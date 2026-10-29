OpenAI ya supone el 11% de los ingresos de Microsoft. Y eso es una buena y una mala noticia

Microsoft ha cerrado su primer trimestre fiscal de 2027 con mayor beneficio, más crecimiento en Azure y un flujo de caja que muchas grandes tecnologías envidiarían ante un enorme gasto en IA. Estas buenas cifras, evidentemente, han calmado un poco parte del nerviosismo generalizado entre los inversores en torno al coste de desarrollo de la IA. Y un par de apuntes interesantes: su inversión en OpenAI le ha reportado también una buena morterada, y los resultados se presentan justo después de que la compañía haya ‘invitado’ a unos 60.000 empleados a marcharse.

Las cifras clave. Según las diapositivas, los ingresos este trimestre alcanzaron los 92.300 millones de dólares, un 19 % más que el año anterior y por encima de las previsiones de Wall Street, según apuntan desde The Wall Street Journal. El beneficio neto aumentó un 32 %, hasta los 36.600 millones de dólares, o 4,92 dólares por acción.

La nube salva los muebles. Si bien hay incertidumbre en los mercados sobre si lo de invertir cientos de miles de millones en IA va a dar sus frutos, Microsoft ha dado el golpe tranquilizador. Pero no por su negocio en IA, sino por Azure, su infraestructura en la nube que, según las cifras, creció un 48 %, hasta los 33.200 millones de dólares, por encima del crecimiento del 43 % del trimestre anterior. Microsoft Cloud, que incluye Azure y la nube de Microsoft 365, ingresó 63.900 millones de dólares, un 30 % más.

Reorganización. Tal y como detallaba Satya Nadella, CEO de Microsoft, en su carta anual, la compañía iba a contar con novedades en torno a cómo presenta sus resultados, y este cambio lo hemos visto materializado en el último informe. Microsoft lo ha reorganizado en dos segmentos: ‘Agentes e infraestructura’, y ‘Dispositivos y Consumo’. Aquí ahora también ofrecen detalles sobre los ingresos de Azure en dólares cada trimestre en lugar de solo su tasa de crecimiento, algo que permite una comparación más directa con sus principales rivales, Amazon Web Services y Google Cloud. También es otra vía para sacar pecho de Azure, que es el servicio que les está salvando los muebles ante tanto gasto de IA.

Así que, en su segmento de Agentes e infraestructura, la compañía generó 76.800 millones de dólares, un 25 % más, y abarca Azure, Microsoft 365 y productos de servidores. Y en lo que respecta a ‘Dispositivos y Consumo’, que incluye Windows, Xbox y publi en búsquedas, han generado 15.500 millones de dólares, un 3 % menos.

El factor OpenAI. Microsoft afirma además que sus acuerdos comerciales con OpenAI, incluidos los pagos por reparto de ingresos, generaron 10.000 millones de dólares en el trimestre. Esto representa alrededor del 11 % de las ventas totales, frente al 7 % aproximadamente del año fiscal finalizado en junio, tal y como cuentan en Bloomberg.

Es interesante este hecho porque muestra hasta qué punto sus resultados dependen de su socio de IA, un matrimonio que comenzaba con buen pie, pero que poco a poco la relación se ha ido degradando. La relación entre ambas empresas se restructuró en abril, después de que la startup se convirtiera en una empresa con ánimo de lucro. Con ello, Microsoft adquirió una participación de OpenAI valorada en aproximadamente 135.000 millones de dólares. Esto le permite a la compañía mantener el acceso a la tecnología de OpenAI hasta 2032.

Gasto y flujo de caja. Según las cifras, los gastos de capital aumentaron alrededor de un 30 %, hasta los 45.200 millones de dólares, por debajo de la propia previsión de la compañía debido a que parte de la capacidad de los centros de datos de terceros llegó tarde, según Jonathan Neilson, jefe de relaciones con inversores de Microsoft. El flujo de caja libre fue de 18.600 millones de dólares, unos 10.000 millones por encima de las expectativas de los analistas, según comparten desde Reuters.

Durante este trimestre, Microsoft afirma haber añadido 24 centros de datos en cinco continentes y, la directora financiera, Amy Hood, espera que el gasto supere los 50.000 millones de dólares en el trimestre actual.

Desde luego estos resultados son bastante más positivos que el gasto y flujo de caja de sus competidores más directos. Alphabet (matriz de Google) registraba un flujo de caja libre negativo de 9.070 millones de dólares, y Meta gastó más efectivo del que generó, algo que no le ocurría a la empresa en más de una década.

Windows y Xbox caen. Los ingresos por dispositivos y OEM de Windows cayeron un 22 %. Microsoft lo achaca al aumento de las actualizaciones de PC antes del fin del soporte de Windows 10, al alto inventario y a un mercado de PC más débil, según comparten desde The Verge.

Por otro lado, Xbox sigue de capa caída, pues sus ingresos cayeron un 2 %. La compañía pretende compensar estos costes invitando a marcharse a unos 60.000 empleados, ofreciendo sus respectivas indemnizaciones. Esto supone aproximadamente una cuarta parte de su plantilla. Un portavoz de la empresa afirma que la compañía esperaría una aceptación de este plan de entre el 3% y el 5% (menos de 3.000 personas). ¿Qué pasará con las otras 57.000 personas? De momento no se sabe nada más.

Pronósticos. Microsoft estima unos ingresos de entre 96.000 y 97.100 millones de dólares para el trimestre actual y un crecimiento de Azure de entre el 49 % y el 50 %. Hood señalaba durante la reunión que la empresa espera mantenerse con un flujo de caja libre positivo durante el año fiscal 2027 y recaudará fondos "cuando creamos que es atractivo hacerlo", según comparte Bloomberg.

Imagen de portada | Simon Ray

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