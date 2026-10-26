Elon Musk prometió una película de 'La Odisea' generada con IA y Grok acaba de publicar sus primeros siete minutos

Nuestra capacidad de asombro se está erosionando. Desde que OpenAI abrió ChatGPT al público, el 30 de noviembre de 2022, la inteligencia artificial (IA) no ha dejado de sorprendernos poniendo en nuestras manos capacidades que antes de esa fecha parecían imposibles. Hoy, casi cuatro años después, la adopción de la IA en los países más desarrollados es muy amplia, y las prestaciones de los grandes modelos de lenguaje rivalizan con las capacidades que hemos visto innumerables veces en las películas de ciencia ficción.

La industria cinematográfica no se está manteniendo al margen de esta tecnología. Las productoras están usando la IA para escribir guiones, generar storyboards, crear ilustraciones conceptuales, desarrollar efectos visuales, doblar voces, escribir subtítulos... Todos estos procesos son importantes en la producción de una película, pero la IA ya puede ir más allá. De hecho, Elon Musk prometió en julio de este año que Grok Imagine tendrá listo antes de que acabe 2026 un largometraje basado en 'La Odisea', el poema épico de Homero.

Esta iniciativa del líder de xAI responde a las críticas que hizo públicamente a 'La Odisea' de Christopher Nolan, estrenada en los cines españoles el pasado 17 de julio. A Elon Musk esta película no le gustó nada. "Chris Nolan ha perdido su integridad", dijo en X. "Chris Nolan ha profanado La Odisea para poder optar a un Óscar", concluyó meses después en la misma red social. No obstante, no se limitó a dar visibilidad a sus críticas. Esta fue la promesa con la que cerró su discusión en X: "Antes de que termine este año, Grok Imagine hará un largometraje de 'La Odisea' que será históricamente preciso y fiel al arte de Homero".

Ya tenemos los primeros siete minutos

Tres meses después de que Elon Musk hiciese su promesa, ya tenemos las primeras imágenes de su versión de 'La Odisea'. Es un vídeo de poco más de 7 minutos que, a modo de primer capítulo, nos mete de lleno en los prolegómenos de la aventura protagonizada por Ulises. Ha sido realizado utilizando Grok Imagine, la herramienta de generación de imágenes y vídeos de xAI, por la productora Wonder Studios y bajo la dirección de Dev Walker, un realizador que está vinculado a la producción audiovisual mediante IA.

Una buena película no se sostiene solo sobre imágenes realistas y composiciones grandilocuentes

Como cabía esperar, las reacciones que ha desencadenado la publicación de este vídeo en X son de todos los sabores. Algunas personas alaban su fotorrealismo, mientras que otras critican su calidad cinematográfica. El realismo de las imágenes en muchos momentos es impresionante, de eso no cabe duda, y la atmósfera está bastante lograda. Sin embargo, es evidente que una buena película no se sostiene solo sobre imágenes realistas y composiciones grandilocuentes. Juzgar esta producción solo por sus siete primeros minutos es injusto, pero este adelanto nos permite hacernos una idea bastante precisa acerca de qué podemos esperar de 'La Odisea' de Elon Musk.

Todavía está por ver si las "interpretaciones" de los personajes generados por la IA son convincentes en los momentos que requieren expresividad y emotividad. Y si el ritmo narrativo tiene la fuerza que podemos esperar de una producción épica. En cualquier caso, más allá de la calidad que finalmente tenga esta versión de 'La Odisea', no cabe duda de que la IA es una herramienta muy poderosa que en las manos de un director de cine y un equipo creativo experimentados podría en el futuro proponernos experiencias muy satisfactorias. Ya lo veremos.

De momento nos mantendremos a la expectativa para ver qué consiguen hacer Dev Walker y el equipo de Wonder Studios, y si realmente, como ha prometido Elon Musk, hacen justicia a la obra de Homero.

Imagen | Grok Imagine

Más información | Grok Imagine

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