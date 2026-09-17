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Ya puedes comprar el nuevo Xiaomi Redmi Note 17: este es su precio con oferta de lanzamiento

El nuevo móvil de la firma Xiaomi ya está aquí destacando por su tamaño y batería

Xiaomi Redmi Note 17 5g
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Alberto García

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Xiaomi ha lanzado oficialmente la nueva generación de una de sus gamas estrella: la Redmi Note. Y como es costumbre dentro de la marca, lo ha hecho con ofertas de lanzamiento. El Xiaomi Redmi Note 17 5G se puede comprar a un precio de 223,99 euros en su versión de 256 GB, pero introduciendo el código REDMI17 se puede conseguir un descuento del 20%. Eso sí, únicamente funciona si somos nuevos usuarios.

Si lo prefieres, la Xiaomi también ha lanzado otros modelos:

Xiaomi Redmi Note 17 5G (256 GB)

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PVP en MediaMarkt (al iniciar sesión en la tienda) — 303,20 Xiaomi — 303,99
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Una nueva generación

Xiaomi Redmi Note 17 5g Xiaomi

El Xiaomi Redmi Note 17 5G es un móvil grande, ya que incorpora una pantalla de 6,99 pulgadas. Su panel ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y los colores son bastante llamativos, en especial el que tiene un acabado en Morado Celestial, que podemos encontrar en la tienda oficial y en Amazon.

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A nivel interno viene con el procesador Snapdragon 4 Gen 4 junto con una configuración de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno u 8 GB y 256 GB. No obstante, es compatible con tarjetas microSD de hasta 2 TB, por lo que el almacenamiento no es estrictamente un problema para este móvil.

Una de las características más destacables es la de la batería, que viene en este caso con una capacidad de 7.700 mAh, lo que significa que podrás utilizar el móvil durante dos o tres días. Lo malo es que su carga rápida es de 45W, por lo que tardará un rato en recargarse por completo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Redmi note 17 5g hoy

 LO MEJOR

  • Sus acabados, sobre todo el del color Morado Celestial.
  • Su batería de 7.700 mAh con el que evitarás recargarla todos los días.
  • Es compatible con tarjetas microSD de hasta 2 TB.

❌ LO PEOR

  • Su carga rápida se queda un poco por debajo de lo esperable para una batería tan grande.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil grande que puedas utilizar durante varios días sin tener que recargar su batería, sobre todo si quieres gastarte poco dinero.

⛔ NO LO COMPRES SI... Te has acostumbrado a cargar el móvil con una carga muy rápida y no quieres prescindir de ello.

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