China pone en jaque a Anthropic: la competencia de sus modelos amenaza su valoración antes de salir a Bolsa

Anthropic se está preparando para salir a Bolsa. Si su plan sigue su curso, este laboratorio de inteligencia artificial (IA) estadounidense comenzará a cotizar en el mercado bursátil en noviembre. El espectacular desarrollo que han experimentado sus modelos de frontera (y también los de algunos de sus competidores) durante los últimos seis meses es una baza a su favor que podría ayudarle a alcanzar una valoración altísima. De hecho, algunos analistas sostienen que puede obtener una valoración de aproximadamente dos billones de dólares.

No obstante, esta valoración no es unánime. Hedgeye Risk Management, una firma estadounidense de análisis financiero, sostiene que la competencia procedente de China amenaza la valoración final de Anthropic, que podría no pasar de 1,5 billones de dólares. Es una cifra descomunal, no cabe duda, pero si finalmente se cumple esta previsión, una valoración 500.000 millones de dólares más baja sería un auténtico varapalo para la compañía liderada por Dario Amodei.

La fortaleza de los laboratorios de IA chinos reside en su capacidad de colocar en el mercado alternativas económicas, muchas de ellas con pesos abiertos, que permiten a las empresas y los desarrolladores ejecutar modelos sin depender de los servicios comerciales de Anthropic. Los modelos de pesos abiertos tienen cada vez más relevancia en el mercado de la IA. De hecho, ya representan aproximadamente la mitad de los tokens que se procesan mundialmente, y ahora mismo no hay ningún indicador que anticipe un cambio de tendencia.

La rentabilidad de Anthropic, a examen

Durante los últimos seis meses la distancia que separa a los modelos de IA de frontera estadounidenses y chinos desde un punto de vista tecnológico se ha reducido. Moonshot AI, DeepSeek o Z.ai, entre otros laboratorios chinos, tienen modelos muy avanzados capaces de pisar los talones a las propuestas más sofisticadas de OpenAI, Anthropic o Google, lo que está alimentando una corriente de pensamiento que se plantea si es realmente necesario afrontar las enormes inversiones que están haciendo los laboratorios estadounidenses.

UN VISTAZO A...

Sus ingresos durante el tercer trimestre de 2026 han alcanzado los 16.800 millones de dólares, casi un 50% más que en el trimestre anterior

Algunas compañías chinas están encareciendo el precio de sus modelos. Z.ai ha subido varias veces el coste de sus modelos GLM, y DeepSeek duplicó en agosto el precio de su modelo insignia V4. Aun así, las propuestas chinas continúan siendo más económicas que las estadounidenses equiparables, y la ventaja de estas últimas en el plano tecnológico es cada vez menor. Este escenario es, precisamente, el que está arrojando dudas sobre la rentabilidad de Anthropic a pesar de que sus últimos resultados económicos han mejorado.

Sus ingresos durante el tercer trimestre de 2026 han alcanzado los 16.800 millones de dólares, casi un 50% más que en el trimestre anterior. Sin embargo, Hedgeye Risk Management defiende que su crecimiento se ha ralentizado y que la expansión del uso de los modelos de IA no garantiza mayores ingresos si los precios se estancan o disminuyen. La presión de la competencia procedente de China se está incrementando en el momento más delicado para Anthropic.

Sea como sea, Anthropic no se ha quedado de brazos cruzados. Su estrategia de defensa más contundente pasa por dificultar a los laboratorios chinos que desarrollen sus modelos de frontera mediante destilación de Claude. De esta forma, sobre el papel las empresas chinas se verán obligadas a invertir más en investigación y perderán competitividad. Anthropic asegura que ya ha conseguido reducir esta práctica en un 99%, y que las medidas que ha aplicado han afectado a sus ingresos entre un 5% y un 7%. ¿Será suficiente para aplacar la posible desconfianza de algunos inversores? Lo comprobaremos en noviembre.

Imagen | Xataka con ChatGPT

Más información | SCMP

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