Hay una guerra que China ya le está ganando a EEUU: la adopción masiva de la IA

La pugna que mantienen EEUU y China en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) tiene dos frentes bien diferenciados. El desarrollo de los modelos de frontera por el momento lo lideran los laboratorios estadounidenses, aunque las empresas de IA chinas les pisan los talones. El otro frente requiere conseguir con la máxima eficacia posible que las capacidades de los modelos más avanzados contribuyan a incrementar la productividad de la población. Y para lograrlo es necesario que la penetración de esos modelos sea lo más alta posible.

En este último terreno China va por delante. Según una encuesta realizada por el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley, el 80% de las personas encuestadas en China afirma que usa la IA para fines personales como mínimo una vez a la semana, mientras que en EEUU esa cifra se reduce al 54%. La diferencia es abultada. No obstante, hay un matiz importante que no debemos pasar por alto: las cifras que ha recogido Morgan Stanley se ciñen a las personas a las que ha preguntado, por lo que no tienen por qué encajar exactamente con la adopción por parte de la población general.

Aun así, esta encuesta es importante porque en teoría nos permite formarnos una idea bastante certera acerca de cómo están penetrando los modelos de IA en la población de estos dos países rivales. Este banco estadounidense atribuye la ventaja de China a la integración de la IA en aplicaciones que los usuarios ya utilizan de forma cotidiana, como las apps de compra, mensajería, búsqueda o entretenimiento. De esta forma los usuarios no tienen por qué alterar su rutina; pueden comenzar a usar las funciones de la IA de una manera natural. No hay fricción.

La adopción de la IA en China está cambiando a toda velocidad

Antes de seguir adelante, una precisión importante: la encuesta incluyó a 2.000 ciudadanos chinos de entre 18 y 59 años procedentes de ciudades de primer a cuarto nivel. Desafortunadamente, no conocemos cuál ha sido la muestra con la que ha trabajado Morgan Stanley en EEUU. Sea como sea, hay otro dato relevante en el que merece la pena que nos detengamos: en 2024 usaban la IA generativa en este país asiático 249 millones de personas. Un año después esa cifra se incrementó hasta los 602 millones.

El 64% de los encuestados chinos utiliza cinco o más herramientas de IA

Estos números nos permiten llegar a una conclusión evidente: el punto de partida de China no es una pequeña comunidad de usuarios avanzados que crece lentamente; está consiguiendo llevar la IA generativa a una escala masiva y en un plazo de tiempo extraordinariamente breve. Además, Morgan Stanley sostiene en su informe que el 64% de los encuestados chinos utiliza cinco o más herramientas de IA. Este escenario se conoce como multihoming, y no es otra cosa que la costumbre de los usuarios de no ceñirse necesariamente a una sola IA; prefieren usar cada una en aquel escenario en el que les ayuda más.

Algunas de las apps que incorporan servicios de IA más populares en China son WeChat, que puede ser considerada un ecosistema completo por lo amplias que son sus funcionalidades; Alipay, Taobao, Douyin, Meituan o Baidu, entre otras. La oferta es amplísima, y precisamente este abanico de opciones tan grande está propiciando el multihoming en la población china. Lo más interesante en este contexto es que el auténtico cambio en los hábitos de los usuarios se consolida cuando los modelos de IA comienzan a ejecutar acciones y no se limitan solo a "hablar" a través de un chat.

En China es muy habitual que los usuarios utilicen una app dotada de IA para, por ejemplo, buscar algo, comprarlo, pedir comida, reservar un viaje, pagar un hotel o consultar información. Todo desde la misma app. O, mejor dicho, desde la misma superapp, que es como las llaman en este país asiático. No obstante, para que una app ofrezca a los usuarios todos estos servicios es necesario que disponga de la infraestructura adecuada, los datos, los servicios de pago y las relaciones con las tiendas adecuadas. Y la ventaja que tienen las empresas chinas en este escenario probablemente va a ser difícil de salvar.

Imagen | Generada por Xataka con ChatGPT

Más información | SCMP

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