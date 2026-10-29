El Trump Mobile ya está aquí y presume de ser 100% hecho en EEUU. Literalmente es un HTC chino de 2024

En Estados Unidos se está dando un cambio de rumbo en la fabricación de dispositivos. El Gobierno ha empujado para que empresas como Apple fabriquen sus dispositivos en el país apoyados por una Intel que quieren convertir en la gran fundición estadounidense y, para dar ejemplo, el propio Donald Trump anunció un móvil: el Trump Mobile T1.

El multimillonario y presidente del país americano presumió de que el T1 sería un dispositivo 100% estadounidense. Concretamente, iba a ser un terminal "diseñado y construido en Estados Unidos", pero este año rebajaron el tono para adecuarse un poco más a la realidad, cambiando por un "orgullosamente ensamblado en EEUU".

De esa promesa al final hay un trecho porque, para sorpresa de nadie, no era cierto.

Un pantallazo de la web del dispositivo

Cuando se lanzó el móvil ya contamos que el terminal era, básicamente, un HTC U24 Pro, un modelo de 2024 que estaba desfasado en 2025 y que, en 2026 cuando se lanza este Trump Mobile T1, tiene unas especificaciones que se quedan lejos de lo que se esperaría de un móvil que tiene, según la web, "un rendimiento de primer nivel sin el precio inflado".

De nuevo, todo esto ya os lo contamos en su día, pero resulta curioso que, después de que el pufo saliera a la luz, la página mantenga que el diseño es estadounidense, que está "moldeado por la innovación estadounidense con ayuda de equipos estadounidenses que ayudan a definir el diseño y la calidad para un dispositivo construido con cuidado y precisión".

Es comedia involuntaria bastante graciosa, como que a la bandera le falte una barra, pero resulta que ahora ese modelo ha caído en las manos del youtuber JerryRigEveryting.

En un vídeo que es una completa fantasía y que se aleja muchísimo del tono del youtuber que 'destripa' los móviles para analizar su construcción y reparabilidad (de una forma mucho más ruda que como lo hace iFixit, también es cierto), va apareciendo un truco de magia ante nuestros ojos.

Porque Jerry no se dedica a desmontar el Trump Mobile T1, sino también el HTC U24 Pro fabricado en China para demostrar no sólo que los componentes internos son como dos gotas de agua, sino que puede intercambiar algo tan delicado como la placa base y que el Trump Mobile T1 arranque como el HTC... y viceversa.

No es la primera vez que alguien hace este truco, ya que en la NBC también lo mostraron aunque quizá no de forma tan directa, pero la verdadera magia de todo esto es que la web del dispositivo sigue apuntando que es un producto orgullosamente estadounidense... cuando está fabricado orgullosamente en Guangdong, China.

Al final, como uno de los responsables del Trump Mobile T1 confesó a The Verge, "si lo hiciéramos en Estados Unidos, sería mucho más caro". Y si ni el móvil orgullosamente estadounidense se puede fabricar en Estados Unidos, cómo esperan que Apple haga lo propio con el iPhone sin tener que subir (aún más) los precios.

Por cierto, si no se compra con un plan de datos, la criatura cuesta 749 dólares.

Imagen | JerryRigEverything

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