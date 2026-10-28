OpenAI asegura haber logrado avances en tres problemas científicos muy complejos, aunque la academia tendrá la última palabra

La comunidad matemática sigue conteniendo el aliento. Todavía no se ha recuperado de la catarsis que desencadenó el pasado 6 de octubre la publicación de golpe de más de 700 resultados matemáticos producidos por un modelo de frontera interno de OpenAI, y ya ha llegado el siguiente hito científico. Y es que el laboratorio de inteligencia artificial (IA) liderado por Sam Altman asegura haber logrado avances en tres problemas científicos muy complejos.

No obstante, en esta ocasión no todos los resultados están apegados estrictamente a la investigación en el área de las matemáticas. Uno de ellos sí lo está, pero los otros dos abordan la informática teórica y la física. En el ámbito de las matemáticas el modelo de IA interno usado por OpenAI ha contribuido, en teoría, al esclarecimiento del problema de Kakeya, una conjetura que estudia las propiedades de los conjuntos que contienen un segmento de longitud unidad en todas las direcciones.

Esta simple definición ya es complicada, es verdad, pero lo que nos interesa es saber que la conjetura de Kakeya tiene a los matemáticos enfrascados desde hace más de tres décadas. Por otro lado, el resultado del terreno de la informática teórica afecta a la hipótesis del tiempo exponencial, que sostiene, a grandes rasgos, que determinados problemas computacionales no pueden resolverse mediante algoritmos exactos en un tiempo subexponencial. El resultado de OpenAI cuestiona esta tesis.

El tercer resultado, el del ámbito de la física teórica, aborda la cromodinámica cuántica, la teoría que describe la interacción fuerte entre los quarks y los gluones. Lo curioso es que, a diferencia de lo que hizo a principios de octubre cuando publicó de golpe los más de 700 resultados que he mencionado en las primeras líneas de este artículo, OpenAI no ha dado a conocer estos tres resultados de forma masiva. Y no lo ha hecho porque no quiere volver a desencadenar las mismas críticas que ha recibido por parte de la comunidad matemática.

OpenAI anda con pies de plomo

No tiene otra opción. Si no quiere que los investigadores se le echen de nuevo encima, debe encontrar otra estrategia de publicación de los resultados que entregan sus modelos de IA de frontera. Precisamente, OpenAI está buscando la fórmula adecuada: "Nuestro proceso de publicación sigue evolucionando en respuesta a los comentarios de las comunidades académicas de estas disciplinas. A nuestro juicio, lo más adecuado es considerar estos manuscritos como una forma de datos de investigación sin procesar".

OpenAI asegura que los expertos a los que ha consultado recomiendan tres estrategias de publicación diferentes

Según este laboratorio, la comunidad académica tiene la última palabra acerca de la elección de la estrategia de publicación que utilizará en el futuro: "Para convertir estos datos de investigación sin procesar en conocimiento científico, en esta publicación estamos probando un nuevo enfoque. Contactamos con expertos externos y les pedimos que asumieran una función de coordinación, organizando grupos para comprender los nuevos resultados".

Curiosamente, OpenAI asegura que los expertos a los que ha consultado recomiendan tres estrategias de publicación diferentes: "Para el resultado de matemáticas, publicar el contenido generado por la IA y dejar que los investigadores se organicen libremente para explicarlo [...] Para el resultado de informática, formar un grupo externo de colaboradores que lo expliquen y, al mismo tiempo, hacer público el contenido generado por la IA para que cualquiera pueda examinarlo y avanzar a partir de él [...] Para el resultado de física, formar un grupo externo de colaboradores y dejar en sus manos la decisión sobre la publicación de los materiales".

En este escenario es importante que tengamos en cuenta una premisa esencial: que un modelo de IA entregue una demostración formalizada no implica automáticamente que haya resuelto el problema científico en discusión. La comunidad académica debe comprobar que los razonamientos son válidos, que la formalización encaja en el enunciado apropiado y que las conclusiones resisten el escrutinio de los expertos. Todavía no sabemos si la academia dará su visto bueno a todos los resultados que están entregando los modelos de IA de OpenAI, pero probablemente no tendremos que esperar mucho para comprobarlo.

Imagen | Jeswin Thomas

Más información | OpenAI

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