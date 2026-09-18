En 2013, alguien rastreó los envíos de la BBC. Encontró en un almacén de Nigeria 9 episodios perdidos de una de las series más famosas de la historia

Durante décadas, decenas de episodios de una de las series más aclamadas y seguidas de Reino Unido parecía haberse perdido para siempre. La BBC había destruido buena parte de su televisión antigua para liberar espacio y reutilizar materiales, pero había una posibilidad de encontrarlas: algunas copias habían viajado al extranjero antes de desaparecer en Reino Unido. En 2013, Philip Morris decidió seguir aquel rastro de envíos.

Acabó en un almacén de Nigeria, frente a unas latas cubiertas de polvo.

Cuando la tele era desechable. Durante buena parte del siglo XX, conservar todos los programas emitidos no parecía especialmente importante. Las cadenas tenían problemas de almacenamiento, las cintas podían reutilizarse y nadie imaginaba que décadas después existiría un enorme mercado para volver a ver aquellas producciones.

La BBC siguió esa lógica durante los años sesenta y setenta y eliminó miles de horas de su archivo, hasta el punto de que más de 100 de los 253 episodios de Doctor Who producidos entre 1963 y 1969 habían desaparecido cuando comenzó la búsqueda internacional de copias supervivientes.

La paradoja a miles de kilómetros. La cadena britanica había destruido sus propias copias, pero durante años también había vendido Doctor Who a televisiones de todo el mundo. Para emitir la serie, las cadenas extranjeras recibían copias físicas en película que debían circular posteriormente hacia otros mercados, regresar o ser destruidas.

Algunas nunca completaron ese viaje, de modo que países como Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Australia o Nigeria terminaron convirtiéndose involuntariamente en depósitos de programas que ya no existían en los archivos británicos.

Seguir el rastro. Philip Morris, director de Television International Enterprises Archive y especialista en localizar material audiovisual desaparecido, convirtió aquellos antiguos movimientos internacionales en una investigación casi detectivesca. Los registros mostraban que determinados episodios habían sido enviados por la BBC a África, pero no existía constancia de que hubieran regresado.

La pista terminó conduciéndolo hasta una estación repetidora de televisión en Jos, en el centro de Nigeria, donde Morris trabajaba con la Nigerian Television Authority y comenzó a revisar el material almacenado allí.

Lata de película que contiene una copia de teleregistro en formato de 16 mm del episodio 2 de The Evil of the Daleks

El estante y las latas. En uno de aquellos almacenes, Morris encontró varias latas de película cubiertas de polvo y todavía identificadas con cinta adhesiva. Al limpiarlas aparecieron las palabras Doctor Who y, cuando comprobó los códigos de las historias, entendió lo que tenía delante.

Había encontrado 11 episodios grabados en película: dos eran capítulos que la BBC ya conservaba, pero los otros nueve llevaban décadas oficialmente desaparecidos y constituían el mayor hallazgo de material perdido de la serie en aproximadamente tres décadas.

Los episodios que regresaron 9 años después. Las grabaciones pertenecían a dos aventuras protagonizadas por Patrick Troughton, el segundo Doctor, emitidas originalmente entre diciembre de 1967 y marzo de 1968. Cinco episodios permitieron completar los seis capítulos de The Enemy of the World, mientras otros cuatro pertenecían a The Web of Fear, una historia especialmente celebrada en la que el Doctor combate contra Yetis robóticos en el metro de Londres.

De golpe, el número de episodios perdidos de Doctor Who cayó de 106 a 97, y actores que habían participado en aquellas grabaciones siendo muy jóvenes pudieron contemplar nuevamente un trabajo que durante décadas habían creído desaparecido.

Metraje de The Abominable Snowmen, del cual se había perdido la mayor parte del material

Desaparece una lata. Sí, porque la historia todavía guardaba un último giro. Entre el material localizado estaba aparentemente el episodio 3 de The Web of Fear, y Morris llegó a fotografiar aquella copia, pero cuando se organizó el regreso del material a Reino Unido ya no estaba allí.

Las circunstancias de su desaparición nunca quedaron aclaradas y se ha planteado que pudo terminar en manos de un coleccionista privado. Por eso ese capítulo continúa siendo la única pieza ausente de una aventura que, durante unos instantes en Nigeria, parecía haberse recuperado completa.

Destruir no significa perder. Desde finales de los años setenta han reaparecido decenas de episodios de Doctor Who gracias precisamente a copias que habían escapado del circuito original de la BBC. Nigeria ha proporcionado varios de esos capítulos y otros han regresado desde televisiones extranjeras, archivos y colecciones privadas, mientras la búsqueda continúa porque todavía existen episodios cuyo destino final se desconoce.

La ironía, en cualquier caso, es difícil de mejorar: la BBC eliminó parte de su propia historia porque pensó que ya no tenía utilidad y, casi medio siglo después, para recuperarla hubo que reconstruir el viaje de unas películas enviadas al otro lado del mundo y abrir un almacén polvoriento en Nigeria.

Imagen | BORNTHISWAYMEDIA, Wikimedia

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