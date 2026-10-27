Un agente de IA no es un chatbot más: te puede ahorrar mucho tiempo al día. Y este no llega a 7 euros al mes

Llevo meses utilizando mucho la IA en mi día a día y, como la mayoría de personas, lo hago haciéndole preguntas. Realmente, lo hago incluso sin sacar el móvil del bolsillo: utilizo Gemini desde mi reloj. Eso ha hecho que me pique el gusanillo por investigar e ir probando cosas nuevas, como generar textos, resumir documentos o proponer ideas. En general, todo se resume en tareas que nos ahorran mucho tiempo.

Lógicamente, eso tiene un nivel más: los agentes de IA. Estos van más allá de los chatbots y son capaces de encargarse de tareas de todo tipo sin que tengamos que estar pendientes. Uno muy interesante es Hostinger Agent que, además, está de oferta: si elegimos su plan de 12 meses, su precio es de 6,99 euros al mes (en lugar de 9,99 euros al mes).

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Un agente de IA pensado para ahorrarnos mucho tiempo al día

Un agente de IA no se limita a contestar peticiones. Lo bueno que tienen estos es que permiten organizar tareas, ejecutar determinadas acciones y utilizarlos con ciertas herramientas conectadas. Con Hostinger Agent, por ejemplo, podemos conectar Gmail, Slack o Notion. Esto ayudará al agente a poder investigar y organizar contenido sin tener que empezar desde cero cada vez. Aunque claro, siempre viene bien echar un ojo al resultado para comprobar que todo es correcto.

Vamos a ver la utilidad de uno de estos agentes más fácil con un ejemplo. Imagina que tienes un negocio y quieres hacer una pequeña inversión en anuncios locales. Puedes utilizar Hostinger Agent para que recopile información sobre otros negocios de la zona, identifique qué tipo de mensajes utilizan y cree una propuesta inicial para ayudarnos a distribuir nuestro presupuesto.

De hecho, podemos ir un paso más allá. También podemos recurrir a un agente de IA para que nos ayude directamente a preparar un borrador de artículos, organice información para una campaña o trabaje el SEO básico de una web. Es importante entender que todas estas tareas no nos van a dar un resultado definitivo, pero sí un primer paso que nos servirá de punto de partida y nos ahorrará tiempo.

También nos puede echar una mano en esas tareas tediosas del día a día que hay en cada jornada. Ahí podemos meter respuestas a preguntas frecuentes o hacer resúmenes diarios de información para tener un seguimiento activo de la jornada. Además, si conectamos el agente a otras aplicaciones, podremos reducir de esta forma pasos intermedios que nos suelen robar muchos minutos del día.

Ahora bien, ¿eso quiere decir que se le puede delegar cualquier tarea a un agente de IA? La respuesta es que no. Hay ciertos ámbitos que requieren que revisemos cada paso del proceso, como pueden ser temas fiscales, asuntos legales u operaciones delicadas que impliquen datos sensibles. La IA nos puede echar una mano, pero no es una herramienta infalible a la que debamos confiarle cualquier cosa sin supervisión.

Como ya hemos explicado un poco más arriba, la forma más económica de tener Hostinger Agent ahora mismo es apostar por su plan de 12 meses. El precio total del mismo es de 83,88 euros y con ello tendremos 1.000 créditos al mes para gastar. Es importante señalar que esto no equivale a 1.000 tareas, sino que cada tarea consume un número determinado de créditos (va en función de su complejidad).

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Imágenes | Hostinger

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