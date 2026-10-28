El minuto a minuto del accidente de Toledo: la reconstrucción de un siniestro "inexplicable" entre un tren AVE y un tren Iryo

"Es inexplicable". Es como Óscar Puente, ministro de Transportes, ha calificado el accidente que esta mañana del 28 de octubre de 2026 se ha producido en Urda (Toledo). Allí un AVE de Renfe ha arrollado a un Iryo que se encontraba detenido en la vía. Es el segundo accidente grave en lo que llevamos de año, después del accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero.

Pero, ¿qué ha pasado esta vez? Reconstruimos minuto a minuto lo que ha sucedido para entender las claves.

07:54. El Iryo 6076 sale de Atocha hacia Sevilla con 147 personas a bordo.

08:00. Seis minutos después sale el AVE 2080, con el mismo destino y 397 pasajeros. Los dos circulan por la misma vía y en el mismo sentido.

08:30. Cae el sistema de seguridad LZB por un problema informático.

El tráfico se detiene. Automáticamente, caído el sistema LZB, el tráfico se detiene de inmediato. El problema afecta a un tramo de 69 kilómetros en el que se encuentran, según las primeras investigaciones, seis trenes. Óscar Puente, en su declaración ante los medios, admitía que no descartaba que hubiera más trenes detenidos en ese tramo.

El CRC toma el mando. Con el tráfico detenido, es el centro de control de Atocha el que toma el control. En los minutos siguientes los trabajadores dan la orden a los trenes de continuar la marcha "con normalidad".

8:36. El AVE 2080 recibe la orden de continuar la marcha "con normalidad". El maquinista tiene ante sí una señal roja pero desde el centro de control le dan la orden de seguir adelante. El protocolo manda que lo haga "marcha a la vista". Es decir, que circule lo suficientemente despacio como para detener el tren en una frenada de emergencia. Sin embargo, recibe la orden de circular con normalidad.

Una correción. La orden de "marcha con normalidad" se da a todos los trenes afectados. Sin embargo, uno de los maquinistas alerta al centro de control de que esto no puede ser así. En el centro de control corrigen y le confirman que tiene que ser "marcha a la vista". Es decir, mucho más despacio.

El Iryo se mantiene parado. Una de las grandes preguntas es por qué el tren de Iryo se mantuvo parado sobre las vías. En la rueda de prensa, Óscar Puente señaló que creen que a este maquinista también se le dio la orden de continuar pero que no podía confirmarlo. Es algo que todavía tiene que resolverse.

8:36-8:53. El AVE 2080 recupera poco a poco la velocidad de circulación normal. Recorre 25 kilómetros sin ser avisado de que el Iryo que lo precedía se mantiene parado sobre la vía.

8:53. Hora todavía por precisar con exactitud. El AVE 2080 alcanza el Iryo 6076. Le golpe a una velocidad todavía no confirmada aunque algunas informaciones apuntan a haber superado los 100 km/h. Ambos trenes descarrilan y algunos coches caen terraplén abajo.

Foto | Guardia Civil

En Xataka | El sistema LZB que ha fallado en el accidente de Toledo debería haber sido sustituido en su totalidad por ERTMS-2 en 2026