Action soluciona por 1,49 euros (sólo esta semana) un problema cotidiano en casa con su lámpara LED automática con sensor de movimiento

Como cada semana, Action renovó el pasado miércoles su folleto con nuevas rebajas aplicadas en muchos de sus productos, las cuales estarán disponibles hasta el próximo martes 3 de noviembre. Y entre las más interesantes por lo barato y lo útil que resulta, encontramos esta lámpara LED con sensor de movimiento por sólo 1,49 euros.

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Una lámpara, que soluciona un problema muy común en casa, a la venta a este buen precio por tiempo limitado únicamente en tiendas Action (ya que no venden online). Pero si no tenemos ninguna de estas a mano o preferimos comprar desde casa, Amazon tiene una estupenda alternativa.

Este pack de dos luces, con diseño similar a la de Action, por 15,99 euros (8 euros por unidad). Con envío gratuito tanto si somos miembros Prime como si aprovechamos la promoción de 30 días sin coste para nuevas altas en el servicio.

Funciona con pilas y es ideal para armarios, pasillos o escaleras

Estas luces LED baratas de Action destacan, además de por su bajísimo precio, por solventar ese problema tan común en casa que es el de iluminar automáticamente zonas oscuras tales como el interior de muebles y armarios, o escaleras, pasillos y habitaciones, cuando nos acercamos a ellas. Sin que tengamos que pulsar ningún interruptor ni preocuparnos por apagarlas cuando nos alejamos.

Disponibles en dos colores (blanco o negro), ofrecen una luz LED de color cálido y seis lúmenes. Funcionan con tres pilas triple A (que no se incluyen) y tienen un sensor de movimiento con un alcance de entre tres y cinco metros. Una de las claves de este tipo de dispositivos.

Esto último, más que suficiente para colocarlas en cualquier pared o mueble que habitualmente se encuentre a oscuras. Y aunque no se indica, esta clase de luces suelen instalarse fácilmente sin obras y en segundos, simplemente pegándolas a la superficie que queramos.

⚡ EN RESUMEN: luz automática action ✅ LO MEJOR Su precio , muy bajo y bastante menor que el de la mayoría de alternativas

, muy bajo y bastante menor que el de la mayoría de alternativas Ideal para iluminar todo tipo de lugares dentro de casa: pasillos, escaleras, habitaciones y muebles ❌ LO PEOR No se vende online y hay que acudir a tiendas Action a por ella

y hay que acudir a tiendas Action a por ella Sin funciones inteligentes que puedas controlar desde el teléfono 💡 CÓMPRALA SI... tienes lugares oscuros en casa y quieres iluminarlos automáticamente gastando muy poco ⛔ NO LA COMPRES SI... necesitas más luz (estas tienen 6 lúmenes) o prefieres modelos inteligentes

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Imágenes | Compradicción, Action

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