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Braun introduce un microprocesador y una pantalla en su nueva afeitadora: así es la Braun Nevo que cuesta casi 700 euros

Una curiosa afeitadora que ya está disponible con varios packs

Braun Nevo
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Alberto García

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Braun lleva años lanzando numerosos dispositivos para el cuidado de la barba, con varias gamas y un gran repertorio de generaciones a sus espaldas. Y la nueva afeitadora trae algo que resulta atractivo para ir "hecho un pincel": un microprocesador y la nueva Nevo Smart Display.

Braun Nevo

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Una afeitadora que ofrece información y recomendaciones

Braun Nevo Braun

La Braun Nevo es la nueva afeitadora de la marca que se sitúa en la gama prémium, por lo que ya os adelantamos que no es especialmente barata. Y si hay algo a destacar de esta nueva afeitadora, es que incorpora una pantalla inteligente para tener un mayor control del cuidado de la barba.

Dicha pantalla muestra información y recomendaciones personalizadas, y lo hace en tiempo real. Para ello, se vale de los sensores que vienen integrados en un cuerpo unibody de acero inoxidable, y el objetivo es que la máquina pueda regular la potencia en función de la densidad de la barba y los contornos faciales. Todo ello sin necesidad de conectarnos a una aplicación.

También incorpora la tecnología denominada AeroTouch, un sistema de afeitado que la marca promete ofrecer un deslizamiento ligero y suave sobre la piel, evitando de esta forma que la piel se irrite con la fricción de la afeitadora o que podamos crear arrugas al estirar y contraer la piel.

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Junto a la máquina, se incluye un centro de cuidado que es capaz de limpiar, lubricar y recargar la afeitadora de forma automática, sin que tengamos que preocuparnos de ello. Además, la garantía ofrecida por la marca es de cinco años y también incluye acceso a BraunCare+, un servicio diseñado para tener una experiencia de cuidado más personalizada.

En cuanto a su disponibilidad, la afeitadora Braun Nevo ya está disponible por un precio de 679 euros, aunque ahora mismo está de oferta y hay disponibilidad en varios packs:

⚡ EN RESUMEN: Braun Nevo

 LO MEJOR

  • Su pantalla, que muestra información y recomendaciones personalizadas.
  • Su centro de cuidado para limpiar, lubricar y recargar la afeitadora.

❌ LO PEOR

  • Su precio es muy elevado, incluso de oferta.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas algo más que una afeitadora tradicional que te permita tener un mayor control sobre el rasurado de la barba.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres modelos más económicos. Dentro de la propia marca hay afeitadoras muy buenas con precios mucho más bajos.

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