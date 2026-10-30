Marruecos ha puesto sus ojos en un negocio militar con el que España está haciendo miles de millones de euros

Marruecos ha puesto la mira en uno de los negocios estratégicos de España: las grandes ferias internacionales de defensa. Rabat estudia ampliar su escaparate militar hacia el mar, justo cuando la industria española lleva tiempo planteando una feria aeronaval en Cádiz que todavía no ha despegado. La posible rivalidad tiene un escenario especialmente sensible, el Estrecho de Gibraltar, y un objetivo que va mucho más allá de exhibir armamento: atraer a los gigantes mundiales de la defensa y conseguir sus inversiones en territorio propio.

Marruecos mueve ficha. Según ha revelado esta semana el medio Escudo Digital, citando fuentes industriales implicadas en el proyecto, Marruecos trabaja en la posibilidad de ampliar el Marrakech Airshow hacia la costa para incorporar exhibiciones de buques, sistemas navales y tecnologías militares.

Las ubicaciones estudiadas serían Alcazarseguir, cerca de Tánger y del Estrecho de Gibraltar, y Casablanca. La iniciativa podría contar con tecnologías estadounidenses e israelíes, dos socios fundamentales de Rabat. Dicho esto, por ahora la ampliación naval no cuenta con una confirmación oficial pública y su alcance, calendario y ubicación siguen sin concretarse.

Un escaparate que ya funciona. Marruecos parte de una feria consolidada. La octava edición del Marrakech Airshow, celebrada del 7 al 10 de octubre de 2026, reunió cerca de 200 expositores de 27 países y más de 60 delegaciones oficiales. No es baladí y, de hecho, entre los participantes figuraron actores como Lockheed Martin, Boeing, Airbus, Safran, Thales, Israel Aerospace Industries y Elbit Systems.

Según el Ministerio de Industria marroquí, el encuentro permitió cerrar 26 acuerdos estratégicos. Plus: la presencia de fabricantes estadounidenses e israelíes refleja el creciente peso de Marruecos como comprador de armamento y su intención de convertirse también en un centro de fabricación y mantenimiento militar.

El negocio que hay detrás. Rabat está construyendo una industria de defensa propia mediante acuerdos de transferencia tecnológica, inversión extranjera y producción local. Según los datos de SIPRI correspondientes a 2021-2025, Estados Unidos suministró aproximadamente el 60% de las grandes armas importadas por Marruecos, Israel el 24% y Francia el 10%.

El país ha impulsado zonas industriales militares y acuerdos con fabricantes extranjeros para desarrollar capacidades de mantenimiento aeronáutico, producción de componentes y fabricación de drones. En este contexto, ampliar su feria hacia el ámbito naval permitiría atraer nuevos proveedores, negociar contratos y reforzar su posición como plataforma industrial de defensa para África.

España tiene un gigante en Madrid. En el otro lado de la acera, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, FEINDEF, prepara una edición récord del 18 al 20 de mayo de 2027 en IFEMA. Sus organizadores anunciaron 89.100 metros cuadrados de superficie, un 46% más que en 2025, más de 746 empresas expositoras contratadas y el 94% del espacio comercializable reservado.

Desde su primera edición en 2019, el salón ha pasado de 134 expositores a acercarse a los 800. Su principal limitación para determinadas exhibiciones es geográfica: Madrid permite reunir fabricantes y delegaciones internacionales, mientras que las demostraciones con buques, operaciones anfibias o aeronaves embarcadas requieren instalaciones marítimas específicas.

La oportunidad pendiente de Cádiz. Porque la industria española lleva tiempo estudiando una feria aeronaval que complemente FEINDEF y aproveche las instalaciones de Navantia, Airbus y la base naval de Rota. Según las fuentes consultadas por Escudo Digital, el proyecto contempla exhibiciones de buques de guerra, helicópteros, drones y operaciones anfibias en la bahía de Cádiz, con una posible celebración en los años pares para alternarse con FEINDEF.

Incluso se han barajado nombres como Rota Naval & Air Show o Aero-Naval Defence Show Southern Europe. Sea como fuere, la propuesta continúa en fase conceptual, sin una convocatoria confirmada, mientras la posible iniciativa marroquí plantea una competencia por atraer a fabricantes y delegaciones interesados en el mercado naval y aeroespacial

Una rivalidad al otro lado del Estrecho. La rivalidad entre ambos países podría trasladarse a un sector donde la visibilidad internacional ayuda a conseguir inversiones, acuerdos industriales y contratos de exportación. España dispone de fabricantes consolidados como Navantia y Airbus, una feria generalista en expansión y una infraestructura naval estratégica en Cádiz.

Marruecos, por su parte, cuenta con un salón aeronáutico internacional y está intentando ampliar su base industrial militar. Por eso, la simple posibilidad de que Rabat lleve ese escaparate al mar, hace pensar que su materialización sea capaz de determinar si el Estrecho acaba convirtiéndose también en escenario de una nueva competencia por un negocio mundial que mueve miles de millones de euros, nada menos que la defensa.

Imagen | Armada, Gaspar Serrano

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