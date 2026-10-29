La IA ya empieza a dejar huella en el paro español. Los más expuestos: programadores y diseñadores

Cuando una pared cede, el primer aviso casi nunca es un derrumbe inmediato. Suele ser una fina grieta en la pintura apenas perceptible, a menos que la estés buscando. Con la IA y el empleo pasa algo parecido: tres años pronósticos catastrofistas que dibujaban un apocalipsis laboral y, por ahora, solo una grieta.

Un equipo del Institut d'Economia de Barcelona estuvo buscando esa grieta entre los datos de empleo de los últimos cinco años, ocupación por ocupación. El resultado permite extraer algunas conclusiones interesantes sobre el impacto de la IA en las profesiones más expuestas a ella.

Una brecha pequeña, pero con dirección. El documento de trabajo publicado por los investigadores compara 502 ocupaciones con datos del SEPE entre enero de 2021 y marzo de 2026. Por cada diez puntos adicionales de exposición a la IA, el paro de cada profesión subió un 1,2% en los 25 meses tras el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022.

Más allá de ese periodo, con la IA más presente en las empresas, el porcentaje de paro por cada diez puntos de exposición se incrementa hasta el 1,7%. Sin embargo, los propios autores admiten que ese dato es impreciso y no puede tenerse en cuenta con fines estadísticos, sino más como una referencia indicadora de una tendencia.

Código, datos y diseño en la primera línea. Para medir la exposición de los puestos a la IA, el equipo de investigadores usó la medida de Anthropic, que analiza el uso real de Claude en cada puesto de trabajo. Los programadores encabezan la lista de profesiones más expuestas a la automatización de tareas con IA, con un 75% de sus tareas ya cubiertas. Les siguen los grabadores de datos, los agentes comerciales y los analistas financieros. Los analistas y diseñadores de software y multimedia también entran en el top 10 de profesiones con mayor riesgo de perder sus empleos por la IA.

El mapa de profesiones afectadas por la IA que dibujan los investigadores del IEB guarda muchas similitudes con el que revelaron los datos del estudio que hizo Anthropic en el que no hallaron subidas destacables del desempleo entre las profesiones más expuestas, aunque sí algún indicio de menos contratación junior. Los investigadores de la Universidad de Barcelona hablan de una "acumulación de desempleo registrado", pero no de un descenso en el número de contrataciones en las profesiones más vinculadas a la IA.

El empleo no se hunde, pero tampoco sube. La pequeña grieta que los investigadores del IEB han encontrado en el mercado laboral español no es la única que se ha detectado. Según apuntaba un informe de BBVA Research y Fedea, el empleo en las ocupaciones más expuestas a la IA no solo no ha registrado el apocalipsis laboral que vaticinaban algunos, sino que su tasa de empleo crece por encima de la media, desvinculando la relación negativa entre exposición y desempleo.

Según los datos obtenidos por el estudio, en las ocupaciones más expuestas a la IA no se contrata menos, pero aun así, en esas ocupaciones hay más parados registrados. Es decir, en esas profesiones se contrata igual, pero el paro se va acumulando. Los autores no profundizan si es porque se incorporan más profesionales a esos sectores, o porque los parados tardan más en encontrar un empleo.

Los jóvenes, otra vez en el centro. Investigadores de Stanford descubrieron que el empleo de los jóvenes de entre 22 y 25 años en ocupaciones expuestas a la IA está un 19% por debajo de lo esperado. Según sus autores, ocurre sobre todo porque se contrata menos, no porque se despida más. Es decir, se atribuye a que la IA ha cambiado el perfil de los empleados que necesitan las empresas, priorizando a aquellos con más experiencia.

Según los datos recogidos en la propia plantilla de Anthropic, los perfiles junior pasaron del 27% al 9% de sus contrataciones técnicas entre principios de 2025 y junio de 2026. En España el estudio del IEB detectó que el paro sube más entre los empleados de 30 a 39 años, hasta un 3,4% por cada diez puntos en el último tramo. En cambio, los contratos a menores de 30 años en las ocupaciones más expuestas también crecen, aunque quizá por registrar una mayor rotación y no por ser empleos más estables.

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