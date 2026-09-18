La Ninja Crispi se reinventa con un nuevo modelo que ya está disponible: mantiene el cristal, pero ahora con doble cesta

Las freidoras de aire con recipientes de cristal están muy de moda y una de las marcas que más modelos tiene en su catálogo es Ninja. Ya os hemos hablado de la Ninja Crispi (y su versión Pro), pero la marca acaba de lanzar un nuevo modelo: se llama Ninja Crispi DualZone y la tenemos disponible por 329,99 euros en la tienda oficial de Ninja (y en Amazon).

Ninja CRISPi DualZone Freidora de aire de cristal de doble cajón, 8 funciones de cocción, dos alimentos a la vez, recipientes de vidrio sin PFAS, tapas de almacenamiento, piedra/dorado DD103EUSD1 Hoy en Amazon — 329,99 € Ninja — 329,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una freidora de aire que sigue apostando por el cristal, pero ahora con dos cestas

Esta nueva Crispi es, según explica la marca, la primera freidora de aire de doble cesta con recipientes de cristal que llega a España. Este tipo de freidoras son muy útiles porque son muy versátiles: te permiten cocinar dos platos a la vez, un plato con su guarnición o, si lo necesitas, más cantidad de un mismo plato a la vez.

Cada cesta tiene una capacidad de 3,8 litros, lo que hace una capacidad total de 7,6 litros. Además, al ser los recipientes de cristal, podremos consultar en todo momento la cocción y, posteriormente, usarlos para almacenar el plato ya cocinado (los recipientes vienen con su tapa). La freidora, con su tecnología Smart Finish, permite configurar tiempos de cocción y temperatura diferentes para cada cesta. Esto es ideal para acaben a la vez.

Esta Crispi viene con 8 funciones de cocción diferentes, entre las que están asar, deshidratar, recuperar el crujiente y frementar. Un punto muy interesante de que los recipientes sean de cristal es que son fáciles de limpiar y aptos para el lavavajillas, lo que hace que su mantenimiento sea bastante sencillo.

⚡ EN RESUMEN: ninja crispi dualZone ✅ LO MEJOR Poder ver lo que cocinas (en ambas cestas): Tener dos cestas para cocinar es muy cómodo y versátil, pero siempre es mejor si encima puedes ver lo que estás cocinando.

Tener dos cestas para cocinar es muy cómodo y versátil, pero siempre es mejor si encima puedes ver lo que estás cocinando. La comodidad de los recipientes de cristal: Estos recipientes, además de fáciles de limpiar, te permiten llevarlos directamente a la mesa o guardar lo que sobre en el frigorífico sin ensuciar más. ❌ LO PEOR Su precio de lanzamiento: Sus casi 330 euros hacen que sea una freidora de aire con un precio elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una freidora de aire de doble cesta y quieres que tenga recipientes de cristal. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más económica, incluso si eso implica no tener doble cesta o que los recipientes no sean de cristal.

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