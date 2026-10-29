Braun introduce un microprocesador y una pantalla en su nueva afeitadora: así es la Braun Nevo que cuesta casi 700 euros

Braun lleva años lanzando numerosos dispositivos para el cuidado de la barba, con varias gamas y un gran repertorio de generaciones a sus espaldas. Y la nueva afeitadora trae algo que resulta atractivo para ir "hecho un pincel": un microprocesador y la nueva Nevo Smart Display.

Una afeitadora que ofrece información y recomendaciones

La Braun Nevo es la nueva afeitadora de la marca que se sitúa en la gama prémium, por lo que ya os adelantamos que no es especialmente barata. Y si hay algo a destacar de esta nueva afeitadora, es que incorpora una pantalla inteligente para tener un mayor control del cuidado de la barba.

Dicha pantalla muestra información y recomendaciones personalizadas, y lo hace en tiempo real. Para ello, se vale de los sensores que vienen integrados en un cuerpo unibody de acero inoxidable, y el objetivo es que la máquina pueda regular la potencia en función de la densidad de la barba y los contornos faciales. Todo ello sin necesidad de conectarnos a una aplicación.

También incorpora la tecnología denominada AeroTouch, un sistema de afeitado que la marca promete ofrecer un deslizamiento ligero y suave sobre la piel, evitando de esta forma que la piel se irrite con la fricción de la afeitadora o que podamos crear arrugas al estirar y contraer la piel.

Junto a la máquina, se incluye un centro de cuidado que es capaz de limpiar, lubricar y recargar la afeitadora de forma automática, sin que tengamos que preocuparnos de ello. Además, la garantía ofrecida por la marca es de cinco años y también incluye acceso a BraunCare+, un servicio diseñado para tener una experiencia de cuidado más personalizada.

En cuanto a su disponibilidad, la afeitadora Braun Nevo ya está disponible por un precio de 679 euros, aunque ahora mismo está de oferta y hay disponibilidad en varios packs:

Braun Nevo por 449,99 euros (antes 679 euros).

Braun Nevo + dos cartuchos de limpieza por 434,99 euros.

Braun Nevo + estuche de carga para viajes por 739,99 euros.

Braun Nevo + cabezal de repuesto por 534,98 euros.

⚡ EN RESUMEN: Braun Nevo ✅ LO MEJOR Su pantalla , que muestra información y recomendaciones personalizadas.

, que muestra información y recomendaciones personalizadas. Su centro de cuidado para limpiar, lubricar y recargar la afeitadora. ❌ LO PEOR Su precio es muy elevado, incluso de oferta. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas algo más que una afeitadora tradicional que te permita tener un mayor control sobre el rasurado de la barba. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres modelos más económicos. Dentro de la propia marca hay afeitadoras muy buenas con precios mucho más bajos.

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Imágenes | Braun

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