Red Eléctrica está pidiendo a sus centrales eléctricas que no se apaguen ni para hacer mantenimiento. Es una señal de lo tensionado que está el sistema

Red Eléctrica, como operador del sistema eléctrico en nuestro país, ha solicitado mantener disponibles más de un centenar de instalaciones esenciales y ha rechazado sus planes de mantenimiento en los próximos doce meses. Un hecho que, según fuentes del sector que recoge El Economista, nunca se había dado antes y que ocurre después de que desde este verano estén fuera de servicio hasta el 35% de la potencia instalada de los ciclos combinados.

La petición afecta a nucleares, ciclos combinados y centrales de bombeo y, aunque REE no puede obligar, sí ha mostrado su no conformidad con algunas de las fechas que se le han planteado.

Lo que ha ocurrido. Antes del día 15 de cada mes, las empresas eléctricas tienen que comunicar a Red Eléctrica (REE) las fechas concretas en las que prevén que sus instalaciones térmicas (que engloban las nucleares y las de ciclo combinado) e hidráulicas no van a estar disponibles, como cuentan desde Cinco Días.

Recientemente, REE ha denegado la conformidad a los planes de mantenimiento de más de un centenar de instalaciones entre el periodo de octubre de 2026 y septiembre de 2027, como indica Cinco Días. El motivo que ha dado el operador del sistema es que se necesita garantizar el suministro eléctrico en un momento en el que se está dando una tendencia a un incremento inusual de la indisponibilidad de las instalaciones de ciclo combinado, según elDiario.es. Como apuntan las declaraciones de REE recogidas por este medio, ha llegado a estar disponible tan solo el 65% de la potencia instalada de esta tecnología.

Un círculo vicioso. Desde el apagón, REE está utilizando más las centrales de ciclo combinado. Son instalaciones que aportan potencia firme y, especialmente en el caso de los ciclos combinados, ajustes necesarios para mantener la estabilidad de la red, como un control dinámico de la tensión. De acuerdo con lo que explica El Economista, su presencia en la generación peninsular ha pasado de representar un 8% a un 19,4% del total peninsular.

Esto ha dado lugar a una curiosa situación circular: por un lado REE necesita que estas centrales estén disponibles y se ha mostrado no conforme con sus parones de mantenimiento. Sin embargo, como señala Cinco Días muchas de ellas tienen alrededor de 20 años y no están diseñadas para funcionar con tantos arranques. Con lo cual, este mayor uso, en realidad, está contribuyendo a acelerar la necesidad de mantenimiento.

No sin polémica. Esta decisión no solo es algo inédito, sino que además ha levantado las sospechas del sector energético, que no termina de entender el porqué de la postura de REE. Cuenta El Economista que, hasta ahora, el operador podía reagendar el proceso de mantenimiento de alguna central de manera puntual y siempre contemplando otra fecha próxima para llevarlo a cabo. No obstante, algunas fuentes empresariales del sector interpretan la decisión como una medida de máxima cautela después del apagón de 2025 y consideran que REE podría estar tratando de dejar constancia de que había advertido sobre la disponibilidad de las centrales.

Por su parte, la compañía ha explicado que la decisión se debe al elevado número de instalaciones de generación térmica que se han declarado indisponibles por causas no programadas y ha negado que se trate de una prohibición generalizada, ya que existen algunos periodos en los que se ha dado conformidad a estas labores de mantenimiento.

Un momento de tensión. Fuentes del sector también han criticado que esta negativa de REE llega ahora, después de haber dado el visto bueno a las revisiones de las plantas propuestas y tras haber contratado al personal necesario para llevarlas a cabo, ya que solo tres compañías realizan estas labores (Siemens, Mitsubishi y General Electric), según Cinco Días. Como Red Eléctrica no puede obligarlas, las eléctricas ya han rechazado la petición de REE de aplazar estas labores y mantienen sus calendarios de revisión.

Además, no hay que olvidarse de que la compañía semipública también ha activado un número récord de veces el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), dentro de la operación reforzada, que permite equilibrar generación y demanda, a través de la desconexión parcial voluntaria de parte de la industria. El SRAD ya se ha activado once veces este año. En 2025, ninguna.

¿Qué implica realmente esta situación? Retrasar el mantenimiento de estas centrales puede ser una solución a corto plazo, pero también puede que no lo sea a nivel estructural. Cabe preguntarse si posponer estas labores de mantenimiento será un pan para hoy o hambre para mañana, puesto que las revisiones son imprescindibles para asegurar un buen funcionamiento.

Aunque REE ha descartado de manera tajante el riesgo de que se produzca otro apagón y está tomando todas las medidas y ajustes para garantizar un suministro estable, todo lo anterior prueba que el margen operativo parece estar siendo lo suficientemente estrecho como para que un mantenimiento programado se haya convertido en un problema.





Imagen | Andrey Metelev

En Xataka | El apagón de 2025 puso en evidencia el sistema eléctrico español: CMNC cree tener ahora la solución al problema



