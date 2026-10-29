Torres gaming 2026: Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar

Montar un ordenador gaming por piezas podría ser considerado deporte de riesgo hoy en día. Después del estallido de la inteligencia artificial, prácticamente todos los componentes han visto cómo su precio se disparaba hasta máximos históricos. Paradójicamente, las torres gaming prefabricadas, que nunca terminaban de ser bien vistas por una buena cantidad de usuarios, se han convertido en una alternativa "económica" para el que busca un nuevo PC Gaming. Especialmente si valoramos opciones como las que montan las propias webs especialistas en este sector, como PcComponentes o Coolmod. Una de las mejores opciones del mercado parte precisamente de una de estas tiendas, como es el caso del COOLPC Black VI 24Hr.

COOLPC Black VI 24Hr - Ryzen 7 7800X3D / GeForce RTX 5070 12GB / 48GB / SSD 1TB / W11P PVP en Coolmod — 2.299,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con esta configuración, tendremos un ordenador que nos permitirá jugar en 1440p de forma solvente a la totalidad de juegos que hay ahora mismo en el mercado, así como a los que están por venir en el futuro próximo. Esto es posible gracias a la presencia de la NVIDIA GeForce RTX 5070. Esta tarjeta ha sido fabricada para alcanzar ese objetivo de manera solvente, gracias a sus 12 GB de VRAM GDDR7 y a su compatibilidad con DLSS.

Otro de los componentes clave de este ordenador es el AMD Ryzen 7 7800X3D. A pesar de ser de la generación anterior, es uno de los mejores procesadores gaming del mercado, gracias a la presencia de su tecnología 3D V-cache. A eso hay que sumar nada más y nada menos que 48 GB de RAM DDR5 y un SSD de 1 TB. Pero, además, también cuenta con una placa base de calidad, un sistema de refrigeración líquida y una caja fantástica.

Los destacados

Modelos Perfecto para ti Lo mejor Lo peor Precio desde COOLPC Black VI 24Hr Si buscas un equilibrio perfecto para jugar prácticamente a cualquier resolución a un precio "competitivo". La combinación del Ryzen 7 7800X3D con la RTX 5070 y los 48 GB de RAM DDR5. Si somos de tener instalados varios juegos pesados, el SSD de 1 TB puede acabar quedándose corto. 2.299,95 € COOLPC Black 24Hr Si tienes un presupuesto muy ajustado y buscas dar el salto al juego en 1080p sin complicarte montando piezas. Precio muy contenido, consumo eficiente y viene con Windows 11 Pro. Almacenamiento algo justo de partida (500 GB) y plataforma AM4 sin opción a saltar a DDR5 en el futuro. 699,95 € COOLPC Black I 24Hr Si buscas la mejor relación calidad-precio por debajo de los 1.000 euros para jugar en 1080p y 1440p. Ofrece un rendimiento muy equilibrado en relación calidad-precio. Usa la plataforma AM4 con DDR4, lo que requerirá una inversión mayor al actualizar. 999,96 € COOLPC Black II Si buscas un extra de solvencia en 1440p con buena cantidad de memoria sin disparar el gasto. Los 32 GB de RAM de serie y la RTX 5060 Ti. Placa base con chipset A520 bastante austera en puertos y sin licencia de sistema operativo incluida. 1.299,95 € COOLPC Black III 24Hr Si quieres un modelo con una plataforma moderna (AM5) y una GPU para jugar a 1440p con soltura. Plataforma con memoria DDR5 actualizable, chasis NZXT de excelente flujo de aire y GPU de 12 GB. Procesador sin gráficos integrados de apoyo y fuente de alimentación justa para futuras ampliaciones de gama alta. 1.399,95 € COOLPC Black VII 24Hr Si buscas jugar a todo en 1440p/4K con tasas muy altas de FPS y realizar streaming o edición de vídeo o foto. El rendimiento indiscutible en juegos del Ryzen 7 9800X3D junto a la RTX 5070 Ti y líquida de 360 mm. Inversión económica importante que exige acompañarse de un monitor a la altura para amortizarlo. 2.899,95 € COOLPC Black VIII 24Hr Si buscas un ordenador con el que jugar en 4K con todo activado al máximo. Hardware de alta gama en todos los aspectos. El precio es prohibitivo para la mayoría de la gente. 3.499,95 €

Por qué destacan

Lo primero que siempre tendemos a mirar cuando buscamos un PC gaming es su tarjeta gráfica. Sin embargo, se trata de un error enorme, ya que cada componente juega un papel fundamental de cara al rendimiento que tendremos jugando. Puede parecer bastante obvio, pero a continuación os vamos a hablar de lo que hay que tener en cuenta antes de decantarse por cualquier PC Gaming prefabricado.

Procesador. La CPU es un componente trascendental en cualquier tipo de ordenador. Y aunque no juega un papel tan relevante en el apartado gráfico, sí que afecta a muchos otros niveles a lo que ocurre en un videojuego. De hecho, es muy importante saber que tener una tarjeta gráfica de alta gama acompañada de una CPU muy antigua o de gama baja puede provocar el temido "cuello de botella". Este se produce cuando uno de los componentes es mucho más lento que el otro, limitando el rendimiento general del equipo, dado que no son capaces de procesar las cosas al mismo tiempo.

Hay dos marcas principales para procesadores gaming: Intel y AMD. Los primeros han destacado mucho tiempo con su familia Intel Core i, aunque recientemente han cambiado a los Intel Core Ultra. Aunque lo bueno es que ha mantenido la misma estructura para sus diferentes gamas. AMD, por su parte, sigue manteniendo desde hace años la gama Ryzen.

Un detalle importantísimo es que no debemos caer en el error de dejarnos llevar por la etiqueta. Es posible que algunos fabricantes incluyan procesadores Intel Core i7 o Ryzen 7 de hace varias generaciones para crear el pensamiento de "lleva un i7, debe ser bueno". Es más importante que el procesador sea de una generación reciente a que pertenezca a una determinada familia. Sin embargo, sí es bueno saber que la categoría numérica de 7 y 9 está reservada para la gama alta en ambas marcas, el 5 para la gama media y el 3 para la gama baja.

La pregunta es, ¿de dónde debemos partir? El estándar actual es que el procesador cuente al menos con 6 núcleos y 12 hilos. No obstante, lo recomendable es optar por modelos que alcancen los 8 núcleos y 16 hilos. Ese es el punto dulce de cualquier procesador gaming. De hecho, modelos como el Ryzen 7 9800X3D, que cuenta con esa configuración, ofrecen mejor rendimiento que otros procesadores con una mayor cantidad de núcleos e hilos.

Tarjeta gráfica. La GPU es el componente más importante a la hora de jugar. Aquí es fundamental saber cuáles son nuestras pretensiones. Si buscamos jugar en 1080p, cualquier gama baja o media actual será más que suficiente para lograrlo. Sin embargo, a medida que vayamos subiendo la resolución a la que pretendemos jugar, tendremos que apostar por tarjetas gráficas de mayor gama. Actualmente, podríamos calificar de la siguiente manera las gamas de las diferentes compañías.

NVIDIA AMD iNTEL Gama baja RTX xx50

RTX xx60 Radeon RX xx50

Radeon RX xx60

Radeon RX x500

Radeon RX x600 Intel Arc A

Intel Arc B Gama media RTX xx70

RTX xx70 Ti Radeon RX xx70

Radeon RX x700

Radeon RX x800 Gama alta RTX xx80

RTX xx90 Radeon RX 7900 XTX

Un factor fundamental a la hora de escoger una determinada tarjeta gráfica es su memoria de vídeo (VRAM). Hoy en día, es indispensable que cualquier tarjeta gráfica parta, como mínimo, de los 8 GB de VRAM. Esta es la cantidad recomendada para jugar en Full HD. En el caso de que busquemos jugar en QHD, deberíamos optar por modelos con 12 GB de VRAM. Y si lo que queremos es jugar en 4K, es fundamental que la tarjeta cuente con 16 GB de VRAM.

Otro elemento que debemos tener presente es la tecnología de reconstrucción de imágenes con la que es compatible la tarjeta. Los modelos de NVIDIA pueden utilizar el DLSS, que no solo es la mejor tecnología de este tipo, sino también la que ofrece mayor soporte. El FSR es la opción de AMD, que, si bien es cierto que ha mejorado mucho recientemente, sigue estando por detrás de la de NVIDIA. Nuestra recomendación es tratar de apostar por un dispositivo con una GPU con DLSS, ya que es el mejor modelo con diferencia.

Memoria RAM. La memoria RAM es la encargada de almacenar los datos inmediatos que va a necesitar el procesador. Esto es importante tanto al ejecutar juegos como si queremos mantener otros procesos en segundo plano mientras jugamos. El mínimo indispensable es contar con 16 GB de RAM DDR4. Lo recomendable es subir hasta los 32 GB de RAM. Sin embargo, dada la situación actual y el precio de la memoria, es algo que tan solo debemos valorar si queremos jugar en altas resoluciones.

Eso sí, un aspecto al que debemos prestar atención en los ordenadores premontados es que apuesten por dos módulos de RAM. Es bastante habitual que los fabricantes opten por montar un solo módulo de 16 GB. Sin embargo, es mejor contar con dos módulos de 8 GB (o de 16 GB, si el PC tiene 32 GB) para así poder activar el Dual Channel. Esta tecnología duplica el canal de comunicación con el procesador, lo que se traduce en un mejor rendimiento, incluso a pesar de ser la misma cantidad de memoria total.

La frecuencia de la memoria también es importante. Aunque hoy en día es común que los módulos de este tipo de ordenadores sean lo suficientemente rápidos, es importante que la RAM DDR4 no baje de 3200 MHz, mientras que la RAM DDR5 supere los 5.600 MHz. En este aspecto, es importante que sean compatibles con los perfiles XMP de Intel o EXPO de AMD, para así poder exprimir al máximo la velocidad de nuestra memoria.

Almacenamiento. Aunque hoy en día es menos común, una forma de abaratar costes de este tipo de ordenadores era incorporando HDD en lugar de SSD. Hoy en día es raro de ver, pero es indispensable que el ordenador cuente con un SSD. De hecho, lo más recomendable es que se trate de SSD NVMe M.2, ya que son dispositivos que alcanzan velocidades mucho más rápidas. Esto es posible gracias a que se conectan directamente a la placa base, ofreciendo una velocidad tanto de transferencia como de lectura mucho más veloz.

El mínimo indispensable que recomendamos es optar por 1 TB de almacenamiento. Aunque hace tiempo las configuraciones con 512 GB podían ser suficientes, los juegos cada vez pesan más, por lo que esa capacidad se quedaría demasiado corta con apenas tres o cuatro juegos. Sin embargo, al igual que ocurre con la memoria RAM, es un elemento que encarece muchísimo el precio final del dispositivo, por lo que la elección final depende mucho del presupuesto que tengamos.

Fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación son uno de los aspectos que más polémicas generan con este tipo de configuraciones. Aunque es cierto que suelen incluir fuentes lo suficientemente potentes para mover la configuración que compramos, suelen incluir modelos con la potencia justa para dicha configuración. Por tanto, pueden requerir que las cambiemos si modificamos algunos de los componentes de nuestro ordenador. Para hacernos una idea, lo recomendable para un dispositivo de gama media hoy en día son 650 W o 700 W.

Donde sí debemos echar un ojo es en la eficiencia de la fuente. Es importante que la PSU de nuestro ordenador cuente, como mínimo, con una certificación 80 Plus Bronze. No obstante, lo recomendado es que su certificación sea 80 Plus Gold. Esto garantiza que la energía no se desperdicia en forma de calor y que los componentes internos de la fuente son de calidad, hablando a grandes rasgos.

Placa base. Otro de los componentes donde los fabricantes suelen reducir costes es en la placa base. Especialmente porque suelen apostar por modelos propietarios que cuentan con grandes limitaciones, lo que no solo impide exprimir el potencial del resto de nuestro hardware, sino que también puede suponer un quebradero de cabeza a la hora de actualizar posteriormente la máquina.

Esto no suele ocurrir con los ordenadores montados por tiendas, ya que, aunque pueden ofrecer opciones de menor calidad, todas garantizan un mínimo. Eso sí, debemos prestar atención a la gama del chipset que monte el PC que escojamos, ya que esto permitirá que podamos hacer overclock al ordenador o que incorporen disipadores pasivos de aluminio que mejoren las temperaturas del dispositivo.

Además, es recomendable echar un vistazo a cuántas ranuras para SSD NVMe M.2 y memoria RAM ofrece la placa. Por lo que respecta al almacenamiento, lo recomendable es que ofrezca al menos dos ranuras. Mientras que, en cuanto a la memoria, debería ofrecer sí o sí cuatro ranuras.

Refrigeración. La refrigeración muchas veces se pasa por alto, pero las temperaturas son uno de los principales enemigos a los que se enfrentan los ordenadores gaming. Tener un dispositivo que no gestione bien el calor no solo puede provocar caídas de rendimiento, sino que puede incluso llegar a afectar a la vida útil del dispositivo.

Tenemos la posibilidad de escoger entre disipadores de aire o sistemas de refrigeración líquida. Aunque estos últimos se han puesto muy de moda, especialmente por el componente estético que ofrecen, lo cierto es que no existen grandes diferencias entre ambas tecnologías.

Algo que también es importante es el número de ventiladores que incorpora dentro de la caja. Eso mejora la ventilación interna del ordenador, lo que permite reducir unos grados las temperaturas de nuestros componentes. El mínimo indispensable es que cuente con dos ventiladores delanteros (o laterales, dependiendo de la caja) y uno trasero.

Otras opciones a considerar

COOLPC Black 24Hr. Es la opción de entrada ideal si lo que buscas es jugar en Full HD a títulos competitivos o aventuras actuales sin dejarte los ahorros. La combinación del Ryzen 5 5500 con la GeForce RTX 3050 ofrece un rendimiento decente para presupuestos muy ajustados.

Este modelo también cuenta con 16 GB de RAM y una fuente de alimentación con certificación 80 Plus Silver de Gigabyte. Además, a diferencia de otros modelos económicos, llega ya con Windows 11 Pro instalado para que sea conectar y empezar a jugar. Eso sí, sus 500 GB de SSD se te pueden quedar cortos rápido si instalas varios juegos pesados a la vez.

COOLPC Black 24Hr - Ryzen 5 5500 / GeForce RTX 3050 6GB / 16GB / SSD 500GB / W11P PVP en Coolmod — 699,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

COOLPC Black I 24Hr. En el caso de que tu presupuesto ronde los 1.000 euros, este modelo se convierte de inmediato en una de las alternativas más interesantes de la lista. Da el salto a la GeForce RTX 5060 de 8 GB GDDR7, lo que te garantiza compatibilidad con la última generación de reescalado DLSS y un rendimiento impecable tanto en 1080p como en 1440p moderado.

En este caso, sigue manteniendo un procesador de la arquitectura AM4 como el Ryzen 5 5500F, que prescinde de gráficos integrados para abaratar un poco su coste. Además, también apuesta por incrementar el almacenamiento hasta 1 TB de SSD de inicio y llega con Windows 11 Pro preinstalado en un chasis MSI MAG con buen flujo de aire. Su único sacrificio evidente es seguir basándose en la plataforma AM4 con memoria DDR4, tal y como hemos comentado.

COOLPC Black I 24Hr - Ryzen 5 5500F / GeForce RTX 5060 8GB / 16GB / SSD 1TB / W11P PVP en Coolmod — 999,96 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

COOLPC Black II. En el caso de que busques un extra de músculo para mover títulos un poco más exigentes, este modelo es un salto muy equilibrado en relación calidad-precio. Damos un salto de potencia en su procesador, ya que cuenta con el Ryzen 7 5700X de 8 núcleos junto a 32 GB de memoria RAM, lo que garantiza una excelente respuesta tanto en juegos como en otro tipo de tareas.

Además, se da un salto en rendimiento gráfico gracias a la GeForce RTX 5060 Ti, que ya es una opción mucho más seria para 1440p. También cuenta con un SSD de 1 TB de almacenamiento. No obstante, debes tener en cuenta que viene sin sistema operativo instalado y que su placa base es más comedida en opciones de conectividad.

COOLPC Black II - Ryzen 7 5700X / GeForce RTX 5060 Ti 8GB / 32GB DDR4 / SSD 1TB / W11 PVP en Coolmod — 1.299,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

COOLPC Black III 24Hr. Se trata de la alternativa perfecta si lo que priorizas es dar ya el salto a la plataforma AM5 y la memoria DDR5 de cara al futuro. Monta un Ryzen 5 8400F acompañado de la Radeon RX 9070 GRE de 12 GB, un tándem pensado para disfrutar de altas tasas de FPS en resolución 1440p.

En este caso, el dispositivo está montado en una caja NZXT H3 Flow que asegura un flujo de aire impecable gracias a su diseño microperforado. Además, también incluye un sistema de refrigeración por aire de Be Quiet! y Windows 11 Pro preinstalado. Quizás su único punto débil sea contar con una fuente algo ajustada si en el futuro decides saltar a una gráfica de gama superior.

COOLPC Black III 24Hr - Ryzen 5 8400F / Radeon RX 9070 GRE 12GB / 24GB / SSD 1TB / W11P PVP en Coolmod — 1.399,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

COOLPC Black VII 24Hr. Si eres de los que prioriza el rendimiento y buscas un dispositivo que sea capaz de llegar hasta resoluciones 4K en una gran cantidad de títulos, esta es una opción de lo más interesante. Su gran baza es el procesador Ryzen 7 9800X3D con tecnología 3D V-Cache, la cual permite alcanzar un mejor rendimiento gaming que otros procesadores de gama alta.

Lógicamente, la presencia de la RTX 5070 Ti de 16 GB también tiene mucho que ver, ya que es una tarjeta gráfica espectacular. Además, también hay que tener en cuenta que nos encontramos con nada más y nada menos que con 48 GB de RAM DDR5. En este caso también nos encontramos con una refrigeración líquida Lian Li de 360 mm que no solo ofrece un rendimiento térmico fantástico, sino que sirve para aprovechar el diseño 2D de su caja NZXT H7 Flow para mostrar un interior mucho más limpio y estético.

COOLPC Black VII 24Hr - Ryzen 7 9800X3D / GeForce RTX 5070 Ti 16GB / 48GB / SSD 1TB / W11P PVP en Coolmod — 2.899,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

COOLPC Black VIII 24Hr. Finalmente, si eres un entusiasta que busca jugar en 4K con Ray Tracing y todas las especificaciones gráficas al máximo, este ordenador es una de las mejores opciones que se pueden encontrar en el mercado. Esto será posible gracias a la RTX 5080 de 16 GB, que ahora mismo es la tarjeta gráfica más potente que podemos encontrar sin gastar miles de euros solamente en ella.

Otro de los atractivos del dispositivo es el AMD Ryzen 7 9800X3D, que a día de hoy es considerado el mejor procesador gaming del mercado. Además, a eso hay que sumar un SSD Samsung 990 de 2 TB y los 48 GB de RAM DDR5 que incluye. De nuevo, nos encontramos con un sistema de refrigeración líquida y una caja espectacular con un diseño de doble cámara, para mejorar su apariencia. Eso sí, requiere una inversión muy grande.

COOLPC Black VIII 24Hr - Ryzen 7 9800X3D / GeForce RTX 5080 16GB / 48GB / SSD 2TB / W11P PVP en Coolmod — 3.499,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Configuraciones y extras

Los componentes internos que hemos mencionado anteriormente son los más importantes. Sin embargo, hay otros aspectos que también debemos valorar antes de apostar por un modelo u otro.

Caja. Aunque no se le da la importancia necesaria, la caja del ordenador es fundamental para tener una buena experiencia. Es importante que la caja cuente con un interior espacioso, especialmente si queremos una configuración de alta gama. Esto permitirá que podamos instalar tarjetas gráficas o disipadores de gran tamaño, entre otras cosas. Además, también es fundamental que cuenten con un diseño que ofrezca un buen caudal de aire.

Obviamente, el apartado estético también es importante. Hoy en día, la gran mayoría de cajas suelen contar con un diseño con cristal templado en un lateral, lo que permite ver el interior del dispositivo. Los modelos con cristales panorámicos también se han popularizado mucho. Sin embargo, es importante que cuenten con un diseño microperforado tanto en la parte superior como lateral para evitar que se calienten en exceso.

Sistema operativo. La gran mayoría de ordenadores prefabricados son sistemas FreeDOS. Es decir, que no cuentan con sistema operativo instalado. Por eso, tendremos que ser nosotros mismos los que instalemos Windows (u otro sistema). El proceso no es demasiado complicado, pero es algo que debemos tener presente. No obstante, hay tiendas como Coolmod que suelen incluir el sistema operativo en casi todos sus dispositivos.

Preguntas frecuentes

¿Sale más caro comprar un PC premontado que montarlo por piezas?

Por norma general, sí. El precio de un ordenador premontado suele incluir el margen de beneficio de la tienda, el coste de mano de obra del montaje y el soporte técnico con garantía única para todo el equipo. Esa diferencia suele rondar entre un 10% y un 20% respecto al coste de comprar las piezas sueltas.

Sin embargo, hay excepciones puntuales. En épocas de roturas de stock o sobreprecios en componentes concretos, los grandes ensambladores consiguen acuerdos por volumen que a veces hacen que el equipo completo resulte más accesible o parejo en precio que adquirir los componentes por separado. Especialmente si reciben descuentos en los principales minoristas.

¿Puedo mejorar o cambiar los componentes de un premontado en el futuro?

Depende totalmente de la marca y de los componentes que monte de fábrica. Si compras un ordenador ensamblado por una tienda especializada que utiliza piezas comerciales estándar, podrás cambiar la gráfica, añadir más RAM o sustituir el procesador sin ningún problema.

El problema aparece con marcas generalistas de gran consumo, que a menudo utilizan placas base a medida, fuentes de alimentación con conexiones exclusivas y cajas sin espacio para tarjetas gráficas grandes. En esos casos, actualizar piezas importantes es casi imposible.

¿Pierdo la garantía si abro la torre para limpiarla o añadir un disco duro?

En la inmensa mayoría de los casos y bajo las normativas de consumo actuales en la Unión Europea, abrir la caja para limpiar el polvo o instalar componentes adicionales (como un nuevo SSD o más memoria RAM) no anula la garantía legal del equipo.

Aun así, algunos ensambladores siguen colocando pegatinas de precinto en la parte trasera del chasis. Si rompes el precinto no pierdes la garantía por ley, pero si durante la manipulación dañas algún componente interno por un mal golpe o una descarga electrostática, el fabricante no cubrirá esa avería concreta. Ante la duda, consulta la política de soporte de la tienda donde lo compres.

¿Por qué muchos premontados vienen sin sistema operativo instalado?

Muchos ensambladores venden sus torres con la etiqueta "FreeDOS" o "Sin sistema operativo" para recortar entre 80 y 130 euros en el precio final de venta al público y hacer el producto más atractivo en los catálogos.

Instalar Windows por tu cuenta es un proceso sencillo que solo requiere una memoria USB y otro ordenador para descargar el instalador oficial desde la web de Microsoft. Conseguir una licencia válida por internet es barato y legal, por lo que optar por un modelo sin sistema suele ser una buena forma de ahorrar dinero para invertirlo en mejores componentes.

¿Realmente merece la pena pagar más por refrigeración líquida frente a disipadores por aire?

En la gran mayoría de configuraciones de gama media, no. Un buen disipador por aire de tipo torre cuesta menos dinero, rinde de forma sobresaliente, es muy silencioso y prácticamente no tiene mantenimiento ni riesgo de fugas a largo plazo.

La refrigeración líquida empieza a ser recomendable si montas procesadores de gama muy alta que generan un calor descomunal bajo cargas pesadas, o si buscas una estética muy limpia en la caja. Si te decides por líquida, asegúrate de que sea al menos de 240 mm o 360 mm; los kits pequeños de 120 mm rinden peor que el aire convencional y no merecen la pena.

¿Qué es lo primero que debería comprobar nada más encender un PC premontado?

Antes de instalar juegos, conviene revisar dos configuraciones básicas. La primera es entrar en la BIOS de la placa base y activar el perfil XMP (en procesadores Intel) o EXPO (en procesadores AMD) para que la memoria RAM funcione a la velocidad máxima anunciada y no a los valores lentos por defecto.

La segunda comprobación física es conectar el cable de vídeo (HDMI o DisplayPort) directamente a las salidas traseras de la tarjeta gráfica dedicada, nunca a los puertos de la placa base. Conectar la pantalla a la placa base es un descuido clásico de principiante que hace funcionar el equipo con la gráfica integrada del procesador, perdiendo todo el rendimiento en los juegos.

Recomendación final

Llegados a este punto, la elección del ordenador premontado adecuado dependerá, fundamentalmente, del presupuesto que tengamos previsto invertir y del tipo de monitor con el que vayamos a acompañarlo. Como hemos visto a lo largo de esta guía, no tiene ningún sentido pagar de más por una gráfica pensada para exprimir el 4K si nuestra intención es jugar en una pantalla Full HD tradicional. En el caso de buscar la opción a medio camino, el COOLPC Black VI 24Hr es la mejor opción.

COOLPC Black VI 24Hr - Ryzen 7 7800X3D / GeForce RTX 5070 12GB / 48GB / SSD 1TB / W11P PVP en Coolmod — 2.299,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Combina uno de los mejores procesadores para jugar del mercado, a pesar de ser de una generación pasada, y una tarjeta gráfica capaz de ejecutar juegos a 1440p con muchísima solvencia. Además, incluye 48 GB de memoria RAM, una cantidad de memoria de sobra para jugar y para llevar a cabo tareas como la edición. Y el resto de componentes de su configuración ofrecen un nivel a la altura.

Si lo que buscas es dar el salto al PC gaming con una inversión comedida y sin complicarte la vida montando piezas, el COOLPC Black I 24Hr es la opción con mejor relación calidad-precio. Por debajo de la barrera de los 1.000 euros nos llevamos una gráfica moderna con soporte para las últimas tecnologías de reescalado, 1 TB de almacenamiento y Windows 11 listo para empezar a jugar desde el primer minuto.

Para quienes busquen una máquina más duradera de cara al futuro y quieran jugar en resoluciones QHD (1440p) con tasas altas de fotogramas, el COOLPC Black III 24Hr es la opción más equilibrada de la gama media. Su paso a la plataforma AM5 y la memoria DDR5 garantiza que podamos actualizar componentes con facilidad dentro de unos años sin tener que cambiar el equipo entero.

Finalmente, si lo que buscamos es el mejor rendimiento posible sin importar la inversión, el COOLPC Black VIII 24Hr es el mejor modelo posible. La combinación de la RTX 5080 y el Ryzen 7 9800X3D nos brinda un rendimiento espectacular para jugar en 4K a todo. Además, sus 48 GB de RAM DDR5 y su SSD de 2 TB ofrecen memoria y almacenamiento más que suficientes para cualquier uso.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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