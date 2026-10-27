El Metro de Madrid confirma un cambio histórico: doble cabecera y 400 millones de euros para nueva ampliación

Casi se daba por hecho y ahora ha terminado por confirmarse: el Metro de Madrid ya tiene diseño final para la prolongación de la Línea 1. Lo hará con una inversión de 400 millones de euros, la creación de la primera doble cabecera de la historia en el suburbano y el cambio de algunas estaciones.

¿Qué se ha aprobado? Madrid ya tiene una nueva línea de Metro para Madrid Nuevo Norte, una reforma integral en la zona norte de la capital y que también era conocida como Operación Chamartín antes de que el proyecto final fuera elegido. Este proyecto creará un nuevo parque y 10.500 viviendas, la ampliación de la Línea 1 de Metro viene a dar servicio a estas actuaciones.

Finalmente y con cinco proyectos encima de la mesa, lo que se ha propuesto es extender la actual Línea 1 de Metro con una ramificación que partirá de la estación de Chamartín. Esta era la única alternativa que proponía esta solución, las otras cuatro optaban por crear una nueva línea que conectara con la estación de Chamartín.

¿Qué hay de novedoso? Por primera vez, el Metro de Madrid tendrá una línea con dos cabeceras. La extensión de la actual Línea 1 contará con tres estaciones llamadas Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Esta última junto a Pinar de Chamartín (que conecta con la línea 4) será uno de los dos inicios de la línea.

Por lo tanto, quienes viajen en la Línea 1 dirección norte tendrán que fijarse si su tren lleva por destino Pinar de Chamartín o Fuencarral Norte, tal y como sucede en otras ciudades europeas donde dos trenes con destinos diferentes pasan por un mismo andén.

Lo que se ha desechado es la absorción planteada de la Línea 4 sobre la Línea 1 en las estaciones de Bambú y Pinar de Chamartín. El primer proyecto planteaba que la cabecera de la Línea 4 se cambiara a Chamartín. Esto eliminaba esa doble cabecera pero obligaría a los vecinos que viajan al sur a hacer un transbordo apenas dos paradas después de haber tomado el tren, lo que provocó cierto rechazo.

¿Cuánto y cuándo? El nuevo proyecto de ampliación de la Línea 1 de Metro costará unos 400 millones de euros. El proyecto elegido, a pesar de que las opciones alternativas contaban con crear una nueva línea, es el más caro de todos tal y como explican en elEconomista.

Entre las otras cuatro alternativas, dos de ellas optaban por hacer una excavación casi en superficie y los otros dos eran partidarios de hacer excavaciones profundas para pasar por debajo de la M-30. Todos ellos se movían en presupuestos de entre 250 y 265 millones de euros.

En cuanto a la ejecución de las obras, de momento hay que redactar y aprobar los proyectos constructivos. Se espera que este proceso salga adelante entre 2027 y 2028 y que las obras se extiendan entre 2030 y 2032.

Una renovación profunda. La extensión de la Línea 1 de Metro de Madrid se enmarca dentro de una ampliación histórica. Además de esta bifurcación, la ciudad se encuentra inmersa en la ampliación de la Línea 11, conocida como La Gran Diagonal. Este ramal pasará de ser uno de los más cortos de la ciudad a uno de los que más kilómetros sume, dando servicio al este de la capital.

Además, también hay planteada una extensión de la Línea 10 en el sur de Madrid para ofrecer una salida más rápida hasta la capital a municipios como Leganés o Móstoles que ahora mismo tienen que ir hasta Alcorcón para conectar con esta salida hacia el norte de la ciudad.

Foto | Metro de Madrid

En Xataka | Hace 25 años, Metro de Madrid se enfrentó a un gigantesco reto: remover 300.000 m3 de tierra y construir un túnel por debajo de la M-40