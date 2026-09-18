Ya disponible en España (y con descuentazo) el Lefant A1 Pro, un purificador de aire muy enfocado a hogares con perros o gatos

Aunque solemos relacionar los purificadores de aire con la primavera, lo cierto es que son muy útiles también ahora con la llegada del otoño y el invierno. Como abrimos menos las ventanas por culpa del frío, nos puede ayudar con el polvo y ciertos alérgenos. Además, vienen genial si tenemos mascotas en casa para combatir los malos olores que pueden provocar elementos como areneros.

Si quieres uno de estos dispositivos y buscas uno especialmente pensado para hogares con mascotas, quizás te encaje muy bien en casa este Lefant A1 Pro: está disponible en la tienda de la marca en Amazon por 199,99 euros, aunque si usamos el código 'D4MTAREA' se queda en solo 139,99 euros (eso sí, solo hasta el 27 de septiembre).

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Un purificador de aire ideal para hogares con mascotas

Empecemos a hablar de este purificador de aire Lefant con su sistema de entrada de aire. El dispositivo combina una cubierta exterior que gira en 360 grados con cuatro entradas independientes y un vórtice de succión situado en la base. ¿En qué se traduce eso? En que todo lo que va absorbiendo el dispositivo no se acumula en un solo lado, sino que se distribuye. De esta forma, el filtro interno tardará más en llenarse. Además, lo hace alcanzando 450 metros cúbicos/hora de flujo total y un CADR de 350 metros cúbicos/hora.

El purificador, además, utiliza un sistema de filtrado HEPA H13 de grado médico, el cual promete una eficacia del 99,97 %. Con él, el purificador podrá atrapar partículas finas como polvo, polen o incluso caspa animal, eliminando además olores y otros compuestos volátiles gracias al carbón activado. Al filtro HEPA le acompaña una primera capa de malla, lo que viene a ser un escudo frente a pelo grueso y pelusa que se puede desmontar y lavar de forma muy sencilla.

Junto a todo lo anterior, el Lefant A1 Pro tiene un sensor que va midiendo continuamente las partículas que hay en suspensión en la habitación. A través de una pequeña pantalla, el dispositivo nos irá indicando cómo es la calidad del aire con un código visual muy intuitivo de tres colores (verde, azul y rojo). También cuenta con WiFi de 2,4 Ghz y conectividad con la app propia de Lefant para que podamos controlarlo cómodamente desde el móvil.

Dos puntos más a tener en cuenta sobre este purificador en materia de diseño. Se trata de un dispositivo compacto que apenas mide 278 x 425 milímetros, lo que nos permite colocarlo casi en cualquier sitio y facilita moverlo de una habitación a otra. Además, como ya hemos dicho antes, está muy diseñado para evitar posibles accidentes con mascotas gracias a un centro de gravedad bajo, rejilla protectora estrecha, cable de alimentación reforzado y un apagado automático que se activa si el dispositivo se inclina demasiado.

Todo junto hace que estemos ante un purificador muy versátil que, especialmente, es muy recomendable si convivimos en casa con mascotas como perros y gatos.

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Imágenes | Lefant

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