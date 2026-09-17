¡Últimas horas para participar en el sorteo de un iRobot Roomba Mini! Solo para miembros de Xataka Xtra

Mañana se termina el plazo para conseguir un Roomba Mini de iRobot, el robot aspirador más compacto que la firma ha hecho hasta la fecha. Está valorado en 399 euros y queda reservado, como siempre, a los miembros de Xataka Xtra. Si todavía no formas parte de la Comunidad, puedes sumarte por solo 30 euros al año y acceder a sorteos exclusivos como este, a un servidor privado de Discord, a descuentos en servicios digitales y a línea directa con los editores de Xataka a través de El Consultorio.

El sorteo concluye mañana, 18 de septiembre, a las 9:00 hora peninsular española, y el ganador se desvelará ese mismo día a las 11:00. Como siempre, se notificará por correo electrónico, en el servidor exclusivo de Discord y en el artículo original. Puedes encontrarlo en este enlace.

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Cómo participar en el sorteo de un iRobot Roomba Mini

Este sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra. Si ya formas parte de la Comunidad, solo tienes que acceder a tu área de suscriptor y comprobar que tienes marcada la casilla de participación en sorteos. Si ya la activaste en alguno anterior, no tienes que hacer nada más.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si todavía no conoces Xataka Xtra, puedes sumarte por 30 euros al año (o desde dos euros al mes) y acceder a más sorteos exclusivos como este, El Consultorio, el servidor de Discord, descuentos en servicios digitales y encuentros mensuales con los editores.

El ganador se elegirá al azar entre todos los suscriptores participantes, junto con dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo indicado en las bases legales, se contactará al primer suplente, y si este tampoco responde, al segundo. Ganar un sorteo no te excluye de participar en los siguientes. Puedes consultar las bases legales completas aquí.

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