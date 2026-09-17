Xiaomi Redmi Note 17, análisis: el móvil para quienes estamos cansados de mirar el porcentaje de batería

El Redmi Note 17 está destinado a ser un superventas, no solo de Xiaomi, sino del mercado en general. Es un gama media que, en teoría, está pensado para quienes buscan un móvil todoterreno, capaz de cumplir en redes sociales, mensajería, fotos y batería. En Xataka lo hemos puesto a prueba para comprobar si también lo es también en la práctica.

✅ Cómpralo si...

Eres de los que prefiere un pantallón y de buena calidad para ver vídeos.

Quieres un móvil que te aguante con batería incluso si tienes que salir de casa sin cargador.

Buscas resultados fotográficos aceptables.

❌ No lo compres si...

Quieres darle mucha a caña a juegos exigentes o trabajar con muchas aplicaciones a la vez.

No te gustan los móviles grandes (este tiene una pantalla de casi siete pulgadas).

Prefieres las capas Android más simples a nivel estético y de apps preinstaladas.

Lo esencial en 30 segundos

El Redmi Note 17 da lo que sobre el papel es un salto cualitativo en rendimiento al adoptar un Snapdragon 4 Gen 4, que es uno de los últimos procesadores de Qualcomm para la gama media y que garantiza fluidez en el día a día, aunque ya te adelanto que, pese a no ser desastroso, no es el rendimiento el punto fuerte de este teléfono.

Su gran baza está en una de las baterías de mayor capacidad que jamás haya traído la gama, con 7.700 mAh que. Aquí sí, cumple con las previsiones dando para varios días de uso sin acordarnos del cargador.

El colofón está en un apartado fotográfico que, sin ser el más versátil y sin tampoco arrojar la mejor calidad, nos ha dejado resultados más que satisfactorios. Se antoja como un todoterreno para quienes ya conozcan el ecosistema de Xiaomi y quieran mantenerse sin gastar demasiado dinero.

7,4 Diseño 7,5 Pantalla 8,2 Rendimiento 6,5 Cámara 6,7 Software 7,0 Batería 8,7 A favor La autonomía jamás será un problema

Pantalla muy bien calibrada y con brillo para exteriores

Resultados fotográficos más que aceptables En contra Versiones de 4 y 6 GB insuficientes para un buen rendimiento en aplicaciones y juegos exigentes

HyperOS demasiado cargado de apps inútiles y sin funciones de IA nativa

No tiene conectividad 5G

Nuestra experiencia con el Redmi Note 17

Imagen: Xataka

No es para todos los bolsillos. Y esto no lo digo por su precio, sino porque literalmente puede que no quepa en un bolsillo, ya que se trata de uno de los móviles más grandes del mercado, aunque tampoco es un ladrillo. Tiene buen agarre, no cuesta llegar a sus botones y su trasera no es sucia ni siquiera en la unidad de color negro (aunque viene con funda de silicona por si acaso). Su modulo trasero hace que "baile" ligeramente al ponerlo sobre una mesa.

Una de cal y otra de arena en el apartado multimedia. La pantalla es la gran protagonista del Redmi Note 17 y no solo por su generoso tamaño de 6,99 pulgadas, sino porque realmente es un muy buen panel, con un calibrado de color bueno ya de serie, buenos ángulos de visión y una resolución más que apta para disfrutar de vídeos en cualquier situación. Incluso en exteriores, con la luz encima, el brillo se comporta a la perfección permitiendo ver el contenido (aunque no sostiene su brillo pico más que un par de minutos). La pena es que cuenta con un único altavoz que arroja un audio algo enlatado y hace casi obligatorio usar auriculares si se quiere ver una serie o escuchar música.

Imagen: Xataka

Un rendimiento bastante justo. El Redmi Note 17 se comporta exactamente como uno espera de un móvil. Abre las apps medianamente rápido y puedes moverte por ellas con fluidez. Eso sí, tiende a ralentizarse ligeramente cuando tenemos varios procesos en segundo plano. Aunque su punto débil está en las tareas exigentes y la gestión térmica, siendo juegos tipo 'Genshin Impact' la mejor demostración, puesto que se sufren caídas de frames con gráficos al máximo y el teléfono empieza a calentarse con suma facilidad. Y lo de la temperatura es algo que se sufre incluso con un uso prolongado de apps "normales" (WhatsApp, Google Maps, etc.).

En el software nos encontramos un HyperOS 3 que, aunque con muchas opciones de personalización, sigue pecando de exceso de bloatware (demasiadas apps preinstaladas). También nos encontramos con funciones de IA de la mano de Google, desde Gemini hasta funciones como Rodea para Buscar, aunque todo en las apps de Google, ya que de forma nativa no hay ninguna función destacada en este sentido.

Sin 5G... en 2026. Que a estas alturas se lance un móvil compatible únicamente con redes 4G me parece un punto negativo importante. No es un problemón, ya que al final afecta a la velocidad de acceso a Internet con datos, pero casi diez años después del inicio de la expansión de las redes 5G, considero que incluso los móviles de gama media-baja como este deberían ser compatibles y no seguir haciendo versiones 5G y 4G.

Que complicado es agotar la batería. El Redmi Note 17 es un vivo ejemplo del buen momento de las baterías que viven los móviles, aportando casi ocho horas de pantalla con aplicaciones como WhatsApp, Google Maps, X, Instagram y algún juego poco exigente tipo 'Candy Crush'. En condiciones normales, esas ocho horas podrían traducirse en dos (e incluso más) días de uso. La pega es que tener una batería de más de 7.000 mAh implica que la carga rápida no sea tan rápida, aunque con un adaptador de 45 W hemos tenido alrededor de un 20% extra en solo diez minutos.

Sin sorpresas en las cámaras. Xiaomi ha evitado pecar de añadir muchos sensores al Redmi Note 17 y a cambio nos entrega un solo sensor principal en la trasera que es bastante cumplidora en todo tipo de escenarios. Flojea en condiciones complicadas como zonas de baja luminosidad o cuando queremos hacer fotos con zoom, pero demuestra ser un terminal más que convincente.

Cámara frontal | Imagen: Xataka

La frontal es una cámara más bien humilde, que incluso en zonas de buena luz peca de introducir mucho ruido en la foto y arrojar un bajo nivel de detalle. No obstante, hay elementos positivos como unos tonos de piel bastante naturales. Y salvo que busques un selfie 'pro', cumple para videollamadas y alguna foto puntual.

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Cámara principal trasera | Imagen: Xataka

El sensor principal, que alcanza hasta los 50 megapíxeles en el modo de mayor resolución, es un sensor más que cumplidor. Ofrece una colorimetría bastante natural, con un buen nivel de detalle y un rango dinámico más que aceptable para su segmento.

Cámara principal trasera con zoom 10x (digital) | Imagen: Xataka

Como curiosidad, el Redmi Note 17 no posee teleobjetivo para hacer buenas fotos a distancia, pero emula un zoom digital 10x con el sensor principal. Los resultados no son de exposición, pero sí se nota un cierto trabajo de procesado para que no sea un simple recorte crudo. El zoom digital 2x sí arroja mejor resultado con una menor pérdida de detalles.

Cámara trasera sin modo noche (izda.) y con modo noche (dcha.) | Imagen: Xataka

El resultado de las fotos en condiciones de poca luz es más bien regular, con un nivel de detalle escaso. No obstante, con el modo noche activado (viene en las opciones Más de la cámara) se mejora considerablemente la luminosidad sin generar un efecto de luz demasiado artificial, aunque el detalle de las texturas sigue sin ser nada del otro mundo.

Retrato con la cámara trasera (izda.) y con la delantera (dcha.) | Imagen: Xataka

El colofón lo pone un modo retrato que es de lo mejor del Redmi Note 17. Tal vez no sea el modo que mayor resolución ofrece, ya que tanto en la delantera como la trasera hay una evidente pérdida de detalles en las texturas al hacer zoom. Sin embargo, hace un recorte prácticamente perfecto, aunque con algo más de dificultad en la delantera. Pero nada dramático.

Ficha técnica del Redmi Note 17



XIAOMI REDMI NOTE 17 DIMENSIONES Y PESO Altura: 16,97 cm Anchura: 7,91 cm Grosor: 0,85 cm Peso: 225 gramos PANTALLA AMOLED de 6,99 pulgadas Resolución de 2.396 x 1.080p 375 píxeles por pulgada 120 Hz de refresco 700 nits de brillo típico, 1200 nits (HBM) y pico de 1.800 nits PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 GPU Adreno 613 MEMORIA 4 GB / 6 GB ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB BATERÍA 7.700 mAh Carga ráoida de 45 W (por cable) Carga reversible de 22,5 W CÁMARA TRASERA 50 MP con f/1,8 CÁMARA FRONTAL 16 MP con f/2,5 SISTEMA OPERATIVO HyperOS 3 basado en Android 16 CONECTIVIDAD WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 4G Bluetooth 5.1 GPS NFC USB-C (USB 2.0) OTROS Sensor de huellas en pantalla PRECIO 4 GB +128 GB: 279,99 euros 6 GB +256 GB: 299,99 euros

Redmi Note 17, la opinión de Xataka

Imagen: Xataka

El Redmi Note 17 es un móvil que apuesta por lo práctico y acierta en buena parte de sus prioridades. Enorme pantalla, batería inagotable y una cámara principal capaz de ofrecer buenos resultados cuando la luz acompaña lo convierten en un móvil muy competente para el día a día. Aunque está lejos de ser perfecto.

El rendimiento, sin ser tampoco malo, no está al mismo nivel que el resto del conjunto, y es algo que se nota cuando empezamos a exigirle un poco. Tampoco HyperOS parece estar del todo optimizado aquí. Aún así, atesora argumentos de sobra para ser una opción a tener en cuenta.

¿Te lo recomiendo?

Sí, pero con matices. El Redmi Note 17 es un móvil muy fácil de recomendar a quien priorice una pantalla grande, una autonomía excelente y una cámara principal cumplidora. En esos apartados ofrece una experiencia más que satisfactoria y, además, se comporta bien en las tareas cotidianas.

Donde hay que tener más cuidado es en el rendimiento. Si vas a jugar mucho en el móvil o eres de utilizar muchas aplicaciones a la vez para el trabajo o los estudios, será mejor buscar un móvil más potente. En un uso cotidiano, con multimedia y redes sociales, el Redmi Note 17 cumple con creces su papel de móvil todoterreno.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Mejores móviles de Xiaomi en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

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