazando Gangas en tecnología: las mejores ofertas que hemos encontrado en móviles, tablets y más durante toda la semana

Ya quedan tan solo un día para que demos por finalizado el mes de octubre, entrando de lleno en unas semanas muy interesantes en cuanto a ofertas se refiere gracias al Black Friday y a las campañas de Navidad. Mientras tanto, las tiendas han ido lanzando ofertas en numeroso dispositivos, por lo que en el Cazando Gangas semanal vamos a repasar los mejores chollos que hemos encontrado durante estos últimos días.

Ninja Double Stack por 183,99 euros con cupón, una freidora de aire con doble cesto que ocupa poco espacio.

por 183,99 euros con cupón, una freidora de aire con doble cesto que ocupa poco espacio. Honor Pad 10 por 237,15 euros al iniciar sesión en la tienda, una tablet grande, potente y con buena pantalla.

por 237,15 euros al iniciar sesión en la tienda, una tablet grande, potente y con buena pantalla. Panasonic SC-HTB250EGK por 99,99 euros, una barra de sonido pequeña y delgada que es ideal para salones o habitaciones pequeñas.

por 99,99 euros, una barra de sonido pequeña y delgada que es ideal para salones o habitaciones pequeñas. Samsung Galaxy S26 por 648,11 euros al añadir al carrito, un móvil reacondicionado (excelente) con 512 GB.

por 648,11 euros al añadir al carrito, un móvil reacondicionado (excelente) con 512 GB. SanDisk microSD Express por 49,90 euros, una de las mejores ofertas que ha recibido esta tarjeta para Nintendo Switch 2.

Ninja Double Stack

Para aquellas personas que cuenten con cocinas pequeñas y quieran cocinar mucha comida a la vez, la Ninja Double Stack es ideal por su formato vertical con doble cesto, cuatro niveles y una capacidad total de 7,6 litros. Su precio en la tienda oficial baja hasta los 183,99 euros utilizando el cupón AF20, aunque PcComponentes la tiene en color gris por 179,95 euros.

Honor Pad 10

Si queremos una tablet potente para jugar, pero sobre todo para productividad, MediaMarkt tiene de oferta la Honor Pad 10. Al iniciar sesión en la tienda, su precio baja hasta los 237,15 euros. Este modelo incorpora una pantalla bastante grande de 12,1 pulgadas (se acerca al tamaño de los ordenadores portátiles), ofrece una resolución 2K y tasa de refresco de 120 Hz, su procesador es el Snapdragon 7 Gen 3 e incluye teclado.

Panasonic SC-HTB250EGK

Si sentimos que la calidad o potencia de audio del televisor se queda justita y buscamos una barra de sonido buena, bonita y barata, la Panasonic SC-HTB250EGK se encuentra en El Corte Inglés por 99,99 euros. Es pequeña y delgada, incluye subwoofer inalámbrico, es compatible con Dolby Digital, ofrece una potencia de 120W y cuenta con HDMI y Bluetooth.

Samsung Galaxy S26

MediaMarkt suele tener muy buenos precios en el outlet de la tienda principal (no nos referiremos ahora mismo al de eBay), y el Samsung Galaxy S26 es un buen ejemplo de ello. Añadiéndolo al carrito se queda por 648,11 euros. Se trata de un móvil reacondicionado en estado excelente, por lo que está casi nuevo. Además, cuenta con una configuración de 512 GB de almacenamiento interno.

SanDisk microSD Express

Por último, si te has cansado de borrar videojuegos en la Nintendo Switch 2, Amazon tiene de oferta la SanDisk microSD Express por un precio de 49,90 euros. Se trata de una tarjeta compatible con la consola de Nintendo que cuenta con 256 GB, la misma cantidad de almacenamiento que tiene la Switch 2.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ninja, Honor, Panasonic, Samsung, SanDisk

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores freidoras de aire en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados