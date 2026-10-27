Mbappé se ríe de un meme donde le comparan con Mao Zedong y China veta la emisión de LaLiga dentro del país

El 16 de octubre, el Real Madrid pedía la dimisión de Javier Tebas, presidente de LaLiga, con un comunicado. Un viernes como otro cualquiera, pensamos quienes seguimos con más aburrimiento que interés el cruce de declaraciones y afrentas entre el club y la organización de la competición doméstica.

Apenas 11 días después ha sido Kylian Mbappé, estrella madridista, el que ha dado un golpe a LaLiga. Uno muy duro que se ha llevado por delante también sus propios contratos de patrocinio. Uno que nos demuestra, una vez más, lo desconocedores que somos de la cultura china.

¿Qué ha pasado? 26 de octubre, en Londres se preparan para entregar el Balón de Oro. Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, es uno de los máximos favoritos. No sabe que un vídeo grabado para el programa The Bridge hace más de medio año está a punto de desatar un terremoto en las oficinas de LaLiga y de sus representantes.

Antes de entrar a grabar y mientras lo maquillan, a Mbappé le hacen unas preguntas. "¿Cuál es tu meme favorito?", es una de ellas. La respuesta: "Con el que más me he reído es uno en el que pusieron un vídeo de un tipo, creo que es un dictador chino, y le pusieron mi cara. Lo uso mucho con mis amigos". Ese "dictador chino" es Mao Zedong. Palabras mayores.

Las consecuencias han sido tremendas. China ha vetado los partidos de LaLiga y los anuncios que utilizaban al delantero madridista como reclamo serán eliminados de marquesinas, vallas y cualquier otro espacio publicitario.

¿Por qué? Mao Zedong es una de las figuras mitificadas por el Partido Comunista de China que dirige el país. Político, filósofo y revolucionario, Mao Zedong dirigió la insurrección contra el Partido Nacionalista de China, lo que acabó en una guerra civil. Conseguido el poder, fundó lo que hoy es la República Popular de China. Desde entonces el país se sostiene sobre el sistema de partido único.

Considerado por gran parte del mundo como "dictador", Mao Zedong es una figura controvertida, incluso, dentro del propio Partido Comunista de China. Es, sin duda, uno de los grandes artífices para la fundación del país y del sistema político que hoy gobierna allí pero también se le considera el responsable de la gran hambruna china que acabó con la vida de millones de personas tras dirigir el Gran Salto Adelante. Apartado en la práctica del poder, la Revolución Cultural se lo devolvió hasta su muerte en 1976.

Con el paso de los años, el Partido Comunista de China ha tenido que lidiar en un complejo juego de equilibrios entre la veneración por la figura histórica y la asunción de fórmulas equivocadas para poder aplicar reformas que han sido claves en el crecimiento económico del país.

Las consecuencias. Pese a que es complicado encajar a Mao Zedong en la actual China, la figura sigue siendo intocable para el Partido Comunista de China que rechaza cualquier tipo de broma y la trata como un insulto. Para los dirigentes chinos, no es admisible utilizar la imagen de su pasado dirigente para ser suplantado por Kylian Mbappé o cualquier otra personas. Y mucho menos que se le llame "dictador".

La consecuencia inmediata es que, tal y como explican medios chinos, la televisión estatal china ha dejado de emitir los partidos de LaLiga y todos aquellos partidos y eventos en los que intervenga la estrella francesa. Además, se han retirado los anuncios en los que participa y las marcas chinas Dongpeng y Mengniu han confirmado que rompen sus contratos de patrocinio.

En Cadena Ser señalan que el portavoz de Exteriores de China ha asegurado lo siguiente: "Hemos tomado nota de los informes pertinentes a este asunto. Las palabras y acciones que ofendan los sentimientos del pueblo chino se enfrentarán, naturalmente, a la resistencia conjunta de todos los sectores de la sociedad china".

La reacción de Mbappé. Generado el fuego, Kylian Mbappé ha publicado en sus redes sociales un comunicado en francés, chino e inglés donde se disculpa por las declaraciones.

"Reaccioné ante una imagen mía en la que aparecía escenificando una situación. Mis palabras fueron desafortunadas, y hoy comprendo que han herido a muchas personas en China y dentro de la comunidad china en todo el mundo. Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan podido ofender. Esa no era, en absoluto, mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lamento sinceramente lo ocurrido.

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La reacción de LaLiga. Desde LaLiga han hecho lo propio con un comunicado en redes sociales. También su presidente, Javier Tebas, ha publicado el mismo texto... en chino:

"LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes"

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No es casual que los máximos responsables de la competición doméstica hayan salido a pedir disculpas lo más rápidamente posible. El mercado chino es enorme y desde hace una década se trabaja por aumentar sus ingresos desde esta parte del mundo.

Para atraer interés, televidentes e ingresos, se llevó a cabo el cambio de horarios que puso partidos a las 12:00, 13:00 y 16:00 horas estaba claramente dirigido a generar interés en esta parte del mundo. El año pasado, LaLiga abrió su primera academia en el país. Y todo tipo de clubes, entre ellos por supuesto el Real Madrid, han creado escuelas allí para mejorar su presencia e imagen pero también para buscar nuevos talentos.

Un meme. Que Kylian Mbappé haya sido comparado con Mao Zedong tampoco es nuevo. Años atrás, la estrella madridista ha sido comparada con Donatello, personaje de Las Tortugas Ninja. Sin embargo, con el paso de los años su imagen en redes sociales ha ido apuntando a personajes de posturas más... totalitarias, haciendo una metáfora con su supuesto comportamiento dentro de sus equipos, antes el PSG y hoy el Real Madrid.

Su postura antirracista, sus declaraciones contrarias a la extrema derecha francesa o su última polémica relacionada con Ceuta y la entrada de miles de inmigrantes le ha hecho ganarse memes en los que se le igualaba a las históricas figuras comunistas. Algunos montajes lo han situado junto a Marx, Engels, Lenin, Stalin y, por supuesto, Mao Zedong.

Desde el año pasado, y especialmente durante el pasado Mundial de Estados Unidos, los montajes en los que se representaba a Kylian Mbappé como un dictador han sido recurrentes. En numerosas ocasiones se le ha representado vestido con indumentaria militar para recalcar su supuesto comportamiento totalitario. Incluso Ousmane Dembélé se ha referido a su compañero en la selección francesa como "Mobutu", en alusión al dictador que gobernó Zaire.

Perdidos. La polémica desatada y la fuerte reacción china es un ejemplo más de lo lejos que están algunas figuras de entender el impacto de sus decisiones o declaraciones en el país.

En 2024, Leo Messi tuvo que enfrentar una crisis de imagen en China porque fue suplente durante un partido amistoso organizado en Hong Kong y por el que se habían pagado dos millones de euros. Por si no fuera suficiente, la estrella argentina que había alegado una lesión de última hora, jugó unos días más tarde algunos partidos amistosos en Japón, nación históricamente enfrentada con China, lo que se tomó como una afrenta mayor.

La respuesta de los aficionados chinos, que abuchearon a Messi cuando se mantuvo en el banquillo, provocó que tuviera que pedir disculpas en Weibo, la red social china. Lo mismo le sucedió a Cristiano Ronaldo después de que su equipo, Al Nassr, cancelara una gira china a 24 horas de dar comienzo. En aquella ocasión, el astro portugués estuvo más rápido y publicó una disculpa inmediatamente. El equipo saudí también devolvió las entradas, una forma de actuar que fue comparada con el caso del argentino.

Foto | Imagen creada con ChatGPT

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