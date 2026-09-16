La gente se está tomando tan en serio Hyrox que ya hay ganadores de competiciones cagándose encima

Hasta hace unos días Joanna Wietrzyk era una joven promesa del atletismo australiano, talentosa, resistente pero prácticamente desconocida fuera de los circuitos de Hyrox, una competición fitness que lleva años expandiéndose con fuerza por el planeta. Eso (repetimos) hasta hace unos días. El sábado, mientras Wietryzk participaba en un torneo en Pekín, su cuerpo no aguantó más y se cagó encima en plena prueba. Las cámaras la inmortalizaron mientras corría y saltaba con los pantalones sucios y las heces escurriéndoseles por los muslos.

La polémica (claro) está servida.

El poder de una imagen. Si Joanna Wietrzyk hubiese colapsado lejos de las cámaras (en caso de que eso sea posible hoy en día) probablemente su historia habría sido distinta; pero cuando el pasado 12 de septiembre su vientre se soltó mientras participaba en una prueba de Hyrox en Pekín estaba rodeada de móviles y fotógrafos que no dudaron en captar la escena. Esas imágenes se viralizaron y hoy medio mundo la ha visto correr y dar saltos con las mallas, las piernas y las zapatillas manchadas con sus propias heces. Como si no hubiera pasado nada.

An Australian competitor at HYROX Beijing suffered sudden fecal incontinence mid-race due to intense physical stress — but still pushed through and finished strong.



Race organizers confirmed they immediately isolated and disinfected the affected area, disposing of equipment and… pic.twitter.com/xWSKl6m3A3 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 13, 2026

Y saltó la polémica. Las imágenes muestran tres cosas. La primera es que, probablemente por el esfuerzo, Joanna Wietrzyk no pudo contenerse y acabó yéndose de vientre. La segunda y tercera (menos obvias, pero más importantes) es que, a pesar de haber sufrido ese percance, la australiana decidió seguir compitiendo y la organización no pareció ver ningún problema en ello.

Lo primero fue un accidente involuntario, uno particularmente escatológico, pero nada del otro mundo. Lo segundo y tercero sí resulta mucho más polémico.

Y eso, ¿por qué? Porque esas decisiones afectaron al resto de atletas que competían. Desde el sábado gran parte de la conversación se ha centrado en la responsabilidad personal de Wietrzyk y, sobre todo, de la de la organización de Hyrox. Como se puede ver en los vídeos, las pruebas son individuales, pero los deportistas usan instalaciones y material que comparten con otros compañeros. Por ejemplo, a Wietrzyk se la puede ver ya manchada cargando con kettlebells, lanzando balones medicinales y corriendo por pistas junto a otros atletas.

¿Era seguro para ellos? ¿Debió apartar el jurado a Wietrzyk para no poner en peligro a los otros competidores? ¿Influyó el hecho de que la joven no sea una deportista cualquiera, sino una estrella emergente que posee el récord mundial en la prueba individual femenina? Son preguntas interesantes porque Wietrzyk, originaria de Melbourne y de 22 años, acudió a Pekín invitada para competir en el grupo de élite en la categoría de 16 a 24 años. Y no le fue mal. A pesar del incidente, ganó la prueba con una marca de 61 minutos y 23 segundos.

During the HYROX Beijing fitness race, Australian athlete and world record holder Joanna Wietrzyk reportedly suffered a bowel incontinence incident mid-race but continued competing and went on to win the event.



Some spectators compared the case with an earlier incident in which… pic.twitter.com/A7UuwYk8oT — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) September 14, 2026

"O lo das todo o te vas a casa". Lo ocurrido en Pekín ha generado tal controversia que tanto la atleta australiana como los organizadores de la prueba se han pronunciado. La primera, Joanna Wietrzyk, compartió poco después del torneo un selfie que la mostraba tendida en lo que parecía una cama de hospital con una vía en el brazo. Junto a la imagen, el texto "Go hard or go home they say… a win is a win" ("O lo das todo o vete a casa, como se suele decir… una victoria es una victoria"). Esa publicación de Instagram acabó eliminada.

"Hyrox cometió un error". La reacción más importante ha sido la de Moritz Fürste, cofundador de Hyrox, quien colgó un comunicado en Instagram en el que reconoce que la organización no estuvo a la altura. "Pido disculpas a todos los que se han visto afectados directa o indirectamente, así como a todos aquellos que han considerado que no gestionamos la situación como debíamos", arranca.

"Hyrox cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera. Mi trabajo consiste en prever este tipo de incidentes potenciales y no lo hice. Por supuesto, hemos empezado a mejorar los procesos de los eventos y a introducir cambios en el reglamento de forma inmediata. En este momento, ya hay nuevas normas para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir", concluye Fürste, quien impulsó la competición en 2017 en Alemania con Christian Toetzke.

🏃‍♀️ La atleta australiana Joanna Wietrzyk sufrió una incontinencia fecal durante la competencia de HYROX en Beijing, pero siguió compitiendo y ganó



Las pistas fueron cerradas y desinfectadas y se reemplazaron las alfombras. Tras la carrera, Joanna compartió una foto desde el… pic.twitter.com/1443fCUynr — Fefe (@fedeebongiorno) September 13, 2026

¿Medidas a tiempo? Hyrox ha aclarado también que las pistas que pudo ensuciar Wietrzyk se limpiaron en profundidad esa misma noche. Además se retiró el equipo contaminado y se reemplazó la superficie manchada. "Tras el incidente, el comité organizador acordonó y aisló de inmediato la zona y la pista afectadas y llevó a cabo una desinfección exhaustiva", insiste la organización.

Sobre el reglamento, antes del torneo chino ya penalizaba como infracciones menores el arrojar basura, sonarse o escupir en las pistas. The Telegraph desliza que ahora se ha ampliado para incluir contaminaciones por sangre, vómito, orina o heces. El objetivo: que si la organización considera que suponen un riesgo para los atletas, pueda actuar en el acto. De telón de fondo hay un debate mucho mayor y que trasciende a Hyrox: los límites del deporte de alto rendimiento.

Un tropiezo en plena expansión. La polémica llega en un momento dulce para Hyrox, que a pesar de ser una competición relativamente joven ha logrado expandirse tras la pandemia. Sus responsables aseguran que se ha convertido en el deporte fitness "de mayor crecimiento" y ya organizan eventos en 11 países con miles de gimnasios afiliados. La clave está en su propuesta: una combinación de running con ejercicios funcionales, como remo, burpees o movimientos con peso.

Lo ocurrido en China empaña esa expansión. En redes hay usuarios que reconocen sentirse defraudados con la organización y se preguntan si, una vez reconocido el error, Hyrox no debería devolver el dinero de las inscripciones o compensar a los atletas de alguna otra forma. "Si bien entiendo la perspectiva de la atleta, mi contrato y expectativas son con Hyrox", señala un usuario que participó en el campeonato chino, aunque en la modalidad masculina.

Imagen | Gunnar Ries zwo (Flickr)

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