Últimos días para votar por tus favoritos en los Premios Xataka Verisure 2026

Llevamos unos días recibiendo vuestras votaciones para elegir los finalistas de los Premios Xataka Verisure 2026, que celebramos el próximo 17 de noviembre, pero por si te lo has perdido, aprovechamos para recordar que aún puedes ayudarnos a elegir los mejores productos tecnológicos del año.

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

Este año tenemos 30 categorías diferentes, incluyendo nuevas como 'Mejor freidora de aire', 'Mejor móvil calidad-precio' o 'Mejor router'.

Solo los productos más votados pasan a la final, en la que vuestros votos también ayudan a elegir a los ganadores.

Recordamos que el plazo de votación es hasta el 29 de octubre a las 23:59h.

Vota en los Premios Xataka Verisure 2026

Os dejamos por aquí los formularios de votación para cada una de las categorías:

Mejores móviles

Mejor tablet y smartwatch

Mejores ordenadores y accesorios

Mejores televisores y dispositivos de sonido

Mejores electrodomésticos y dispositivos en el hogar

Mejor coche eléctrico y mejor coche híbrido

Mejores herramientas de IA

Mejor plataforma de streaming

Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!

Cómo funcionan las votaciones

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:

Votación del público: es en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.

En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.

¡Muchas gracias por participar!

Imagen | Xataka