Braun introduce un microprocesador y una pantalla en su nueva afeitadora: así es la Braun Nevo que cuesta casi 700 euros

Braun lleva años lanzando numerosos dispositivos para el cuidado de la barba, con varias gamas y un gran repertorio de generaciones a sus espaldas. Y la nueva afeitadora trae algo que resulta atractivo para ir "hecho un pincel": un microprocesador y la nueva Nevo Smart Display.
Una afeitadora que ofrece información y recomendaciones
La Braun Nevo es la nueva afeitadora de la marca que se sitúa en la gama prémium, por lo que ya os adelantamos que no es especialmente barata. Y si hay algo a destacar de esta nueva afeitadora, es que incorpora una pantalla inteligente para tener un mayor control del cuidado de la barba.
Dicha pantalla muestra información y recomendaciones personalizadas, y lo hace en tiempo real. Para ello, se vale de los sensores que vienen integrados en un cuerpo unibody de acero inoxidable, y el objetivo es que la máquina pueda regular la potencia en función de la densidad de la barba y los contornos faciales. Todo ello sin necesidad de conectarnos a una aplicación.
También incorpora la tecnología denominada AeroTouch, un sistema de afeitado que la marca promete ofrecer un deslizamiento ligero y suave sobre la piel, evitando de esta forma que la piel se irrite con la fricción de la afeitadora o que podamos crear arrugas al estirar y contraer la piel.
Junto a la máquina, se incluye un centro de cuidado que es capaz de limpiar, lubricar y recargar la afeitadora de forma automática, sin que tengamos que preocuparnos de ello. Además, la garantía ofrecida por la marca es de cinco años y también incluye acceso a BraunCare+, un servicio diseñado para tener una experiencia de cuidado más personalizada.
En cuanto a su disponibilidad, la afeitadora Braun Nevo ya está disponible por un precio de 679 euros, aunque ahora mismo está de oferta y hay disponibilidad en varios packs:
- Braun Nevo por 449,99 euros (antes 679 euros).
- Braun Nevo + dos cartuchos de limpieza por 434,99 euros.
- Braun Nevo + estuche de carga para viajes por 739,99 euros.
- Braun Nevo + cabezal de repuesto por 534,98 euros.
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⚡ EN RESUMEN: Braun Nevo
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas algo más que una afeitadora tradicional que te permita tener un mayor control sobre el rasurado de la barba.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres modelos más económicos. Dentro de la propia marca hay afeitadoras muy buenas con precios mucho más bajos.
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