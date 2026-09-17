Jensen Huang, CEO de Nvidia: "No necesitamos nuevas leyes, no necesitamos nuevas regulaciones"

Jensen Huang, CEO de Nvidia, acaba de decirle al mundo que la IA no necesita nuevas leyes. Al hablar en la conferencia Dreamforce de Salesforce esta semana, Huang argumentaba que la seguridad es algo que las empresas pueden gestionar por sí mismas, sin necesidad de legislación. El máximo responsable de Nvidia lo hace en mitad de uno de los debates más tensos de la IA, en un punto en el que las grandes tecnológicas consideran pisar el freno por motivos de seguridad para la humanidad.

Petición urgente. La industria de la IA está dividida en términos de cómo gestionar sus propios riesgos. Días antes, los grandes nombres de la IA pidieron conjuntamente la desaceleración coordinada en la investigación de la IA para dar tiempo a que el trabajo de seguridad se ponga al día. La petición, coordinada por Dario Amodei, CEO de Anthropic, fue apoyada por Sam Altman, CEO de OpenAI; Elon Musk, CEO de la ahora SpaceXAI; Demis Hassabis, responsable de Google DeepMind; y Satya Nadella, CEO de Microsoft.

La respuesta de Huang, que la dio en en el escenario junto al CEO de Salesforce, Marc Benioff, fue efectivamente un rechazo de esa idea, y también de la intervención gubernamental.

En detalle. El argumento principal de Huang es que la IA no es una entidad misteriosa nueva, sino un producto como cualquier otro: hardware y software construido por personas y, por lo tanto, algo que la gente puede controlar sin nuevas normas. “La seguridad es un problema de ingeniería, no legal”, contaba Huang.

También descartó la idea de que las empresas deban elegir entre avanzar rápido y mantenerse seguras, calificándolo de “falsa elección”. Su solución propuesta es la autodisciplina, es decir, que las empresas simplemente deberían negarse a lanzar productos de los que no estén seguras de que sean seguros, marcando su propio ritmo hasta que el mercado esté listo. “Las fuerzas del mercado ya están ahí”, decía, “no necesitamos ninguna ley nueva. No necesitamos nuevas regulaciones,” continuaba Huang.

No está solo en esto. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, se hizo eco de un mensaje similar el mismo día, aunque en términos menos absolutos. En una publicación en X citada por el Financial Times, Zuckerberg argumentaba que cada laboratorio de IA tiene tanto la responsabilidad como el incentivo para entrenar sus modelos de forma segura, en parte debido a la responsabilidad legal a la que se enfrentaría si algo saliera mal. Sí dejó la puerta abierta un poco más que Huang, sugiriendo que una red más grande e independiente de evaluadores externos podría ayudar, pero no llegó a respaldar la presión de Anthropic para otorgar a esos evaluadores un acceso más profundo a los modelos de frontera.

Entre líneas. Huang ha construido la estrategia de Nvidia en torno a modelos de pesos abiertos, los cuales se benefician de tener las menores barreras posibles para su adopción. La regulación, especialmente las normas que aumentan el coste o ralentizan el lanzamiento de nuevos sistemas de IA, afectaría a esa estrategia con mayor dureza que a los laboratorios de modelos cerrados como OpenAI o Anthropic, que están diseñados para despliegues más controlados y graduales.

Como señala el Financial Times, esta división refleja una brecha más amplia en la industria entre los que defienden los modelos abiertos y personalizables y los laboratorios propietarios que presionan por una precaución coordinada.

Escepticismo. La historia tiene una larga trayectoria de momentos bache en los que se ha “confiado en el mercado”. TechCrunch recordaba la caída global de CrowdStrike en 2024, un fallo de software que dejó en tierra vuelos en todo el mundo a pesar de proceder de una empresa sin intención de causar daño. La IA también tiene una buena lista de incidentes, siendo los más recientes precisamente algunos de los más graves, como los agentes de OpenAI vulnerando los sistemas de Hugging Face y los de otra web alemana. También está el escándalo del caso Meta, que acordó hace unos días pagar 18.000 millones de dólares para resolver una demanda sobre los daños de las redes sociales a los niños, precisamente un recordatorio de que la autorregulación que tanto menciona Huang no siempre previene los daños antes de que ocurran.

El ángulo político. Huang no solo está haciendo un argumento sobre políticas desde la barrera, pues tiene una influencia real en cómo se desarrolla esto. A principios de semana, atendió una llamada telefónica en directo del presidente Trump durante el All-in Summit (poniéndole al micro y todo), en la que Trump descartó los temores sobre el riesgo existencial de la IA calificándolos de “bulo” y criticó cualquier cosa que pudiera ralentizar el crecimiento de los centros de datos de EEUU. Cuando Trump dijo que la administración no permitiría una desaceleración de la IA, Huang respondió: “Tiene razón. No vamos a permitir que eso ocurra, señor”.

Imagen de portada | DWS

En Xataka | Según OpenAI y Anthropic, hay que parar el desarrollo de la IA para salvar a la humanidad. Hay motivos para dudar