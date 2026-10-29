En 2004, el creador de Minecraft le quitó una mansión a Beyoncé y Jay-Z por 70 millones. 12 años después, tiene un problema para venderla

En 2014, el creador de Minecraft protagonizó una de las operaciones inmobiliarias más extravagantes de Beverly Hills: pagó 70 millones de dólares por una mansión después de superar en la puja a Beyoncé y Jay-Z. Doce años después, Markus Persson ha decidido vender aquella propiedad por exactamente el mismo precio que pagó. Y eso que, durante ese tiempo, el valor medio de las viviendas de Los Ángeles se ha más que duplicado. La historia escenifica cómo ha cambiado el mercado de las mansiones para multimillonarios.

De Minecraft a los 2.500 millones. Markus Persson, conocido como Notch, empezó a programar videojuegos cuando tenía ocho años y en 2009 fundó Mojang, el estudio responsable de Minecraft, lanzado oficialmente en 2011. El juego terminó convirtiéndose en el más vendido de la historia y, en septiembre de 2014, Microsoft compró la compañía por 2.500 millones de dólares.

Apenas unos meses después, el programador sueco decidió invertir parte de su fortuna en una de las propiedades más exclusivas de California. Su objetivo era una mansión recién construida en Trousdale Estates, uno de los enclaves más codiciados de Beverly Hills.

La mansión que Beyoncé no consiguió comprar. La propiedad había sido desarrollada por Bruce Makowsky, un promotor especializado en residencias de lujo extremo, y despertó el interés de Beyoncé y Jay-Z, que la visitaron varias veces.

Persson terminó imponiéndose con una oferta de 70 millones de dólares, una cifra récord para Beverly Hills en aquel momento. La operación convirtió al creador de Minecraft en protagonista de los titulares inmobiliarios de Estados Unidos. La legendaria pareja de músicos acabaría comprando otra mansión en Bel-Air por 88 millones en 2017.

Markus Persson

15 baños y una habitación de caramelos. La residencia ocupa unos 2.070 metros cuadrados sobre una parcela de casi 4.000, con ocho dormitorios, 15 baños, dos piscinas y vistas panorámicas de Los Ángeles hasta el océano Pacífico. Entre sus extravagancias originales figuraban una habitación de golosinas valorada en 200.000 dólares, una bodega con capacidad para 2.500 botellas, un cine de 18 plazas y un elevador para exhibir coches de lujo.

Persson añadió posteriormente un estudio de grabación de varios millones de dólares y una discoteca privada con cabina de DJ, barra y pista de baile. Según los agentes inmobiliarios, músicos conocidos llegaron a utilizar el estudio durante las fiestas organizadas por el multimillonario.

Doce años después, el mismo precio. En octubre de 2026, Persson puso la mansión a la venta… por 70 millones de dólares, exactamente lo que desembolsó en 2014. El contraste resulta especialmente llamativo porque el precio medio de las viviendas de Los Ángeles se ha más que duplicado durante ese periodo.

Si consiguiera venderla por la cantidad solicitada, su revalorización nominal sería del 0%, antes de contabilizar los millones invertidos en reformas, los gastos de mantenimiento, los impuestos y la inflación acumulada. Su agente, Aaron Kirman, asegura que Persson está decidido a vender porque apenas pasa tiempo en Los Ángeles. Por ahora, los 70 millones son únicamente el precio anunciado y todavía no existe una venta cerrada.

El problema de las mansiones para multimillonarios. Lo contaba el Wall Street Journal. Durante la década de 2010, los promotores inmobiliarios de Los Ángeles construyeron una cantidad disparatada de mansiones especulativas, diseñadas sin comprador previo y equipadas con todo tipo de extravagancias. La competencia provocó una escalada de precios y dimensiones hasta que, hacia 2019, el mercado comenzó a mostrar señales de saturación.

En 2026, otra propiedad de Bel-Air, conocida como La Fin, redujo su precio de 139 millones a 99,95 millones de dólares. El mercado residencial general de Beverly Hills mantiene cifras sólidas, con un precio mediano de ocho millones de dólares para viviendas unifamiliares en el tercer trimestre, un 18,8% más interanual. La debilidad se concentra especialmente en determinadas propiedades del segmento más exclusivo, donde encontrar compradores dispuestos a pagar decenas de millones puede resultar especialmente complicado.

El éxodo de los multimillonarios de California. La venta coincide con un momento de creciente inquietud entre algunas de las mayores fortunas tecnológicas del estado. Mark Zuckerberg, Larry Page y Sergey Brin han adquirido propiedades en Florida, mientras California debate una propuesta de impuesto extraordinario del 5% sobre grandes patrimonios.

No existen pruebas de que Persson venda su mansión por motivos fiscales, y sus representantes atribuyen la decisión a que ya no frecuenta Los Ángeles. La paradoja de su operación resume, en cualquier caso, las dificultades del mercado inmobiliario de ultralujo: una propiedad que en 2014 provocó una guerra de ofertas entre multimillonarios vuelve doce años después al escaparate por el mismo precio, pese a todas las mejoras realizadas.

Imagen | YouTube, Official GDC

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