El iPad mini 8 estrena pantalla OLED, pero también es más caro que la anterior generación: ¿merece la pena dar el salto?

Han pasado un par de años desde que Apple lanzó su iPad mini 7 y ahora, por fin, va a llegar una nueva generación. El iPad mini 8 llegará con cambios importantes, pero... ¿son suficientes? En este artículo vamos a desgranar los puntos clave de la nueva generación y compararla con la anterior.

Las diferencias entre los iPad mini 7 y iPad mini 8

El iPad mini que abraza la tecnología OLED

iPad mini 7 (izquierda) y iPad mini 8 (derecha).

La novedad más importante que vemos en la nueva generación reside en su pantalla OLED. No solo por el hecho de contar con esta tecnología, sino porque, hasta ahora, solo la veíamos en los iPad Pro. Y es un añadido bastante atractivo, sobre todo para consumir contenido multimedia o para trabajar con determinadas apps de edición.

También es importante señalar que el nuevo iPad crece en tamaño con respecto a la generación anterior. La diferencia es pequeña, pero ahora pasamos de las 8,3 pulgadas a las 8,5 pulgadas. Esto, por supuesto, también se nota en el tamaño del iPad, así como también en el peso. En cualquier caso, remarcamos que la diferencia es pequeña.

Donde Apple se ha quedado a medio camino es en la tasa de refresco, ya que la nueva generación se queda en los 60 Hz. De esta forma, no encontramos una actualización como vimos con la llegada del iPhone 17 y el resto de móviles (salvo algunas excepciones); tal vez para la próxima generación.

El procesador de los iPhone más actuales

Han pasado dos años desde que Apple lanzó el iPad mini 7, por lo que con la llegada de una nueva generación también nos encontramos con un chip más reciente. El iPad mini 8 viene con el A20 Pro incorporado, un chip potente y solvente para tareas del día a día.

Este chip es el mismo que incorporan algunos de los iPhone más actuales, como es el caso del iPhone 18 Pro Max (y también el iPhone 18 Pro) o el reciente iPhone Duo. De hecho, es el más potente que vemos en la telefonía de Apple.

Mantiene las configuraciones añadiendo la pantalla nanotexturizada

A diferencia de lo que vimos con la llegada del iPhone 17 y otros móviles, que se adaptaban a las necesidades actuales ofreciendo configuraciones básicas de almacenamiento más altas de lo que encontrábamos en la marca hasta el momento, el nuevo iPad mini 8 mantiene las configuraciones de su generación anterior; esto es: 128 GB, 256 GB y 512 GB.

No obstante, cabe señalar que, además de su correspondiente versión WiFi + Cellular, también estará disponible una versión con pantalla nanotexturizada, ideal para que los reflejos no nos molesten mientras utilizamos la tablet. Eso sí, únicamente será opcional en las configuraciones de 256 GB y 512 GB.

Los precios actuales de los iPad mini

Durante estos últimos meses, Apple ha subido el precio de muchos de sus dispositivos. El iPad mini 7 no se ha salvado de esta subida, por lo que hoy nos saldría más caro dar el salto a esta generación anterior; algo muy a tener en cuenta para decidir cualquiera de las dos tablets.

Actualmente, el iPad mini 7 tiene un precio de 659 euros, mientras que el iPad mini 8 se pondrá a la venta por un precio de 749 euros. La diferencia es de 90 euros. En ambos casos hablamos de las configuraciones más básicas: 128 GB de almacenamiento interno y versión WiFi.

¿Qué iPad elegir?

Por qué elegir el iPad mini 7

El iPad mini 7 sigue siendo una buena tablet. Quizás no tenga la misma pantalla, pero tiene mucho que ofrecer. Sus puntos más destacables son:

Su precio actual : ahora mismo, esta tablet es más barata que la nueva generación. Ideal si buscamos el mejor precio posible.

: ahora mismo, esta tablet es más barata que la nueva generación. Ideal si buscamos el mejor precio posible. Las ofertas a futuro : al llevar más tiempo en el mercado, puede que veamos más y mejores ofertas en este modelo durante las próximas semanas (ojo al Black Friday) o meses.

: al llevar más tiempo en el mercado, puede que veamos más y mejores ofertas en este modelo durante las próximas semanas (ojo al Black Friday) o meses. El tamaño: la diferencia de tamaño con la nueva generación es pequeña, pero el iPad mini 7 es idea si queremos el modelo más pequeño.

Por qué elegir el iPad mini 8

El iPad mini 8 llegará el próximo 6 de noviembre por todo lo alto. Donde más destaca es en:

La nueva pantalla : cuenta con tecnología OLED, por lo que es ideal para consumir contenido multimedia o trabajar con algunas apps de edición.

: cuenta con tecnología OLED, por lo que es ideal para consumir contenido multimedia o trabajar con algunas apps de edición. El nuevo chip : es el que incorporan los iPhone más potentes.

: es el que incorporan los iPhone más potentes. La opción de su pantalla nanotexturizada: se podrá comprar con esta tecnología para evitar los reflejos en pantalla.

Ficha técnica de los iPad mini 7 y iPad mini 8

iPad mini 7 iPad mini 8 DIMENSIONES Y PESO Alto: 19,54 cm Ancho: 13,48 cm Grosor: 0,63 cm Peso: 293 g (WiFi) / 297 g (WiFi + Cellular) Alto: 19,53 cm Ancho: 13,26 cm Grosor: 0,54 cm Peso: 255 g (WiFi) / 263 g (WiFi + Cellular) PANTALLA IPS LCD de 8,3 pulgadas Resolución de 2.266 x 1.488 60 Hz de tasa de refresco Brillo de 500 nits OLED de 8,5 pulgadas Resolución de 2.316 x 1.512 píxeles 60 Hz de tasa de refresco Brillo de 600 nits PROCESADOR Apple A17 Pro Apple A20 Pro ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB AUTONOMÍA Hasta 10 horas de navegación y reproducción de vídeo Hasta 10 horas de navegación y reproducción de vídeo CÁMARA TRASERA 12 MP con f/1,8 12 MP con f/1,8 CÁMARA FRONTAL 12 MP con f/2,4 12 MP f/2,4 CONECTIVIDAD Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G (en versiones Wi-Fi + Cellular) eSIM (en versiones WiFi + Cellular) USB-C WiFi 7 Bluetooth 6.0 5G (en versiones WiFi + Cellular) eSIM (en versiones WiFi + Cellular) USB-C PRECIO Desde 659 euros Desde 749 euros

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Imágenes | Pedro Aznar, Apple

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