La huelga de maquinistas paraliza Renfe en Madrid: líneas cerradas y servicios mínimos en duda

Un día después del accidente en Urda (Toledo) que ha provocado la muerte de 69 personas, los maquinistas se han mantenido firmes en su jornada de huelga. Reclamando mayores medidas de seguridad, consideran que hay más motivos que nunca para realizar estos paros. Unos paros que, especialmente en Madrid, han provocado el colapso de algunas líneas.

La huelga. El pasado 16 de octubre, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) convocó una huelga de 24 horas asegurando que "tras registrar la Comisión de Conflictos el pasado 5 de octubre, en la reunión de hoy la conclusión que hemos obtenido es clara: todo sigue igual de paralizado que en el mes de mayo".

Entre las reivindicaciones que se han puesto encima de la mesa, Semaf recalcaba la necesidad de "Trabajar con trenes fiables y seguros: Exigimos soluciones técnicas reales y definitivas a los problemas de seguridad y fiabilidad que arrastramos en el material rodante".

Por lo tanto, han considerado que había más motivos que nunca para parar, después de que un fallo en el sistema LZB y la posterior gestión desde el centro de control de Atocha (conocido como CRC) provocara el conocido accidente grave en Urda (Toledo) con decenas de muertos.

Los paros. Aunque la huelga ha llamado a los paros generalizados en los servicios de la alta velocidad, larga y media distancia y Cercanías, los servicios mínimos obligaban a un gran respaldo.

Renfe señalaba que quedaban del siguiente modo:

En Cercanías los servicios mínimos se establecen por franjas horarias, siendo del 75% en horario punta, y del 50% durante el resto del día

En Media Distancia se establece una media del 65% de los servicios habituales

Alta Velocidad/Larga Distancia se establece una media del 73% de los servicios habituales

En Mercancías, el porcentaje es del 26% del servicio programado

¿Qué ha pasado? Los paros han seguido adelante pero las afecciones no han sido las mismas en todos los lugares. El Periódico señala que en Cataluña el impacto ha sido inferior al que se esperaba porque los servicios mínimos se han cumplido pero en Rodalies se ha registrado un 25% menos de afluencia a los trenes. La otra cara de la moneda han sido las interminables retenciones de esta mañana en la entrada a Barcelona.

En Madrid, sin embargo, se vive una situación muy diferente. Cercanías ha informado que las líneas C-1, C-3, C4b, C5, C-8a y C-8b han sido suspendidas. Y que el resto de líneas tiene afecciones muy importantes. Esto implica que hay servicios mínimos que no se están cumpliendo porque por las líneas mencionadas no circulan los trenes.

Las posturas. Cuando Renfe anunció los servicios mínimos que se emplearían durante el día de hoy acusaron a Semaf de convocar "una huelga injustificada reivindicando cuestiones que exceden el ámbito competencial de Renfe", asegurando que "se han cumplido de manera íntegra todas las obligaciones asumidas, tal como se ha informado en las diferentes reuniones de seguimiento del acuerdo desarrolladas en abril, mayo y octubre".

Al contrario, desde Semaf contestan que esto no se ha producido y a preguntas de Xataka consideran que el seguimiento de la huelga ha sido un éxito pero rechazan que no se hayan estado cumpliendo servicios mínimos. "No tenemos constancia, puede que algún compañero esté tomando mayores precauciones si lo considera necesario", nos han señalado cuando hemos preguntado a este respecto.

Foto | Eliska Hutnikova

En Xataka | Cómo saber dónde está cualquier tren de Renfe en España en tiempo real, y saber si tiene algún retraso