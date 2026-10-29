El primer MacBook con pantalla OLED ya está aquí y que se queme la pantalla sería mi última preocupación

Apple ha tardado más de la cuenta en realizar dos movimientos que esperábamos hace años: meter una pantalla OLED y, además, táctil en un MacBook. El resultado es el nuevo MacBook Pro PROLED XDR, el MacBook más sofisticado de la marca y uno con una pantalla de hasta 2.000 nits. Y claro, aparte del elevadísimo precio, la pregunta que ha surgido es... ¿se quemará el panel?

Y yo, si tuviese los 3.349 euros que cuesta y quisiera uno, no tendría esa preocupación.

La intranquilidad. Es lógico porque, durante años, hemos visto casos de quemado y de algo más grave: el apagado total de algunos píxeles. En un panel OLED, los píxeles emiten luz por sí mismos y se desgastan por el uso al ser un elemento orgánico. El quemado viene cuando un elemento fijo se muestra durante muchas horas en la pantalla, ya que esos píxeles envejecen más que los de alrededor.

El resultado es una "sombra" permanente de un logo, una barra o parte de la interfaz que no se va cuando se apaga la pantalla. Y si esto preocupa en un televisor, en un monitor de ordenador en el que hay elementos fijos horas, horas y horas como la barra de menú y búsqueda de un navegador, el dock o la barra de herramientas, más aún.

Evolución de las defensas. Teniendo en cuenta que la preocupación tiene lógica (y en los comentarios del tema de presentación del portátil lo hicisteis saber), hay cosas que debemos tener en cuenta. A lo largo de las generaciones, las defensas en estos paneles han ido aumentando y se dividen en tres caterogías:

Software . Los fabricantes usan varios nombres comerciales y demás, pero en esencia, hay tres grandes avances para evitar el quemado de elementos estáticos. Por un lado, desplazar la imagen unos píxeles a intervalos para que ninguno cargue siempre con el peso de reproducir el mismo contenido. Otros recalibran el panel durante unos minutos, por ejemplo al apagarlos, y también se puede reducir el brillo en elementos concretos como puede ser la barra de tareas. Asus, Samsung o MSI lo hacen en sus monitores.

. Los fabricantes usan varios nombres comerciales y demás, pero en esencia, hay tres grandes avances para evitar el quemado de elementos estáticos. Por un lado, desplazar la imagen unos píxeles a intervalos para que ninguno cargue siempre con el peso de reproducir el mismo contenido. Otros recalibran el panel durante unos minutos, por ejemplo al apagarlos, y también se puede reducir el brillo en elementos concretos como puede ser la barra de tareas. Asus, Samsung o MSI lo hacen en sus monitores. Hardware . También están los propios paneles y los disipadores. Las marcas han ido añadiendo mejores disipadores para que los píxeles se calienten menos y asís e minimicen los riesgos, pero MSI tiene un sensor de presencia que sabe si hay alguien delante para iniciar el proceso de cuidado del panel si te alejas.

. También están los propios paneles y los disipadores. Las marcas han ido añadiendo mejores disipadores para que los píxeles se calienten menos y asís e minimicen los riesgos, pero MSI tiene un sensor de presencia que sabe si hay alguien delante para iniciar el proceso de cuidado del panel si te alejas. Respaldo comercial. Por último, los fabricantes saben que los paneles OLED tienen esa contrapartida y, aunque no siempre son los primeros en añadir años a la garantía, Asus y MSI dan tres años de garantía. Esto ya aplica menos a Apple porque depende de cada fabricante.

Los paneles de Apple. Lo que sí tiene que ver con la compañía de la manzana es que, aunque no sabemos aún qué tipo de OLED monta este MacBook Pro, sí sabemos que en el iPad Pro incluyeron la tecnología OLED en tándem. Apilan dos capas emisoras para repartir la carga entre ambas capas, haciendo que sea más difícil ese quemado.

La tecnología no es perfecta. Rtings es un analista especialista en pantallas que estos últimos años se ha convertido en una de las referencias a la hora de analizar OLED y detallar los cuidados que debemos tener con ellos. Este verano publicaron un artículo con un titular preocupante en el que afirmaban que el quemado de los paneles había evolucionado peor de lo que esperaban, con quemados en prácticamente todos los paneles.

El asterisco es que, sin quitar una coma al artículo de Rtings que prácticamente es un análisis científico, es cierto que estas pruebas las hacen de una forma brutal. Por ejemplo, reproduciendo durante 18.000 horas la CNN para ver dónde aparecían los quemados y en qué porcentaje.

Esas 18.000 horas sería como ver el mismo canal cinco horas seguidas diarias durante diez años. Nadie usa así el televisor (o casi nadie), y la propia Rtings comentó que esa prueba no equivale a diez años de uso normal y que, si ves contenido variado, el quemado sigue siendo improbable.

Mis dos centavos. Dicho esto, entiendo perfectamente por qué persiste la idea de que el quemado de los paneles OLED sigue siendo un problema. Es lo típico de "cría fama y échate a dormir", pero en este caso tiene sentido porque una tele, monitor o portátil OLED es algo muy, muy caro (y en el caso del MacBook, ni te cuento). Sin embargo, nadie usa el equipo como los analistas de los medios especializados en este ámbito.

En el caso de un portátil, es cierto que tenemos elementos fijos en el dock o en la barra superior. Si como yo estás todo el día en el navegador, pues la barra de Firefox. Pero claro, siempre ves un vídeo y se elimina tanto el dock como la barra superior, o sales al escritorio, o cargas otro escritorio...

Es decir, aunque estén muchas horas reproduciendo lo mismo, si sales de esa app a hacer otra cosa, es probable que hagas que algún elemento se refresque para eliminar la posibilidad del quemado. Y eso, de nuevo, sin saber qué tecnologías aplica Apple para luchar contra esto. La conclusión es que, si te llama la atención y tienes el dineral que cuesta, no me preocuparía ni un poco por ese quemado.

Imagen | Apple

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